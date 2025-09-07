Russell trekt het boetekleed aan na fatale communicatiefout

George Russell kende een frustrerende kwalificatie op het circuit van Monza. Hij wilde zijn laatste snelle ronde in Q3 rijden op de mediumbanden, maar Mercedes stuurde hem op zachte banden de baan op. Balend stelde Russell na afloop dat dit ook zijn schuld was.

Mercedes koos in Monza voor een iets andere tactiek dan de concurrentie. In het eerste gedeelte van de kwalificatie verschenen Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli op mediumbanden op de baan. Voor Antonelli mislukte het proefballonnetje, maar Russell voelde zich goed. Hij noteerde in Q1 zelfs de snelste tijd, en wilde ook in zijn allesbeslissende run in Q3 een poging wagen op de mediums. Toen hij naar buiten reed zag hij echter tot zijn verbazing dat er zachte banden onder zijn Mercedes zaten.

'Het was gewoon een miscommunicatie'

Russell maakte een gefrustreerde indruk, maar koelde na afloop snel af. In gesprek met Motorsport.com stak hij zelfs de hand in eigen boezem: "Het was gewoon een miscommunicatie tussen mij en het team. Je kan ze het niet kwalijk nemen. Ik heb waarschijnlijk net zo veel schuld, want ik heb het niet duidelijk gezegd. Ik dat ik het liet zien met de rondetijd, maar dat was gewoon een vermoeden."

"Ik zei na Q1 dat de mediums goed aanvoelden, en ik vroeg of we het konden overwegen voor Q3. Toen zei ik halverwege Q2, na mijn eerste rondje, dat ik graag op de mediums wilde rijden in Q3."

Wat was het plan?

De communicatie liep daarna een beetje in de soep: "Ik vroeg in de garage of we ons aan het plan zouden houden. Ze zeiden 'ja', en ik dacht dat het plan de medium was. Het plan was echter de soft. Daarom was het een verrassing. Zoals ik al heb gezegd, ik had er net zoveel schuld aan. We hadden het meer moeten bespreken."

Russell sloot de kwalificatie af op de zesde plaats. Door een gridstraf van Lewis Hamilton mag Russell de race vanmiddag als vijfde starten.