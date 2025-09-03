user icon
icon

'Dreun voor Ferrari: kopstuk kondigt zijn vertrek aan'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Dreun voor Ferrari: kopstuk kondigt zijn vertrek aan'
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 12:09
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari lijkt afscheid te gaan nemen van een belangrijk kopstuk. Het gaat om Jock Clear, die achter de schermen een belangrijke rol speelt bij het team. Het is nog niet bekend waar zijn toekomst ligt, en of hij actief blijft in de Formule 1.

De ervaren Clear werkt al elf jaar bij Ferrari en was tot voor kort de rijderscoach van Charles Leclerc. Daarnaast was Clear ook verantwoordelijk voor de Ferrari Driver Academy en was hij een belangrijke performance engineer binnen het team. Clear geldt als een bekend gezicht in de Formule 1-wereld en was eerder werkzaam voor de teams van Benetton, Lotus, Williams, Honda, Brawn GP en Mercedes.

Meer over Ferrari Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

27 aug
 Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

31 aug

Opvolger al binnen

Volgens meerdere Italiaanse media waaronder Corriere dello Sport gaat de 61-jarige Brit eind dit jaar weg bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft volgens de geruchten al één opvolger gevonden van Clear in de persoon van Marc Gene. De Spaanse oud-coureur is al betrokken bij Ferrari, en hij zou de taken van Clear bij de Driver Academy gaan overnemen.

Waar ligt de toekomst van Clear?

Wat de volgende stap van Clear gaat worden, is nog niet duidelijk. De ervaren engineer zou volgens Italiaanse media kunnen overstappen naar een team dat is gevestigd in zijn thuisland Groot-Brittannië. Het medium RMC Motori speculeert over een mogelijke overstap naar Mercedes, waar hij ook een verleden heeft. Daarnaast brengen ze hem ook in verband met het nieuwe team van Cadillac, waar ze op zoek zijn naar ervaren mensen.

Belangrijk weekend

Voor Ferrari is het waarschijnlijke vertrek van de ervaren en populaire Clear een flinke klap. De Scuderia leeft nu toe naar het belangrijke raceweekend in Monza, waar ze voor de ogen van hun thuisfans hopen te schitteren. Ze staan op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar zagen hun voorsprong op Mercedes wel slinken na een dubbele uitvalbeurt in Zandvoort.

Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Jock Clear Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Jock Clear -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 12 sep 1963 (61)
  • Geb. plaats Portsmouth, Hampshire, United Kingdom, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×