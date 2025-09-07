user icon
icon

Verstappen lacht McLaren uit op Monza: "Alleen om de slechte stop van Norris?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen lacht McLaren uit op Monza: "Alleen om de slechte stop van Norris?"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 16:47
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

McLaren heeft opnieuw voor controverse gezorgd tijdens de Grand Prix van Italië. In de slotronden op Monza moest Oscar Piastri de leiding teruggeven aan Lando Norris, die eerder een slechte pitstop had gemaakt. Max Verstappen, die op dat moment aan kop lag, kon erom lachen.

McLaren reed een lange tijd door op de eerste stint, in tegenstelling tot Verstappen. Pas in de slotfase kwam Norris naar binnen om de zachte banden te halen. Die stop verliep echter niet volgens plan en duurde te lang, waardoor Piastri – die al eerder binnen was gekomen voor zijn pitstop – zijn teamgenoot wist te passeren op de Temple of Speed.

Meer over McLaren McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

5 sep

Verstappen kan lachen om actie McLaren

Kort daarna verzocht McLaren Piastri om de positie terug te geven aan Norris. Dat verzoek hing samen met een openstaande rekening uit het seizoen van 2024, toen Norris in Hongarije de leiding afstond zodat Piastri zijn eerste GP-zege kon pakken. Piastri legde zich neer bij het teamorder en liet Norris er voorbij, waardoor de Brit weer op de tweede plek lag.

Verderop in de race reed Verstappen onbedreigd aan de leiding. De Red Bull Racing-coureur beschikte voor het eerst in lange tijd weer over een sterke RB21 en domineerde de race. Toen engineer Gianpiero Lambiase hem informeerde dat Norris de plek had teruggekregen van Piastri, reageerde Verstappen geamuseerd. “Norris en Piastri zijn van plek gewisseld,” meldde Lambiase, waarop Verstappen antwoordde: “Haha, alleen maar omdat hij een slome pitstop had?”

Verstappen pakte uiteindelijk de zege op Monza. De Nederlander reed overtuigend naar zijn 65e F1-overwinning en liet de McLarens achter zich. Doordat Piastri de positie teruggaf aan zijn titelrivaal Norris, is het gat in het kampioenschap geslonken naar 31 punten. Met nog acht races te gaan, belooft het een spannende slotfase te worden.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.449

    Trekt idd nergens op als je steeds plekken gaat terug geven omdat er een slechte stop wordt gemaakt.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:50
  • racepace1

    Posts: 552

    :)

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:50
  • Rocks

    Posts: 1.006

    Dat scheelt weer 3 sessies bij de psycholoog 😎

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 16:51

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×