Lando Norris beleefde afgelopen week een teleurstellend Formule 1-weekend. Tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort kreeg de McLaren-coureur te maken met een olielek, waardoor hij de finish niet haalde en zonder punten bleef. Inmiddels heeft McLaren laten weten dat het probleem is opgelost.

Vlak voor het einde van de Grand Prix van Nederland ging het mis voor Norris. De Brit reed op de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar een olielek maakte abrupt een einde aan zijn race. Daardoor bedraagt zijn achterstand op Piastri nu 34 punten, met nog negen races te gaan.

Problemen door McLaren blootgelegd

Piers Thynne, COO van McLaren, blikte terug op de uitvalbeurt van Norris en had daarbij lovende woorden voor het Britse team. “Het was een ongelukkig incident waarmee onze lange reeks betrouwbare races werd doorbroken”, vertelde Thynne tegenover Motorsport.com.

“Het team heeft op een uiterst professionele en pragmatische manier gereageerd: het probleem geanalyseerd, de oorzaak gevonden en nieuwe onderdelen geproduceerd die specifiek zijn ontworpen om herhaling te voorkomen. Ik ben erg tevreden over hoe het team, en vooral de fabriek – zowel de ontwerp- als productieteams – hebben gehandeld. De oplossing die we dit weekend hebben geïntroduceerd om herhaling te voorkomen, is volgens mij de juiste.”

Moet Norris zich zorgen maken?

Volgens Thynne hoeven Norris en McLaren zich geen zorgen te maken over verdere problemen. De COO benadrukte dat de DNF in Zandvoort geen gevolgen heeft voor Monza. “Het probleem in Zandvoort heeft geen invloed op onze motortoewijzing voor dit weekend. We blijven de inzet van motoren per circuit bekijken, met als doel maximale prestaties en een goede balans richting het einde van het seizoen.”

Norris zal dus aan de bak moeten in de resterende negen Grands Prix op de kalender. De Brit – die vorig seizoen de wereldtitel verloor aan Max Verstappen – staat opnieuw tweede in het kampioenschap. Op Monza oogde Ferrari sterk in de eerste vrije training, maar Norris zette in de tweede sessie de snelste tijd neer.