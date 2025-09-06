Red Bull weigert besluit te nemen over toekomst Tsunoda

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De kans is klein dat Yuki Tsunoda volgend jaar in de tweede Red Bull zit, maar volgens teambaas Laurent Mekies maakt de Japanner 'gewoon' het seizoen af.

Tsunoda werd begin dit jaar na twee races aangewezen als de vervanger van de teleurstellende Liam Lawson. De Japanner wist echter ook geen deuk in een pakje boter te rijden, en er wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal. Bij Red Bull lijken ze voorlopig nog geen besluit te willen nemen.

Moet Tsunoda zich zorgen maken?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies moest zich op vrijdag melden bij de persconferentie van de FIA. Daar werd hij gevraagd of Tsunoda het zitje voor de rest van het seizoen heeft, en dat een nieuwe rijderswissel pas in de winter gaat plaatsvinden: "Ik denk dat het korte antwoord 'ja' is."

"We hebben heel duidelijk en in het openbaar gezegd dat we de tijd hebben om een beslissing te nemen over onze coureurs. En we hebben genoeg coureurs in ons programma om verschillende scenario's voor volgend jaar te dekken."

Wanneer neemt Red Bull een besluit?

Mekies wil het allemaal rustig gaan aanvliegen: "We hebben geen echte reden om een overhaaste beslissing te gaan nemen. En wat jou vraag betreft: nee, we zijn niet van plan om tijdens het seizoen iets te gaan veranderen. Yuki heeft in de afgelopen drie races goede stappen gezet. We willen meer zien, maar hij doet het goed."

"Hij scoorde in Zandvoort voor het eerst in zeven Grands Prix weer wat punten. Hij zat ook dicht bij Max in Boedapest en in Spa zette hij zijn beste resultaat in de kwalificatie neer voor ons team. Hij zit dus wel een beetje in een positieve trend."