Drama voor Antonelli: spin veroorzaakt rode vlag

Andrea Kimi Antonelli is op een rampzalige wijze aan de tweede vrije training in Monza begonnen. De thuisrijder maakte een klein foutje, en dat had grote gevolgen. Antonelli spinde en kwam vast te zitten in de grindbak, hiermee komt zijn vrijdag vroegtijdig ten einde.

Antonelli heeft een foutloos weekend nodig. Na een aantal lastige sessies is het voor hem noodzakelijk om geen fouten te maken, en zoveel mogelijk meters te maken. Antonelli ging echter de mist in in de tweede vrije training. Na een kwartier schoof hij de grindbak in, en dat betekende de eerste rode vlag van de sessie.

Antonelli heeft het zwaar

Antonelli had het afgelopen weekend in Zandvoort ook zwaar toen hij betrokken raakte bij een crash in de Grand Prix. Het leverde hem in de afgelopen dagen veel kritiek op, terwijl ze hem bij Mercedes bleven steunen. Hij zal deze sessie niet meer in actie komen, en Mercedes moet dus rekenen op George Russell.

Eerdere crash

Voor Antonelli is het het tweede seizoen op rij dat hij voor problemen zorgt in Monza. Vorig jaar reed hij op dit circuit zijn eerste vrije training, maar dat ging toen al na een paar minuutjes mis. Hij crashte toen op heftige wijze in de bekende Parabolica. Eén dag later werd hij door Mercedes gepresenteerd voor dit seizoen.

Eerder probleem voor Mercedes in Monza

Mercedes kent een lastige dag in Monza. Ook in de eerste vrije training van eerder vandaag liepen ze tegen problemen aan. Russell viel toen in de laatste minuten van de sessie stil toen er een hydraulisch probleem om de hoek kan kijken. Ze hebben dit probleem snel opgelost, want Russell is momenteel op de baan te vinden tijdens de tweede vrije training. Voor Antonelli wacht er morgen weer een nieuwe dag waar hij zich kan bewijzen.