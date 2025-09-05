Red Bull onthult nieuwe aanpassingen aan auto Verstappen

user icon
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 12:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kiest ervoor om dit weekend in Monza een aantal aanpassingen door te voeren aan de auto's. Ze zijn echter niet het enige team dat dat doet, en dit komt vooral door de unieke aspecten van het razendsnelle circuit van Monza.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat bijna alle teams ervoor hebben gekozen een speciale Monza-specificatie op de auto's te schroeven. Het gaat vooral om aanpassingen aan de vleugels, maar sommige teams kiezen ook voor andere veranderingen. Bij het team van Red Bull Racing voert men bijvoorbeeld geen veranderingen door aan de achtervleugel.

Welke aanpassingen voert Red Bull door?

Red Bull heeft ervoor gekozen om de voorvleugel aan te passen voor de sessies op het circuit van Monza. Ze hebben ervoor gekozen om een aantal veranderingen door te voeren aan de front wing flaps. Het gaat om het derde en vierde element, waar er een aantal componenten zijn ingekort.

Red Bull heeft er daarnaast voor gekozen om een flinke update door te voeren aan de vloer. Vrijwel de hele vloer is aangepast, al gaat het volgens het team slechts om subtiele wijzigingen. Het is de bedoeling dat dit voor een betere performance gaat zorgen.

Ook Ferrari kiest voor updates

Red Bull is niet het enige team dat een aantal veranderingen doorvoert aan de auto. Bij het team van Ferrari hebben ze met het oog op het circuit de voorvleugel aangepast. Ze rijden ook met een achtervleugel die beter bij dit circuit pas, ze hebben ervoor gekozen om een aantal elementen van de vleugel van vorig jaar mee te nemen.

Wat doet McLaren?

Regerend constructeurskampioen McLaren heeft een aanpassing aangevoerd aan de voorwielophanging. Dat is echter niet het enige, want ze hebben de voor- en achtervleugel flink onder handen genomen. Ook bij Mercedes zijn er soortgelijke veranderingen doorgevoerd. Verder kiezen alleen de teams van Alpine en Sauber er niet voor om aanpassingen door te voeren.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.249

Als ik zo naar die foto kijk met die monteur die een ontoepasselijke pose aanneemt wil ik niet weten hoe ze die aanpassingen realiseren aan de auto van Max...

  • 1
  • 5 sep 2025 - 12:28
Reacties (5)


  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.249

    Als ik zo naar die foto kijk met die monteur die een ontoepasselijke pose aanneemt wil ik niet weten hoe ze die aanpassingen realiseren aan de auto van Max...

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 12:28
    • delange

      Posts: 2.545

      Schijnt een weddenschap te zijn. Max moest haasje over doen en rechtstreeks op zijn zitje landen.
      Yuki ook .........maar hem is het niet gelukt.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 13:00
  • Jatochnietdan

    Posts: 51

    We hebben er verder voor gekozen om te kiezen voor heel veel zinnen waarin er gekozen wordt door de teams.
    Op die manier kiezen we ervoor om goed over te brengen dat er gekozen wordt door de teams.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 12:33
  • nr 76

    Posts: 6.801

    Dus zoals gebruikelijk hebben de teams aangepaste low downforce onderdelen voor Monza, maar heeft RBR racing, net als voorgaande jaren, geen speciale Monza achtervleugel ontwikkeld omdat ie maar 1 race gebruikt kan worden.

    Ferrari daarentegen ontwikkelde voor hun thuisrace dus wel een speciale achtervleugel.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 12:49
    • Snork

      Posts: 21.732

      Het schijnt dat ze in Vegas de Monza achtervleugel ook gebruiken.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 13:22

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

