Piastri moet het opnemen tegen Verstappen en Norris: "Die zagen er wel heel snel uit"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 17:52
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde voor de Grand Prix van Italië. De Australiër, die momenteel de leiding heeft in het wereldkampioenschap Formule 1, zal het op Monza moeten opnemen tegen Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris, die allebei voor hem van start gaan. Zoals zo vaak oogde Piastri kalm en beheerst toen hij na afloop van de sessie uit de auto stapte.

De kwalificatie op het iconische circuit van Monza stond bol van de spanning. De verschillen tussen de topteams waren minimaal en de verwachtingen hooggespannen. Ferrari maakte indruk tijdens de eerste vrije training en leek mee te kunnen doen om de poleposition, maar in Q3 zakte de Scuderia enigszins door het ijs. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen uiteindelijk niet verder dan P4 en P5, waardoor Verstappen en de McLarens de eerste drie posities opeisten.

Piastri hoopte op meer

Piastri gaf na afloop aan dat zijn kwalificatieronde naar behoren was verlopen. Op de vraag of er iets fout was gegaan, antwoordde hij: “Niet echt eerlijk gezegd. Ik denk dat ik een prima sessie heb neergezet. Het zit gewoon ontzettend kort op elkaar dit weekend. Max en Red Bull zien er heel snel uit en andere teams leken ook sterk. Dit resultaat is geen hele grote verrassing, maar ik had gehoopt iets verder naar voren te staan.”

De strijd om de wereldtitel speelt zich momenteel vooral af binnen McLaren, waar Piastri en Norris elkaar tot het uiterste pushen. Toch benadrukte de Australiër dat hij niet voorzichtiger rijdt met het oog op het kampioenschap: “Nee, dat doe ik niet. Je denkt daar niet aan op het moment dat je in de auto zit. Je weet ook niet wat de rest doet. Het is nog steeds een lange weg en ik zal er alles aan doen om te winnen.”

 

Ondanks zijn derde startplek behoudt Piastri de beste papieren in de titelstrijd. Met een voorsprong van 34 punten op Norris en maar liefst 104 op Verstappen kan hij met vertrouwen aan de race beginnen. Toch weet de McLaren-coureur dat Monza onvoorspelbaar kan zijn, zeker gezien de slipstreamgevechten op de lange rechte stukken. Om 15:00 uur Europese tijd gaat de Grand Prix van Italië van start, en Piastri zal erop gebrand zijn zijn leidende positie in het kampioenschap verder te verstevigen.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

