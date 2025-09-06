user icon
Sky-commentator schrikt van Verstappen: "Hij steelt de pole van de McLarens!"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 20:23
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen pakte vandaag zijn 45ste pole position in de Formule 1. Op het circuit van Monza reed hij een magisch rondje waar niemand anders aan kon tippen. Lando Norris kwam nog in de buurt, maar verder was Verstappen een maatje te groot voor de rest. Bij Sky Sports vielen ze van verbazing van hun stoel.

Verstappen begon met een goed gevoel aan de kwalificatie op het iconische Italiaanse circuit. Zijn team Red Bull had een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, en hem onder meer een nieuwe vloer gegeven. Voorafgaand aan de kwalificatie had Verstappen al het idee dat het goed zat, hij twijfelde aan zijn kans op de pole position, maar het gevoel was beter dan in de weken daarvoor.

Ferrari stelt teleur

In de kwalificatie waren de verschillen zeer klein en kon elk foutje fataal zijn. De aanwezige Tifosi hoopten op een stunt van Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Hun laatste rondetijden waren niet goed genoeg, waarna de aandacht verschoof naar de papajakleurige bolides van Lando Norris en Oscar Piastri.

Verstappen slaat toe

Piastri kwam net te kort, terwijl Norris de pole position leek te pakken. De internationale regie schakelde al naar de McLaren-box, waar de VIPS, familie en vrienden en het team al begonnen te applaudisseren. Verstappen perste er echter een rondje uit dat net enkele tellen beter was. Het verschil bedroeg uiteindelijk 0,077 seconden.

Opvallende complimenten

Zelfs bij het Britse Sky Sports moesten ze toegeven dat Verstappen iets had gedaan wat ze niet voor mogelijk hadden gehouden. Co-commentator en oud-coureur Martin Brundle kwam superlatieven te kort voor de regerend wereldkampioen uit Limburg: "Classic Verstappen! Hij duikt zomaar op met dit rondje, vindt wat snelheid en vertrouwen, en bijt zich daar in vast. Hij steelt die pole weg voor de neus van de McLarens!"

jeroennn04

Posts: 157

Wat een site dit.. Om de haverklap een heel artikel schrijven (of eigenlijk kopiëren en plakken) om 1 quote heen. Standaard scroll Ik helemaal naar beneden om die ene zin te lezen. Verschrikkelijk.

  • 23
  • 6 sep 2025 - 20:42
Max Verstappen Martin Brundle Red Bull Racing Sky Sports GP Italië 2025

  • monzaron

    Posts: 555

    Crofty doet helemaal geen oog dicht vannacht, hij was de (voorlopige polesitter Lando) al aan het vieren, toen plots Verstappen nog onder de tijd van Norris dook 😊

    • + 3
    • 6 sep 2025 - 20:31
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.870

      Die is morgen weer blij.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 20:36
    • schwantz34

      Posts: 40.797

      Ja, die Crofty was zo hard aan het schreeuwen en vieren dat Lando die pole had gepakt dat hij pas na 20 seconden door had dat überdief Max er stiekem met de pole vandoorne was...

      • + 4
      • 6 sep 2025 - 20:45
    • da_bartman

      Posts: 6.075

      Crofty begon er zelfs van te stotteren 🤣

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 23:13
  • nr 76

    Posts: 6.807

    Nou, dankzij Crofty was bijna de speaker van de tv opgeblazen toen Norris heel even op P1 kwam. Helaas voor Crofty duurde dat maar 2 seconden, toen was ie opeens weer een stuk rustiger

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 20:31
  • jeroennn04

    Posts: 157

    Wat een site dit.. Om de haverklap een heel artikel schrijven (of eigenlijk kopiëren en plakken) om 1 quote heen. Standaard scroll Ik helemaal naar beneden om die ene zin te lezen. Verschrikkelijk.

    • + 23
    • 6 sep 2025 - 20:42
    • danny0006

      Posts: 3

      alles voor de click, of sommige met 4 accounts..

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 20:54
    • MacGyver

      Posts: 3.938

      Ik scroll er snel doorheen naar de reacties, deze stellen mij zelden teleur om het niveau aan te geven, zeker de veteranen hier zien het met lede ogen aan

      Story niveau is hoger

      • + 6
      • 6 sep 2025 - 21:01
    • Raye34

      Posts: 1.102

      Waarom zijn jullie hier nog, enkel om het forum af te z**ken?
      Natuurlijk worden er fouten gemaakt maar dat is menselijk!

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 21:29
    • SEN1

      Posts: 2.621

      Fouten? 😅

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 21:48
    • Ferrari412T1

      Posts: 402

      Nou, geef jezelf op om artikelen te schrijven. Je hoeft er trouwens niet op te klikken.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 22:04
  • Polleken

    Posts: 951

    Waarom vinden die van Sky altijd dat Max alles steelt ??

    • + 5
    • 6 sep 2025 - 20:54
    • schwantz34

      Posts: 40.797

      Omdat die Britten denken dat het hele f.cking F1 circus van hun is!

      • + 6
      • 6 sep 2025 - 21:00
    • MacGyver

      Posts: 3.938

      Max is geen Brit he

      Dat Oscar nú de leiding heeft in de stand met 34 punten los doet ook zeer, Oscar is common-wealth (lees oud britse kolonie)

      • + 4
      • 6 sep 2025 - 21:03
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.825

      Dom gezemel dit.

      Uiteraard bedoeld Brundle met 'stelen' dat de Mclarens de favoriet waren op basis van het hele seizoen. Niet letterlijk te nemen.

      Sterker nog, het is een veer in de reet van Verstappen.

      • + 8
      • 6 sep 2025 - 21:49
  • SennaS

    Posts: 10.411

    Puike prestatie op zaterdag, dat hebben we vaker gezien. Met een mega low downforce de pole pakken en mede daardoor in de wedstrijd de banden oproken in de bochten.
    Ik hoop het niet, want we zijj gebaat bij een spannende race ipv 2 mcl’s die wegrijden.

    • + 1
    • 6 sep 2025 - 21:30
  • De Vogel is Geland

    Posts: 492

    De viaplee piastri fanboys buitelden alweer over elkaar heen. Piastri noemden ze zelfs een fenomeen. Ze bedoelden waarschijnlijk een dorpspastoor in een dominante wagen

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 23:19
  • Knalpijp

    Posts: 2.045

    Wat een schreeuwaap!!

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 23:30

