Magische Verstappen glundert na pole: "Geweldig moment!"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen pakte zojuist de pole position voor de Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza gebruikte hij zijn superkrachten en perste hij er een recordbrekend rondje uit. Verstappen bleef bescheiden, en weet dat de punten pas morgen worden uitgedeeld.

Verstappen begon met een goed gevoel aan de kwalificatie op het iconische circuit van Monza. De Nederlander had een positief gevoel en stelde dat het lang geleden was dat men bij Red Bull zich zo voelde. In de kwalificatie waren de verschillen heel erg klein, maar Verstappen maakte geen enkele fout. Zijn eerste run in Q3 was goed, maar zijn tweede run was nóg beter. Het werd een ronderecord, en Verstappens eerste pole sinds Silverstone.

De magie van Verstappen

Verstappen snoepte de pole af van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Met een grote grijns gaf hij antwoord toen interviewer van dienst Nico Rosberg vroeg of hij de 'Max Verstappen-magie' had gebruikt: "Ik probeerde het! Het is hier met de lage downforce lastig om het rondje helemaal foutloos te krijgen. Tijdens het remmen is het makkelijk om foutjes te maken."

"Q3 voelde goed aan, ik ben blij met de rondjes en het is fantastisch om hier op de pole position te staan. De auto functioneert het hele weekend al naar wens, en ik ben heel erg blij dat ik in staat ben om voor de pole te vechten."

Focus op de race

Verstappen stelt dat Red Bull het in eerste instantie zwaar had: "We kwamen bij het ingaan van de kwalificatie een beetje te kort, we pasten een paar kleine dingen aan, waardoor ik meer kon pushen. Dat is precies wat je nodig hebt in de kwalificatie. Dit is voor ons een geweldig moment."

"Historisch gezien is de race dit seizoen voor ons vaak lastiger dan de kwalificatie, maar we gaan alles geven wat we hebben. Dat is alles wat we kunnen doen, en dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren."

Reacties (5)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 553

    Het was een prachtige ronde, Marko zei al, met de nieuwe vloer lijkt ‘Genie Verstappen ‘meer vertrouwen te hebben in de wagen.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 17:32
    • Rimmer

      Posts: 12.746

      Marko is een idioot.
      Het is hier vrijwel alleen maar rechtdoor en die paar bochtjes die er liggen werden door Oscar en Lando met enige marge genomen want zij rijden nog ergens voor en hebben vooral veel te verliezen terwijl de papaya van zichzelf al zoveel downforce heeft dat ze gewoon niet de snelste in het rechtuit rijden zijn.
      Volgende race blazen ze de RBR weer met een seconde per rondje weg en is Max weer aan het jammeren over onderstuur en overstuur en bleek die nieuwe vloer geen moer uit te maken.

      • + 5
      • 6 sep 2025 - 17:57
    • Pieterzji

      Posts: 988

      Daar ligt ook het voordeel voor de winst, voor Verstappen. Norris belangrijkste opdracht is Piastri achter zich houden. En ze weten allebei, dat Verstappen alleen maar de race kan winnen. wil je dan het risico nemen om hem in te halen...
      Vooropgesteld dat het onder druk moet.

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 18:18
  • schwantz34

    Posts: 40.793

    Maximaliseren 2.0

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 17:36
    • F1jos

      Posts: 4.638

      Met een beetje magie.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 18:21

