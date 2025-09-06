user icon
Heeft DNF Zandvoort gevolgen voor Norris? "McLaren reageerde goed"

Heeft DNF Zandvoort gevolgen voor Norris? "McLaren reageerde goed"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 12:09
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris beleefde afgelopen week een teleurstellend Formule 1-weekend. Tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort kreeg de McLaren-coureur te maken met een olielek, waardoor hij de finish niet haalde en zonder punten bleef. Inmiddels heeft McLaren laten weten dat het probleem is opgelost.

Vlak voor het einde van de Grand Prix van Nederland ging het mis voor Norris. De Brit reed op de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar een olielek maakte abrupt een einde aan zijn race. Daardoor bedraagt zijn achterstand op Piastri nu 34 punten, met nog negen races te gaan.

Problemen door McLaren blootgelegd

Piers Thynne, COO van McLaren, blikte terug op de uitvalbeurt van Norris en had daarbij lovende woorden voor het Britse team. “Het was een ongelukkig incident waarmee onze lange reeks betrouwbare races werd doorbroken”, vertelde Thynne tegenover Motorsport.com.

“Het team heeft op een uiterst professionele en pragmatische manier gereageerd: het probleem geanalyseerd, de oorzaak gevonden en nieuwe onderdelen geproduceerd die specifiek zijn ontworpen om herhaling te voorkomen. Ik ben erg tevreden over hoe het team, en vooral de fabriek – zowel de ontwerp- als productieteams – hebben gehandeld. De oplossing die we dit weekend hebben geïntroduceerd om herhaling te voorkomen, is volgens mij de juiste.”

Moet Norris zich zorgen maken?

Volgens Thynne hoeven Norris en McLaren zich geen zorgen te maken over verdere problemen. De COO benadrukte dat de DNF in Zandvoort geen gevolgen heeft voor Monza. “Het probleem in Zandvoort heeft geen invloed op onze motortoewijzing voor dit weekend. We blijven de inzet van motoren per circuit bekijken, met als doel maximale prestaties en een goede balans richting het einde van het seizoen.”

Norris zal dus aan de bak moeten in de resterende negen Grands Prix op de kalender. De Brit – die vorig seizoen de wereldtitel verloor aan Max Verstappen – staat opnieuw tweede in het kampioenschap. Op Monza oogde Ferrari sterk in de eerste vrije training, maar Norris zette in de tweede sessie de snelste tijd neer.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Italië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Piccachu

    Posts: 527

    "De Brit – die vorig seizoen de wereldtitel verloor aan Max Verstappen – staat opnieuw tweede in het kampioenschap."

    Hij verloor de wereldtitel niet, want hij had hem nog nooit gewonnen. Verstappen gaat wel dit jaar zijn wereldtitel verliezen aan zeer waarschijnlijk Piastri.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 12:22

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

