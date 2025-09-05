user icon
Kwestie van tijd: Russell gaat contract verlengen bij Mercedes

Kwestie van tijd: Russell gaat contract verlengen bij Mercedes
  Gepubliceerd op 05 sep 2025 15:17
  2
  Door: Jeroen Immink

George Russell staat op het punt om zijn contract te verlengen bij Mercedes. Dat heeft teambaas Toto Wolff van het Duitse F1-team bevestigd. Mercedes gaat op korte termijn de contractverlenging van Russell officieel bekendmaken, al benadrukte Wolff dat er geen grootse aankondiging van gemaakt zal worden.

Russell beleeft tot nu toe een sterk seizoen bij Mercedes. De Brit moest na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari de kar trekken als kopman bij de Zilverpijlen. Dat lijkt Russell tot nu toe prima af te gaan. De Engelsman, die sinds 2022 vast in de Mercedes-line-up zit, wist dit jaar de Grand Prix van Canada te winnen, pakte in totaal zes podiumplaatsen en staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap achter Max Verstappen.

Wolff bevestigt contractverlenging Russell

Toch keek Russell de afgelopen maanden met spanning naar de transfergeruchten rond zijn stoeltje. Lange tijd werd Max Verstappen gelinkt aan een overstap van Red Bull Racing naar Mercedes, waar hij dan naast Andrea Kimi Antonelli zou rijden. In dat scenario zou Russell mogelijk buiten de boot vallen, waardoor zijn naam zelfs viel bij Aston Martin. Inmiddels heeft Wolff bij Sky Sports echter duidelijk gemaakt dat Russell gewoon bij Mercedes blijft.

“Er komt geen grote aankondiging over het contract, want het is een no-brainer”, bevestigde Wolff de verlenging van Russell. “We hebben niet altijd voor zeer lange contracten gekozen, meestal houden we het kort. Het langste contract dat we hebben afgesloten is twee jaar met een optie, dat is een typisch Mercedes-patroon,” aldus de Oostenrijker.

Waarom wordt Russell niet langer vastgelegd? 

Volgens Wolff is er ook een bewuste reden waarom Mercedes niet inzet op langjarige contracten. Hij gelooft dat dit ten koste kan gaan van de mentaliteit van een coureur. “We hadden een 1+1-deal en dat is wat we traditioneel doen. Coureurs staan onder enorme druk. Als een rijder zegt dat hij sneller zou zijn met een tweejarig contract, dan klopt die mentaliteit niet.”

De kans dat Antonelli ook gaat verlengen bij Mercedes is immens groot. De Italiaan - die Hamilton dit seizoen verving - kent een wisselvallig seizoen, maar dat zit volgens Wolff ook in de jonge leeftijd van de coureur die in Canada zijn eerste podium wist te pakken. Mercedes zal dus in 2026 aantreden met hetzelfde rijdersduo.

Canson Po

Posts: 2.674

bwa die Russell mag dan wel een windbuil zijn, hij gaat wel als de brandweer zeer snelle piloot!

  • 1
  • 5 sep 2025 - 15:34
Reacties (2)

  • Skoda F1

    Posts: 282

    Ik zou het niet doen als ik Toto was. Vandaag zet hij hem ook zomaar midden op de weg zwaar voor de poten stil. Die jongen heeft er gewoon geen zin meer in

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 15:26
    • Canson Po

      Posts: 2.673

      bwa die Russell mag dan wel een windbuil zijn, hij gaat wel als de brandweer zeer snelle piloot!

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 15:34

