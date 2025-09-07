user icon
'Cadillac voert gesprekken met Ferrari-kopstuk'

'Cadillac voert gesprekken met Ferrari-kopstuk'
  Gepubliceerd op 07 sep 2025 12:09
  Door: Bob Plaizier

Het lijkt er sterk op dat het team van Ferrari na dit seizoen afscheid gaat nemen van de invloedrijke engineer Jock Clear. Dit nieuws lekte afgelopen week uit in de Italiaanse media, en het lijkt er nu op dat hij gesprekken voert met het team van Cadillac.

Clear is een belangrijke pion binnen het team van Ferrari. De engineer heeft al veel ervaring, en werkt sinds 2015 bij het team uit Maranello. Vandaag de dag heeft hij een belangrijke functie bij de Ferrari Driver Academy, en is hij ook regelmatig aanwezig op de circuits tijdens de raceweekenden. Toch lijkt het erop dat hij een nieuw avontuur aangaat, want hij zal vermoedelijk eind dit jaar vertrekken.

Vertrek van Clear aanstaande

Ook de Italiaanse tak van Motorsport.com meldt dat een vertrek van Clear aanstaande is. Hij wordt, zoals eerder al uitlekte, opgevolgd door de Spaanse oud-coureur Marc Gene. Waar de toekomst van Clear ligt, was eerder deze week nog niet helder. Maar nu lijkt het erop dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met een andere renstal.

Gesprekken met Cadillac?

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat hij in gesprek zou zijn met het team van Cadillac. De banden met Ferrari blijven hierdoor warm, want de Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1 met Ferrari-krachtbronnen achterin de auto's. Daarnaast lijkt het er ook op dat Cadillac later dit jaar een TPC-test gaat uitvoeren met een wagen van Ferrari.

Volgende belangrijke naam

Als Clear de overstap maakt, dan is hij de volgende ervaren kracht die zich meldt bij het team dat in Europa is gevestigd in Silverstone. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon en CEO Dan Towriss zijn dit weekend aanwezig op het circuit van Monza. Vorige week presenteerden ze Valtteri Bottas en Sergio Perez als coureurs, terwijl IndyCar-ster Colton Herta werd vastgelegd als test- en reservecoureur.

Reacties (1)

  • JV fan

    Posts: 2.894

    Voor Cadillac, een hele goede aanstelling, bij topteams zoals bij Mercedes en Ferrari gereden , bovendien jarenlang race engineer van de beste coureur ooit... Jacques Villeneuve.. 😜

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 12:18

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

