Ferrari ziet Leclerc als toekomstig wereldkampioen

Charles Leclerc heeft dit seizoen al twee races gewonnen. De Monegaskische coureur hoopt vanzelfsprekend op meer successen, en bij Ferrari hebben ze veel vertrouwen in hem. Volgens Jock Clear heeft Leclerc alles in huis om wereldkampioen te worden.

Leclerc wordt al zijn gehele Formule 1-loopbaan gesteund door Ferrari. Bij de Italiaanse renstal hebben ze heel veel vertrouwen in hem. Het was dan ook geen verrassing dat ze begin dit jaar zijn contract verlengden. Volgend jaar krijgt hij Lewis Hamilton als teamgenoot, en hij wil samen met de Brit gaan jagen op goud. Bij Ferrari gaan ze er ook vanuit dat Leclerc de beste coureur ter wereld kan worden.

Wereldkampioen

Jock Clear fungeert als het hoofd van de Ferrari Driver Academy en hij is de driver coach van Leclerc. Clear is onder de indruk van de Monegask, zo legt hij uit in de F1 Nation Podcast: "Hij heeft zeker weten alles in huis om een wereldkampioen te worden. Ik zeg dit al sinds 2018, daarvoor hebben we hem natuurlijk in de academy gehad en daar zagen we alle belangrijke dingen op de juiste momenten."

Kwalificaties

Clear stelt dat Leclerc veel sterke punten heeft. Hij denkt dat de Monegask vooral in de kwalificaties tot één van de allerbesten behoord: "Zijn snelheid in de kwalificatie, mijn god. Eerlijk gezegd is hij de beste coureur in de kwalificatie die we hebben gehad. Het is lastig om zover terug te gaan als Michael Schumacher of Mika Häkkinen bijvoorbeeld, maar hij is echt de beste in de kwalificaties. Verder is zijn racemanagement ook exceptioneel, kijk bijvoorbeeld naar Monza. Als alles klopt, dan kan hij altijd leveren."