McLaren heeft opnieuw voor controverse gezorgd tijdens de Grand Prix van Italië. In de slotronden op Monza moest Oscar Piastri de leiding teruggeven aan Lando Norris, die eerder een slechte pitstop had gemaakt. Max Verstappen, die op dat moment aan kop lag, kon erom lachen.

McLaren reed een lange tijd door op de eerste stint, in tegenstelling tot Verstappen. Pas in de slotfase kwam Norris naar binnen om de zachte banden te halen. Die stop verliep echter niet volgens plan en duurde te lang, waardoor Piastri – die al eerder binnen was gekomen voor zijn pitstop – zijn teamgenoot wist te passeren op de Temple of Speed.

Verstappen kan lachen om actie McLaren

Kort daarna verzocht McLaren Piastri om de positie terug te geven aan Norris. Dat verzoek hing samen met een openstaande rekening uit het seizoen van 2024, toen Norris in Hongarije de leiding afstond zodat Piastri zijn eerste GP-zege kon pakken. Piastri legde zich neer bij het teamorder en liet Norris er voorbij, waardoor de Brit weer op de tweede plek lag.

Verderop in de race reed Verstappen onbedreigd aan de leiding. De Red Bull Racing-coureur beschikte voor het eerst in lange tijd weer over een sterke RB21 en domineerde de race. Toen engineer Gianpiero Lambiase hem informeerde dat Norris de plek had teruggekregen van Piastri, reageerde Verstappen geamuseerd. “Norris en Piastri zijn van plek gewisseld,” meldde Lambiase, waarop Verstappen antwoordde: “Haha, alleen maar omdat hij een slome pitstop had?”

Verstappen pakte uiteindelijk de zege op Monza. De Nederlander reed overtuigend naar zijn 65e F1-overwinning en liet de McLarens achter zich. Doordat Piastri de positie teruggaf aan zijn titelrivaal Norris, is het gat in het kampioenschap geslonken naar 31 punten. Met nog acht races te gaan, belooft het een spannende slotfase te worden.