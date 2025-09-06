user icon
Marko zet Tsunoda op scherp: "Het is mentaal"

Marko zet Tsunoda op scherp: "Het is mentaal"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 14:39
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Bij het team van Red Bull Racing hopen ze dat Yuki Tsunoda dit weekend eindelijk in de beurt kan blijven van zijn teamgenoot Max Verstappen. In de vrije trainingen zag Tsunoda er niet slecht uit, en Helmut Marko geeft hem een duidelijk advies mee richting in de kwalificatie.

Tsunoda zag er op vrijdag niet slecht uit op het circuit van Monza. In de derde vrije training werd de Japanse Red Bull-coureur tijdens zijn snelste ronde in de weg gereden, waardoor hij uiteindelijk niet verder kwam dan de vijftiende tijd. De verschillen waren echter zeer klein, het hele veld zat binnen een seconde van elkaar.

Tips van Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dan ook een stijgende lijn bij zijn Japanse coureur. Voorafgaand de kwalificatie heeft Marko dan ook een duidelijke boodschap voor Tsunoda. Marko geeft zijn mening bij Motorsport.com: "Het is mentaal. Ik heb hem laten weten vooral kalm te blijven en om normaal te blijven doen. Hopelijk kan hij deze zaterdag dan wel de top tien halen."

Hoe denkt Tsunoda over deze zaak?

Volgens Marko waren Tsunoda's prestaties op de vrijdag zeer goed. De Japanner liet aan Motorsport.com weten hoe hij daar zelf over nadenkt: "Het was voor mij een dag met ups en downs, al ging de tweede vrije training wel goed. Vooral in de kortere runs was de pace er, en om eerlijk te zijn moeten we nog zien te begrijpen waarom dat zo was. Ik voelde ineens best veel grip en had die snelheid niet verwacht. Zelfs met wat verkeer was het alsnog een goed rondje."

Tsunoda maakt zich verder vooral zorgen over de zondag: "De lange runs waren niet zo heel erg goed. Je moet daar altijd een balans in zien te vinden, dus misschien moet ik nog iets meer focus op de lange runs proberen te leggen."

Helmut Marko Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (2)

  • MLTG

    Posts: 1.094

    Is er een nieuwe definitie voor op scherp zetten?
    "Het is mentaal. Ik heb hem laten weten vooral kalm te blijven en om normaal te blijven doen. Hopelijk kan hij deze zaterdag dan wel de top tien halen."

    Lijkt me precies tegenovergestelde

    • 6 sep 2025 - 15:08
  • Pietje Bell

    Posts: 30.758

    Yuki's jongere zus Riko is ook aanwezig in Monza. Foto van '22.

    imgur.com/36HNg9a

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

