Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde voor de Grand Prix van Italië. De Australiër, die momenteel de leiding heeft in het wereldkampioenschap Formule 1, zal het op Monza moeten opnemen tegen Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris, die allebei voor hem van start gaan. Zoals zo vaak oogde Piastri kalm en beheerst toen hij na afloop van de sessie uit de auto stapte.

De kwalificatie op het iconische circuit van Monza stond bol van de spanning. De verschillen tussen de topteams waren minimaal en de verwachtingen hooggespannen. Ferrari maakte indruk tijdens de eerste vrije training en leek mee te kunnen doen om de poleposition, maar in Q3 zakte de Scuderia enigszins door het ijs. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen uiteindelijk niet verder dan P4 en P5, waardoor Verstappen en de McLarens de eerste drie posities opeisten.

Piastri hoopte op meer

Piastri gaf na afloop aan dat zijn kwalificatieronde naar behoren was verlopen. Op de vraag of er iets fout was gegaan, antwoordde hij: “Niet echt eerlijk gezegd. Ik denk dat ik een prima sessie heb neergezet. Het zit gewoon ontzettend kort op elkaar dit weekend. Max en Red Bull zien er heel snel uit en andere teams leken ook sterk. Dit resultaat is geen hele grote verrassing, maar ik had gehoopt iets verder naar voren te staan.”

De strijd om de wereldtitel speelt zich momenteel vooral af binnen McLaren, waar Piastri en Norris elkaar tot het uiterste pushen. Toch benadrukte de Australiër dat hij niet voorzichtiger rijdt met het oog op het kampioenschap: “Nee, dat doe ik niet. Je denkt daar niet aan op het moment dat je in de auto zit. Je weet ook niet wat de rest doet. Het is nog steeds een lange weg en ik zal er alles aan doen om te winnen.”

Ondanks zijn derde startplek behoudt Piastri de beste papieren in de titelstrijd. Met een voorsprong van 34 punten op Norris en maar liefst 104 op Verstappen kan hij met vertrouwen aan de race beginnen. Toch weet de McLaren-coureur dat Monza onvoorspelbaar kan zijn, zeker gezien de slipstreamgevechten op de lange rechte stukken. Om 15:00 uur Europese tijd gaat de Grand Prix van Italië van start, en Piastri zal erop gebrand zijn zijn leidende positie in het kampioenschap verder te verstevigen.