Red Bull onthult nieuwe aanpassingen aan auto Verstappen

Het team van Red Bull Racing kiest ervoor om dit weekend in Monza een aantal aanpassingen door te voeren aan de auto's. Ze zijn echter niet het enige team dat dat doet, en dit komt vooral door de unieke aspecten van het razendsnelle circuit van Monza.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat bijna alle teams ervoor hebben gekozen een speciale Monza-specificatie op de auto's te schroeven. Het gaat vooral om aanpassingen aan de vleugels, maar sommige teams kiezen ook voor andere veranderingen. Bij het team van Red Bull Racing voert men bijvoorbeeld geen veranderingen door aan de achtervleugel.

Welke aanpassingen voert Red Bull door?

Red Bull heeft ervoor gekozen om de voorvleugel aan te passen voor de sessies op het circuit van Monza. Ze hebben ervoor gekozen om een aantal veranderingen door te voeren aan de front wing flaps. Het gaat om het derde en vierde element, waar er een aantal componenten zijn ingekort.

Red Bull heeft er daarnaast voor gekozen om een flinke update door te voeren aan de vloer. Vrijwel de hele vloer is aangepast, al gaat het volgens het team slechts om subtiele wijzigingen. Het is de bedoeling dat dit voor een betere performance gaat zorgen.

Ook Ferrari kiest voor updates

Red Bull is niet het enige team dat een aantal veranderingen doorvoert aan de auto. Bij het team van Ferrari hebben ze met het oog op het circuit de voorvleugel aangepast. Ze rijden ook met een achtervleugel die beter bij dit circuit pas, ze hebben ervoor gekozen om een aantal elementen van de vleugel van vorig jaar mee te nemen.

Regerend constructeurskampioen McLaren heeft een aanpassing aangevoerd aan de voorwielophanging. Dat is echter niet het enige, want ze hebben de voor- en achtervleugel flink onder handen genomen. Ook bij Mercedes zijn er soortgelijke veranderingen doorgevoerd. Verder kiezen alleen de teams van Alpine en Sauber er niet voor om aanpassingen door te voeren.