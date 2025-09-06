user icon
Norris niet verbaasd door dekselse Verstappen: "Je weet het met Max"

Norris niet verbaasd door dekselse Verstappen: "Je weet het met Max"
  Gepubliceerd op 06 sep 2025 17:21
  comments 5
  Door: Jeroen Immink

Lando Norris veroverde de tweede plek tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De Britse McLaren-coureur zal achter Max Verstappen starten op het pijlsnelle circuit van Monza. Na afloop was Norris tevreden met zijn tweede startpositie.

De spanning tijdens de kwalificatie was om te snijden. Na de drie vrije trainingen was duidelijk dat Verstappen, McLaren en Ferrari ontzettend dicht bij elkaar zaten. Uiteindelijk trok de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in Q3 aan het langste eind en zal hij met de twee McLarens in zijn kielzog van start gaan op Monza.

Norris tevreden met P2

Norris reageerde tevreden nadat hij uit de auto was gestapt. Op de vraag of hij verrast was door Verstappen, antwoordde hij glashelder: “Nee, Max is al het hele weekend ontzettend snel en dat is eigenlijk nooit echt een verrassing. Het was een sessie met ups en downs en wat foutjes. Maar ik ben blij dat ik hem op P2 heb kunnen zetten.”

De Brit start niet alleen achter Verstappen, maar ook voor zijn rivaal in de strijd om de F1-titel, Oscar Piastri. Norris beseft dat het morgen alles of niets kan zijn bij de start. “Ik meet mijn resultaten altijd af aan de manier waarop ik gereden heb. Ik ben blij met mijn tweede plek, er waren goede en slechte dingen. P2 is geen slechte positie om te starten. Laten we hopen dat ik morgen voor iedereen blijf en mijn titelkansen levend blijven. Voor nu is het een goede positie en ik heb veel zin in de race.”

Hoe gaat Norris het opnemen tegen Verstappen?

Tijdens de tweede vrije training oogde Norris sterk qua racepace. De Engelsman hoopt daarmee Verstappen te kunnen bedreigen. “Het wordt een uitdaging om Max in te halen. We zullen wel zien. Hun snelheid was heel erg sterk, dus ik verwacht geen magische dingen. Het wordt een lange race en er kan veel gebeuren. Dus we gaan het zien.”

 

Rimmer

Posts: 12.746

Zowel Lando als Oscar hebben alles te verliezen en slechts weinig te winnen dus die rijden een kwali met enige marge want beter starten op P3 dan eraf tetteren.
Max rijdt volledig vrij want Wache heeft zijn kansen op de titel al afgepakt. Dan kan je een tiende winnen op de plekken waar de McLare... [Lees verder]

  • 2
  • 6 sep 2025 - 17:35
Reacties (5)

  • Rimmer

    Posts: 12.746

    Zowel Lando als Oscar hebben alles te verliezen en slechts weinig te winnen dus die rijden een kwali met enige marge want beter starten op P3 dan eraf tetteren.
    Max rijdt volledig vrij want Wache heeft zijn kansen op de titel al afgepakt. Dan kan je een tiende winnen op de plekken waar de McLaren rijders ietsje safety inbouwen. Het is allemaal niet zo spannend.
    Om dezelfde reden zullen de McLaren rijders morgen geen enorme risico’s bij de start nemen en zich realiseren dat het zelfs voldoende is om op P2 of P3 over de finish te komen. Zeker Oscar zal geen enkel dom risico willen nemen en Lando is zo bang voor Max dat hij er eerst drie rondjes achter blijft hangen en pas op DRS gaan inhalen.

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 17:35
    • Klus

      Posts: 2.319

      Dat geloof ik niet. Norris zag er anders teleurgesteld uit.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 18:44
    • Flexwing

      Posts: 130

      Echt niet die gingen ook vol gas

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 18:52
    • da_bartman

      Posts: 6.073

      Haha , die Rimmert.. die denkt dat de McLaren coureurs die bij een race op Monza beslist voor hun teammaat willen starten , de Q3 mert marge gaan rijden. Toevallig werd het nog aan Oscar gevraagd. het antwoord was duidelijk: dat kan in Q3 helemaal niet.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:01
  • schwantz34

    Posts: 40.794

    Lando mag SuperMax tegen Max zeggen!

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 17:45

