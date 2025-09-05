Ferrari kende een sterke start tijdens het Formule 1-weekend op Monza. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië waren Lewis Hamilton en Charles Leclerc de twee snelste coureurs. Oud-F1-coureur Martin Brundle denkt dat de Scuderia de juiste afstelling heeft gevonden.

Een week eerder beleefde Ferrari nog een dramatisch weekend tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Het Italiaanse team kon in de kwalificatie niet tippen aan McLaren en bleef op zondag puntloos achter, nadat Charles Leclerc uit de race werd gekegeld door Andrea Kimi Antonelli.

Hamilton en Leclerc schieten uit de startblokken

Op Monza kwamen de Ferrari’s verrassend sterk voor de dag. Hamilton noteerde de snelste tijd, met Leclerc op slechts anderhalve tiende achterstand. Carlos Sainz klokte de derde tijd, al moest hij ruim een halve seconde toegeven op Hamilton.

Brundle gelooft dat Ferrari mogelijk de juiste afstelling heeft gevonden op hun thuiscircuit. “Ze hebben de auto op het asfalt gezet en die ziet er behoorlijk handig uit,” stelde hij bij Sky Sports. “Ferrari heeft geleerd hoe ze de auto moeten afstellen en er prestaties uit kunnen halen, maar dat gaat gepaard met uitdagingen zoals de slijtage van de skid blocks. Ze hebben dus een sweet spot, maar daar moeten ze slim mee omgaan. McLaren was niet bijzonder snel en ook Williams zag er sterk uit,” aldus Brundle.

Gridstraf Hamilton kan Leclerc steviger in het zadel zetten

Ondanks de sterke start wacht er Lewis Hamilton nog werk in de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg na Zandvoort een gridstraf van maar liefst vijf plaatsen omdat hij onder dubbele gele vlaggen te hard reed. Dat kan Leclerc in de kaart spelen: de Monegask wist in 2019 én 2024 de Italiaanse tifosi in extase te brengen, door in een Ferrari te winnen op Monza.

Om 17:00 uur gaat de tweede vrije training van start. Dan zal duidelijk worden of McLaren en Max Verstappen het gat met de Ferrari’s kunnen dichten.