Marko prijst Verstappen de hemel in: "Voerde alles foutloos uit"

Marko prijst Verstappen de hemel in: "Voerde alles foutloos uit"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 18:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen leek vandaag te toveren tijdens de kwalificatie op het circuit van Monza. De Nederlander snoepte de pole position af van de McLarens, en zorgde daarmee voor een vreugde-explosie in de pitbox van Red Bull. Helmut Marko kwam superlatieven te kort om het rondje te omschrijven.

Verstappen begon met een goed gevoel aan de kwalificatie. Ze hadden bij Red Bull het idee dat het allemaal iets beter was gegaan dan in de voorgaande weekenden, en de prestaties en zagen er ook beter uit dan tijdens de voorgaande weekenden. Dat Verstappen zo goed mee kon komen, was voor veel mensen wel een grote verrassing.

Hoe gaat het bij Red Bull?

Red Bull-adviseur Helmut Marko was in ieder geval heel erg happy. De Oostenrijker sprak na de kwalificatie direct met de Duitse tak van Sky Sports: "Het was onze beste vrijdag in een zeer lange tijd. Ik kan me niet meer herinneren wanneer het voor het laatst zo goed ging. We hebben de aanpak in de trainingen een beetje aangepast. We hebben een nieuwe vloer en Max voelde zich meteen op zijn gemak. Stap voor stap hebben we de auto verbeterd."

Hoe voerde Red Bull het plan uit?

Volgens Marko was deze zet broodnodig: "We zaten er altijd dicht bij, maar op de vrijdag verloren we nog veel in de eerste sector. Dat hebben we opgelost. Tegelijkertijd hebben we ook naar de race gekeken. De balans was als volgt: relatief weinig downforce voor de race, omdat onze topsnelheid niet zo indrukwekkend was, maar toch genoeg om misschien mee te doen voor pole."

Dat lukte, en het zorgde voor veel vreugde bij Marko: "Dat heeft Max uitstekend gedaan. In de laatste sector sloeg hij nog een keertje toe en een tiende is vandaag de dag al een enorme voorsprong. Ook de precieze aanwijzingen die hij aan zijn race-engineer geeft... Waar en hoe, dat gaat echt om honderdsten en duizendsten van een seconden, en ook om bandenspanning en temperatuur. Hij voert dat foutloos uit."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (1)

  • schwantz34

    Posts: 40.795

    Ik vind het prima dat der Helmut Max helemaal de hemel in prijst, maar dan mot hij er (om gare rapen te voorkomen) natuurlijk wel voor zorgen dattie morgen op tijd terug is om te racen.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 20:38

