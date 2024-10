Clear ziet toekomstig wereldkampioen in Leclerc: "Kijk naar Monza"

Ferrari-coureur Charles Leclerc wordt al vanaf zijn komst in de Formule 1 gezien als een toekomstig wereldkampioen, maar heeft dat vooralsnog niet waar kunnen maken. Ferrari's performance engineer Jock Clear heeft echter alle vertrouwen in Leclerc en stelt dat de Monegask het zeker in zich heeft om wereldkampioen te kunnen worden.

Charles Leclerc werd in 2017 op zeer dominante wijze kampioen in de Formule 2, waarna Ferrari haar junior stalde bij het team van Alfa Romeo in de koningsklasse van de autosport. Ook daar maakte de coureur uit Monaco veel indruk, onder andere door zijn knappe zesde plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Leclerc behaalde uiteindelijk 39 punten in zijn middelmatige Alfa Romeo-bolide, wat Ferrari ertoe deed besluiten om de Monegask en Ferrari-rijder Kimi Raikkonen van team te laten wisselen voor het Formule 1-seizoen 2019.

"Dat is niet heel eerlijk"

Vanaf dat moment heeft Leclerc laten zien dat hij een echt kwalificatiebeest is. Hij ging in 120 Grands Prix voor de Scuderia 26 keer met de pole position aan de haal, maar deze zette hij slechts vijf keer om in een overwinning. Dat is ook de reden dat de Monegaskische rijder de status kreeg van een coureur die tijdens de Grands Prix door het ijs zakt.

Dat is volgens Ferrari's performance engineer Jock Clear vooral te wijten aan de Ferrari-bolide. "Dat is niet heel eerlijk", stelt Clear in de F1 Nation-Podcast. "Het is gewoon dat hij heel goed is in de kwalificatie. Dat gezegd hebbende zie je dit jaar resultaat van de ontwikkeling van de auto, maar ook van de coureur. Dat wil zeggen: je erkent dat er op zaterdag geen punten te behalen vallen en dat deze allemaal op zondag verdeeld worden."

Volgens de 61-jarige performance engineer heeft Leclerc tijdens races laten zien dat hij ook over vaardigheden als bandenmanagement beschikt. "Bandenmanagement is altijd een actueel onderwerp. We hebben Charles enkele zeer goede races zien rijden [op het gebied van bandenmanagement, red.]", vertelt de Brit, die de Australische Grand Prix van 2022 als voorbeeld gebruikt. "Max [Verstappen, red.] had daar echt moeite met de bandenslijtage, terwijl Charles de race won door echt goed te rijden."

Wereldkampioen

Al vanaf zijn komst bij Ferrari wordt Leclerc bestempeld als een toekomstig wereldkampioen Formule 1. Dat is er echter nog niet uitgekomen, al weet Clear zeker dat Leclerc het in zich heeft. "Hij heeft het absoluut in zich om wereldkampioen te worden. Ik zeg dat al sinds 2018. We werken met hem in de Academy en hebben alle juiste dingen op de juiste momenten gezien. Hij heeft de kwalificatiesnelheid. Mijn god, ik denk dat hij de beste kwalificatiecoureur is die wij hebben gezien."

Om de Monegask kampioen te kunnen maken, moet zowel Leclerc als Ferrari op het niveau van een wereldkampioen gaan presteren, stelt de performance engineer uit Portsmouth. "Kijk naar Monza. Het is gewoon uitzonderlijk wanneer alle sterren op één lijn staan, dan kan hij leveren", vertelt Clear. "Als Charles dus op dat niveau gaat presteren, dan moeten wij dat ook doen. Als we allemaal op dat niveau zitten, dan weet ik dat hij ook op dat niveau zal presteren. Dus als we ons in een positie bevinden waarin we als team consistent een auto kunnen afleveren om mee te dingen naar het kampioenschap, en ik denk dat we daar nu dichtbij zijn, dan zal Charles dat waarmaken."