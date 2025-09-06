Marko zet Tsunoda op scherp: "Het is mentaal"

Bij het team van Red Bull Racing hopen ze dat Yuki Tsunoda dit weekend eindelijk in de beurt kan blijven van zijn teamgenoot Max Verstappen. In de vrije trainingen zag Tsunoda er niet slecht uit, en Helmut Marko geeft hem een duidelijk advies mee richting in de kwalificatie.

Tsunoda zag er op vrijdag niet slecht uit op het circuit van Monza. In de derde vrije training werd de Japanse Red Bull-coureur tijdens zijn snelste ronde in de weg gereden, waardoor hij uiteindelijk niet verder kwam dan de vijftiende tijd. De verschillen waren echter zeer klein, het hele veld zat binnen een seconde van elkaar.

Tips van Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dan ook een stijgende lijn bij zijn Japanse coureur. Voorafgaand de kwalificatie heeft Marko dan ook een duidelijke boodschap voor Tsunoda. Marko geeft zijn mening bij Motorsport.com: "Het is mentaal. Ik heb hem laten weten vooral kalm te blijven en om normaal te blijven doen. Hopelijk kan hij deze zaterdag dan wel de top tien halen."

Hoe denkt Tsunoda over deze zaak?

Volgens Marko waren Tsunoda's prestaties op de vrijdag zeer goed. De Japanner liet aan Motorsport.com weten hoe hij daar zelf over nadenkt: "Het was voor mij een dag met ups en downs, al ging de tweede vrije training wel goed. Vooral in de kortere runs was de pace er, en om eerlijk te zijn moeten we nog zien te begrijpen waarom dat zo was. Ik voelde ineens best veel grip en had die snelheid niet verwacht. Zelfs met wat verkeer was het alsnog een goed rondje."

Tsunoda maakt zich verder vooral zorgen over de zondag: "De lange runs waren niet zo heel erg goed. Je moet daar altijd een balans in zien te vinden, dus misschien moet ik nog iets meer focus op de lange runs proberen te leggen."