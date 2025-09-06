Sky-commentator schrikt van Verstappen: "Hij steelt de pole van de McLarens!"

Max Verstappen pakte vandaag zijn 45ste pole position in de Formule 1. Op het circuit van Monza reed hij een magisch rondje waar niemand anders aan kon tippen. Lando Norris kwam nog in de buurt, maar verder was Verstappen een maatje te groot voor de rest. Bij Sky Sports vielen ze van verbazing van hun stoel.

Verstappen begon met een goed gevoel aan de kwalificatie op het iconische Italiaanse circuit. Zijn team Red Bull had een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, en hem onder meer een nieuwe vloer gegeven. Voorafgaand aan de kwalificatie had Verstappen al het idee dat het goed zat, hij twijfelde aan zijn kans op de pole position, maar het gevoel was beter dan in de weken daarvoor.

In de kwalificatie waren de verschillen zeer klein en kon elk foutje fataal zijn. De aanwezige Tifosi hoopten op een stunt van Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Hun laatste rondetijden waren niet goed genoeg, waarna de aandacht verschoof naar de papajakleurige bolides van Lando Norris en Oscar Piastri.

Verstappen slaat toe

Piastri kwam net te kort, terwijl Norris de pole position leek te pakken. De internationale regie schakelde al naar de McLaren-box, waar de VIPS, familie en vrienden en het team al begonnen te applaudisseren. Verstappen perste er echter een rondje uit dat net enkele tellen beter was. Het verschil bedroeg uiteindelijk 0,077 seconden.

Opvallende complimenten

Zelfs bij het Britse Sky Sports moesten ze toegeven dat Verstappen iets had gedaan wat ze niet voor mogelijk hadden gehouden. Co-commentator en oud-coureur Martin Brundle kwam superlatieven te kort voor de regerend wereldkampioen uit Limburg: "Classic Verstappen! Hij duikt zomaar op met dit rondje, vindt wat snelheid en vertrouwen, en bijt zich daar in vast. Hij steelt die pole weg voor de neus van de McLarens!"