user icon
icon

Red Bull weigert besluit te nemen over toekomst Tsunoda

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull weigert besluit te nemen over toekomst Tsunoda
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 07:36
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De kans is klein dat Yuki Tsunoda volgend jaar in de tweede Red Bull zit, maar volgens teambaas Laurent Mekies maakt de Japanner 'gewoon' het seizoen af.

Tsunoda werd begin dit jaar na twee races aangewezen als de vervanger van de teleurstellende Liam Lawson. De Japanner wist echter ook geen deuk in een pakje boter te rijden, en er wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal. Bij Red Bull lijken ze voorlopig nog geen besluit te willen nemen.

Meer over Red Bull Racing Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Moet Tsunoda zich zorgen maken?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies moest zich op vrijdag melden bij de persconferentie van de FIA. Daar werd hij gevraagd of Tsunoda het zitje voor de rest van het seizoen heeft, en dat een nieuwe rijderswissel pas in de winter gaat plaatsvinden: "Ik denk dat het korte antwoord 'ja' is."

"We hebben heel duidelijk en in het openbaar gezegd dat we de tijd hebben om een beslissing te nemen over onze coureurs. En we hebben genoeg coureurs in ons programma om verschillende scenario's voor volgend jaar te dekken."

Wanneer neemt Red Bull een besluit?

Mekies wil het allemaal rustig gaan aanvliegen: "We hebben geen echte reden om een overhaaste beslissing te gaan nemen. En wat jou vraag betreft: nee, we zijn niet van plan om tijdens het seizoen iets te gaan veranderen. Yuki heeft in de afgelopen drie races goede stappen gezet. We willen meer zien, maar hij doet het goed."

"Hij scoorde in Zandvoort voor het eerst in zeven Grands Prix weer wat punten. Hij zat ook dicht bij Max in Boedapest en in Spa zette hij zijn beste resultaat in de kwalificatie neer voor ons team. Hij zit dus wel een beetje in een positieve trend."

F1 Nieuws Yuki Tsunoda Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • worstenbroodje

    Posts: 3

    Zal nu ook lastig zijn, zet je Hadjar er in denk ik dat hij het ook aflegt. Zo blijven ze maar aan de gang.
    De wagen is gewoon een middenmoter en Max krijgt er wat meer uit geperst.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 08:06
  • Pietje Bell

    Posts: 30.752

    Mooi om GP aan het woord te horen over gisteren!

    www.instagram.com/p/DOPI2ccjH3I/

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 09:30
  • Erwinnaar

    Posts: 5.153

    Meteen vervangen. Irritant mannetje bovendien, los van zijn waardeloze prestaties. Mislukt Honda protoge.

    Zie foto bij artikel.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 09:41

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 101
  • Podiums 0
  • Grand Prix 105
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Alpine beloont Gasly voor sterk seizoen met nieuw contract ×
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×