'Cadillac voert gesprekken met Ferrari-kopstuk'

Het lijkt er sterk op dat het team van Ferrari na dit seizoen afscheid gaat nemen van de invloedrijke engineer Jock Clear. Dit nieuws lekte afgelopen week uit in de Italiaanse media, en het lijkt er nu op dat hij gesprekken voert met het team van Cadillac.

Clear is een belangrijke pion binnen het team van Ferrari. De engineer heeft al veel ervaring, en werkt sinds 2015 bij het team uit Maranello. Vandaag de dag heeft hij een belangrijke functie bij de Ferrari Driver Academy, en is hij ook regelmatig aanwezig op de circuits tijdens de raceweekenden. Toch lijkt het erop dat hij een nieuw avontuur aangaat, want hij zal vermoedelijk eind dit jaar vertrekken.

Vertrek van Clear aanstaande

Ook de Italiaanse tak van Motorsport.com meldt dat een vertrek van Clear aanstaande is. Hij wordt, zoals eerder al uitlekte, opgevolgd door de Spaanse oud-coureur Marc Gene. Waar de toekomst van Clear ligt, was eerder deze week nog niet helder. Maar nu lijkt het erop dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met een andere renstal.

Gesprekken met Cadillac?

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat hij in gesprek zou zijn met het team van Cadillac. De banden met Ferrari blijven hierdoor warm, want de Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1 met Ferrari-krachtbronnen achterin de auto's. Daarnaast lijkt het er ook op dat Cadillac later dit jaar een TPC-test gaat uitvoeren met een wagen van Ferrari.

Volgende belangrijke naam

Als Clear de overstap maakt, dan is hij de volgende ervaren kracht die zich meldt bij het team dat in Europa is gevestigd in Silverstone. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon en CEO Dan Towriss zijn dit weekend aanwezig op het circuit van Monza. Vorige week presenteerden ze Valtteri Bottas en Sergio Perez als coureurs, terwijl IndyCar-ster Colton Herta werd vastgelegd als test- en reservecoureur.