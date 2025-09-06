Lando Norris veroverde de tweede plek tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De Britse McLaren-coureur zal achter Max Verstappen starten op het pijlsnelle circuit van Monza. Na afloop was Norris tevreden met zijn tweede startpositie.

De spanning tijdens de kwalificatie was om te snijden. Na de drie vrije trainingen was duidelijk dat Verstappen, McLaren en Ferrari ontzettend dicht bij elkaar zaten. Uiteindelijk trok de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in Q3 aan het langste eind en zal hij met de twee McLarens in zijn kielzog van start gaan op Monza.

Norris tevreden met P2

Norris reageerde tevreden nadat hij uit de auto was gestapt. Op de vraag of hij verrast was door Verstappen, antwoordde hij glashelder: “Nee, Max is al het hele weekend ontzettend snel en dat is eigenlijk nooit echt een verrassing. Het was een sessie met ups en downs en wat foutjes. Maar ik ben blij dat ik hem op P2 heb kunnen zetten.”

De Brit start niet alleen achter Verstappen, maar ook voor zijn rivaal in de strijd om de F1-titel, Oscar Piastri. Norris beseft dat het morgen alles of niets kan zijn bij de start. “Ik meet mijn resultaten altijd af aan de manier waarop ik gereden heb. Ik ben blij met mijn tweede plek, er waren goede en slechte dingen. P2 is geen slechte positie om te starten. Laten we hopen dat ik morgen voor iedereen blijf en mijn titelkansen levend blijven. Voor nu is het een goede positie en ik heb veel zin in de race.”

Hoe gaat Norris het opnemen tegen Verstappen?

Tijdens de tweede vrije training oogde Norris sterk qua racepace. De Engelsman hoopt daarmee Verstappen te kunnen bedreigen. “Het wordt een uitdaging om Max in te halen. We zullen wel zien. Hun snelheid was heel erg sterk, dus ik verwacht geen magische dingen. Het wordt een lange race en er kan veel gebeuren. Dus we gaan het zien.”