Russell trekt het boetekleed aan na fatale communicatiefout
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

George Russell kende een frustrerende kwalificatie op het circuit van Monza. Hij wilde zijn laatste snelle ronde in Q3 rijden op de mediumbanden, maar Mercedes stuurde hem op zachte banden de baan op. Balend stelde Russell na afloop dat dit ook zijn schuld was.

Mercedes koos in Monza voor een iets andere tactiek dan de concurrentie. In het eerste gedeelte van de kwalificatie verschenen Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli op mediumbanden op de baan. Voor Antonelli mislukte het proefballonnetje, maar Russell voelde zich goed. Hij noteerde in Q1 zelfs de snelste tijd, en wilde ook in zijn allesbeslissende run in Q3 een poging wagen op de mediums. Toen hij naar buiten reed zag hij echter tot zijn verbazing dat er zachte banden onder zijn Mercedes zaten.

'Het was gewoon een miscommunicatie'

Russell maakte een gefrustreerde indruk, maar koelde na afloop snel af. In gesprek met Motorsport.com stak hij zelfs de hand in eigen boezem: "Het was gewoon een miscommunicatie tussen mij en het team. Je kan ze het niet kwalijk nemen. Ik heb waarschijnlijk net zo veel schuld, want ik heb het niet duidelijk gezegd. Ik dat ik het liet zien met de rondetijd, maar dat was gewoon een vermoeden."

"Ik zei na Q1 dat de mediums goed aanvoelden, en ik vroeg of we het konden overwegen voor Q3. Toen zei ik halverwege Q2, na mijn eerste rondje, dat ik graag op de mediums wilde rijden in Q3."

Wat was het plan?

De communicatie liep daarna een beetje in de soep: "Ik vroeg in de garage of we ons aan het plan zouden houden. Ze zeiden 'ja', en ik dacht dat het plan de medium was. Het plan was echter de soft. Daarom was het een verrassing. Zoals ik al heb gezegd, ik had er net zoveel schuld aan. We hadden het meer moeten bespreken."

Russell sloot de kwalificatie af op de zesde plaats. Door een gridstraf van Lewis Hamilton mag Russell de race vanmiddag als vijfde starten.

snailer

Posts: 29.515

Buiten de banden, waarvan ik denk dat het niet zou hebben gewerkt, had hij gewoon een zwak laatste deel van zijn laatste ronde in Q3.
Hij had al een fout in de 2de chicane. Maar dat kon hij gewoon goedmaken. Hij was echt boedsnel en lag voor de laatste bocht al 0.12 voor op de tijd van zijn eerste ronde. In de laatste bocht verloor hij vervolgens veel tijd.

  • 2
  • 7 sep 2025 - 10:49
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Italië 2025

Reacties (4)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.259

    "We hebben 'n goede coureur bij ons rijden, maar we luisteren niet naar wat hij zegt, we gaan zelf uitmaken wat we doen".....aldus zijn kant van de garage..

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 10:30
  • snailer

    Posts: 29.511

    Buiten de banden, waarvan ik denk dat het niet zou hebben gewerkt, had hij gewoon een zwak laatste deel van zijn laatste ronde in Q3.
    Hij had al een fout in de 2de chicane. Maar dat kon hij gewoon goedmaken. Hij was echt boedsnel en lag voor de laatste bocht al 0.12 voor op de tijd van zijn eerste ronde. In de laatste bocht verloor hij vervolgens veel tijd.
    Al een tijdje is duidelijk aan het worden dat de Mercedes redelijk instabiel is, maar wel in de basis enorm snel over een ronde. Eigenlijk de zelfde situatie als de RBR tot en met Zandvoort.

    Pole had er nooit ingezeten, maar wel een betere positie. HIj ging er voor en dat is te waarderen. Wat dat betreft heeft hij de zelfde mentaliteit als bijvoorbeeld Verstappen en Leclerc. Hij doet niet mee om 2de te worden.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 10:49
    • snailer

      Posts: 29.511

      Overigens had Tsunoda meer downforce gezet zie ik net. Hij verloor 4 tiende op de rechte stukken bij elkaar opgeteld, waar overigens ook een groot deel tractie was uit de bocht.
      En dat zou dan heel goed van de instabiliteit kunnen komen. Heb geen onboard ontdekt van hem, maar buiten 1 of 2 snaps die ik in de data zie verwacht ik ook veel onderstuur. Ondanks de hogere downforce.

      (Heb de beste tijden in q3 vergeleken.)

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:03
    • snailer

      Posts: 29.511

      Hmmmmm. Deze reactie had heel ergens anders moeten staan..... grrr. Snailer! Nog niet wakker?

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:04

