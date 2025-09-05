user icon
Wolff over uitvallen Russell op Monza: "Motor schakelde uit"

Wolff over uitvallen Russell op Monza: "Motor schakelde uit"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 16:52
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

George Russell kende een valse start tijdens de Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza kwam de eerste vrije training vroegtijdig ten einde voor de Brit, nadat zijn Mercedes er plotseling mee ophield. Teambaas Toto Wolff heeft inmiddels een update gegeven over de situatie en stelt de fans van Russell gerust.

Vlak voor het einde van de eerste oefensessie klonk er paniek op de boardradio. “Ik heb geen vermogen meer! Ik zit nu vast”, meldde Russell. Zijn auto viel stil langs de baan en moest worden teruggebracht naar de pits. Voor de Engelsman was de training daarmee vroegtijdig voorbij. Na afloop van de sessie lichtte Wolff de situatie toe. Volgens de Oostenrijker waren er geen ernstige problemen met de krachtbron en hoefde Mercedes zich geen zorgen te maken.

Hydraulische problemen deden Russell de das om

“Het was een hydraulisch probleem bij George,” aldus Wolff bij Sky Sports. “De motor schakelde automatisch uit om verdere schade te voorkomen”. Wolff benadrukte daarnaast dat Mercedes nog niet op het niveau van Ferrari zit. “We missen een beetje snelheid op de rechte stukken, dat zag ik duidelijk in de overlays. Er is nog werk aan de winkel als we willen meedoen voor de hoogste plekken.”

Mercedes kende hoe dan ook geen sterke start van het weekend. Andrea Kimi Antonelli was de snelste van de Zilverpijlen, maar kwam niet verder dan de vijfde plaats, op liefst acht tienden van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen, tegenwoordig in dienst van Ferrari, reed de snelste tijd in de eerste sessie. Daarachter volgden Charles Leclerc en Carlos Sainz, waardoor Ferrari de top-drie compleet maakte. Max Verstappen eindigde de training als vierde en lijkt eveneens in de buurt te zitten.

Ondanks de teleurstelling bij Russell had Wolff ook goed nieuws te melden. In hetzelfde interview bevestigde de teambaas dat de Brit zijn contract bij Mercedes gaat verlengen. Daarmee is duidelijk dat Russell ook in 2026 een vaste waarde blijft binnen het team.

schwantz34

Posts: 40.784

Hydraulisch probleem naait matennaaier!

  • 1
  • 5 sep 2025 - 16:57
Reacties (4)

  • schwantz34

    Posts: 40.784

    Hydraulisch probleem naait matennaaier!

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 16:57
  • 919

    Posts: 3.669

    ’Teambaas Toto Wolff heeft inmiddels een update gegeven over de situatie en stelt de fans van Russell gerust.’

    Teambaas Toto Wolff heeft inmiddels een update gegeven over de situatie en stelt de fan van Russell gerust.

    Gecorrigeerd voor ons Ouw 😄

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 17:04
  • Edgar

    Posts: 1.695

    "....en stelt de fans van Russell gerust",

    Sorry ik kan mij niet voorstellen dat deze steenpuist fans heeft

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 17:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
