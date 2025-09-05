Een opvallende terugkeer in de Formule 1-wereld: Fiona Hewitson, de voormalig assistente van Christian Horner die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, is weer gesignaleerd in de paddock. Vrijdag verscheen ze in Monza aan de zijde van Dan Towriss, CEO van Cadillac, waar ze inmiddels als executive assistant werkzaam is.

Het is de eerste keer in anderhalf jaar dat Hewitson weer in de F1-paddock wordt gezien. Zij stond jarenlang bekend als de rechterhand van Horner bij Red Bull Racing, totdat begin 2024 de bom barstte. Hewitson beschuldigde de teambaas van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarna een intern onderzoek volgde. Horner werd destijds twee keer vrijgesproken door een externe advocaat, al bleef dat oordeel omstreden. Volgens Britse media had de betrokken advocaat nauwe banden met Red Bull-eigenaar Chalerm Yoovidhya, die Horner onvoorwaardelijk steunde en zijn positie als grootaandeelhouder gebruikte om de Brit in het zadel te houden.

Horner-zaak had gevolgen voor Hewitson

Voor Hewitson had de zaak grote gevolgen. Eerst werd ze op ziekteverlof gezet, later volledig op non-actief gesteld bij Red Bull. Daarmee leek haar Formule 1-carrière voorbij, maar ze legde zich daar niet bij neer. Ze stapte naar de arbeidsrechter in Groot-Brittannië. De verwachting is dat de zaak in 2026 behandeld gaat worden, tenzij beide partijen eerder tot een schikking komen. Tot op heden is daar echter geen sprake van.

In ieder geval is Horner niet meer werkzaam voor Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen ontsloeg de Engelsman meteen na de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Laurent Mekies, de toenmalige teambaas van zusterteam VCARB, werd op zijn beurt meteen doorgeschoven.

Hewitson terug op Monza

In Monza bleef de terugkeer van Hewitson niet onopgemerkt. Fotografen stonden klaar om haar binnenkomst vast te leggen en verschillende bekenden uit de paddock heetten haar persoonlijk welkom. Zelf bleef ze, mede door de lopende rechtszaak, weg bij de pers. Een gesprek met de media is haar verboden, waardoor ze vragen handig uit de weg ging.

Met haar terugkeer bij Cadillac lijkt Hewitson in elk geval weer een plekje te hebben gevonden in de Formule 1-wereld, al blijft de nasleep van de Horner-affaire voorlopig als een schaduw boven haar hangen.