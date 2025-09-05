user icon
Ferrari de favoriet op Monza? "Ze hebben nu de sweetspot"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 16:01
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Ferrari kende een sterke start tijdens het Formule 1-weekend op Monza. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië waren Lewis Hamilton en Charles Leclerc de twee snelste coureurs. Oud-F1-coureur Martin Brundle denkt dat de Scuderia de juiste afstelling heeft gevonden.

Een week eerder beleefde Ferrari nog een dramatisch weekend tijdens de Dutch GP op Zandvoort. Het Italiaanse team kon in de kwalificatie niet tippen aan McLaren en bleef op zondag puntloos achter, nadat Charles Leclerc uit de race werd gekegeld door Andrea Kimi Antonelli.

Hamilton en Leclerc schieten uit de startblokken

Op Monza kwamen de Ferrari’s verrassend sterk voor de dag. Hamilton noteerde de snelste tijd, met Leclerc op slechts anderhalve tiende achterstand. Carlos Sainz klokte de derde tijd, al moest hij ruim een halve seconde toegeven op Hamilton.

Brundle gelooft dat Ferrari mogelijk de juiste afstelling heeft gevonden op hun thuiscircuit. “Ze hebben de auto op het asfalt gezet en die ziet er behoorlijk handig uit,” stelde hij bij Sky Sports. “Ferrari heeft geleerd hoe ze de auto moeten afstellen en er prestaties uit kunnen halen, maar dat gaat gepaard met uitdagingen zoals de slijtage van de skid blocks. Ze hebben dus een sweet spot, maar daar moeten ze slim mee omgaan. McLaren was niet bijzonder snel en ook Williams zag er sterk uit,” aldus Brundle.

Gridstraf Hamilton kan Leclerc steviger in het zadel zetten

Ondanks de sterke start wacht er Lewis Hamilton nog werk in de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg na Zandvoort een gridstraf van maar liefst vijf plaatsen omdat hij onder dubbele gele vlaggen te hard reed. Dat kan Leclerc in de kaart spelen: de Monegask wist in 2019 én 2024 de Italiaanse tifosi in extase te brengen, door in een Ferrari te winnen op Monza.

Om 17:00 uur gaat de tweede vrije training van start. Dan zal duidelijk worden of McLaren en Max Verstappen het gat met de Ferrari’s kunnen dichten.

 

JPfx

Posts: 420

Engels optimisme die vergeet dat ze met een nagenoeg lege tank en vol vermogen dat rondje hebben gedaan...

  • 2
  • 5 sep 2025 - 16:36
Reacties (7)

  • rwinn2893

    Posts: 125

    Verstapen verloor op de rechte stukken meer dan 0.5 sec. Laten we even afwachten wanneer de motoren allemaal op de gelijke stand staan.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:24
  • Spannenburg

    Posts: 100

    Kaartjes stimuleringstraining!!

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:30
  • JPfx

    Posts: 420

    Engels optimisme die vergeet dat ze met een nagenoeg lege tank en vol vermogen dat rondje hebben gedaan...

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 16:36
    • Edgar

      Posts: 1.695

      los van het feit dat het wellicht zo kan zijn, weet jij er geen flikker van, met welke setting en de hoeveelheid brandstof er gereden is...

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 17:09
    • Flexwing

      Posts: 123

      Idd

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 17:22
  • Flexwing

    Posts: 123

    Hallo het is een vrije training eerst morgen maar afwachten

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 17:22
  • Larry Perkins

    Posts: 59.595

    Gezien de mentale toestand van Lewis mochten ze gloryruns doen...

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 17:33

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

