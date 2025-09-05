Red Bull geeft Mercedes gelijk: "Dan zouden we echt dom zijn!"

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Vanaf volgend jaar gaan ze immers met eigen krachtbronnen rijden, en ze weten dat ze een achterstand hebben op de concurrentie. Teambaas Laurent Mekies doet daar niet geheimzinnig over.

Red Bull gaat voor 2026 in samenwerking met Ford eigen krachtbronnen ontwikkelen. Ze gaan het dan opnemen tegen ervaren motorbouwers zoals Mercedes en Ferrari. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde vorige week al dat Red Bull een soort Mount Everest moet beklimmen, en dat het een heel erg zware uitdaging voor hen gaat worden.

Is Mekies het eens met Wolff?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft dat in Monza tegenover Motorsport.com eerlijk toe: "Toto heeft gelijk door te zeggen dat het een Mount Everest is die we moeten beklimmen. Dat is volgens mij precies wat het is. Dit is ook zo gek als het maar kan worden, om met Red Bull een eigen motor te maken!"

"Het is een ongelooflijke uitdaging, maar het past wel bij de gekke dingen die we met Red Bull doen. In dat opzicht voelen we ons hier goed bij."

Red Bull onderschat de uitdaging niet

Mekies benadrukt echter wel dat Red Bull dit zeer serieus neemt: "Maar we onderschatten zeker niet hoe gek dit is. We onderschatten zeker ook niet dat onze concurrenten al iets van negentig jaar ervaring hebben. Het zou dom zijn om te denken dat we binnenkomen en meteen op het niveau van Ferrari of Mercedes kunnen zitten. Dat zou echt dom zijn."

"Maar dat gezegd hebbende, doen we het wel op de Red Bull-manier. Dus echt op het maximale niveau. We bekijken het stap voor stap en we proberen de Power Unit en de hele structuur daaromheen te bouwen, zoals de mensen en de infrastructuur, zo snel mogelijk te verbeteren."