'Dreun voor Ferrari: kopstuk kondigt zijn vertrek aan'

Het team van Ferrari lijkt afscheid te gaan nemen van een belangrijk kopstuk. Het gaat om Jock Clear, die achter de schermen een belangrijke rol speelt bij het team. Het is nog niet bekend waar zijn toekomst ligt, en of hij actief blijft in de Formule 1.

De ervaren Clear werkt al elf jaar bij Ferrari en was tot voor kort de rijderscoach van Charles Leclerc. Daarnaast was Clear ook verantwoordelijk voor de Ferrari Driver Academy en was hij een belangrijke performance engineer binnen het team. Clear geldt als een bekend gezicht in de Formule 1-wereld en was eerder werkzaam voor de teams van Benetton, Lotus, Williams, Honda, Brawn GP en Mercedes.

Opvolger al binnen

Volgens meerdere Italiaanse media waaronder Corriere dello Sport gaat de 61-jarige Brit eind dit jaar weg bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft volgens de geruchten al één opvolger gevonden van Clear in de persoon van Marc Gene. De Spaanse oud-coureur is al betrokken bij Ferrari, en hij zou de taken van Clear bij de Driver Academy gaan overnemen.

Waar ligt de toekomst van Clear?

Wat de volgende stap van Clear gaat worden, is nog niet duidelijk. De ervaren engineer zou volgens Italiaanse media kunnen overstappen naar een team dat is gevestigd in zijn thuisland Groot-Brittannië. Het medium RMC Motori speculeert over een mogelijke overstap naar Mercedes, waar hij ook een verleden heeft. Daarnaast brengen ze hem ook in verband met het nieuwe team van Cadillac, waar ze op zoek zijn naar ervaren mensen.

Belangrijk weekend

Voor Ferrari is het waarschijnlijke vertrek van de ervaren en populaire Clear een flinke klap. De Scuderia leeft nu toe naar het belangrijke raceweekend in Monza, waar ze voor de ogen van hun thuisfans hopen te schitteren. Ze staan op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar zagen hun voorsprong op Mercedes wel slinken na een dubbele uitvalbeurt in Zandvoort.