Verstappen reageert op mogelijke overstap naar Racing Bulls

Verstappen reageert op mogelijke overstap naar Racing Bulls
  Gepubliceerd op 05 sep 2025 11:22
  12
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn Red Bull-bolide is lastig te besturen, en volgens sommigen zou hij het beter doen in een auto van zusterteam Racing Bulls. Verstappen kan niet zoveel met deze beweringen.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Zandvoort als tweede over de streep. Achter de Nederlander kwam Isack Hadjar als derde over de streep, in een bolide van Racing Bulls. Aston Martin-coureur Fernando Alonso had eerder al gezegd dat Verstappen kampioen zou worden in een bolide van Racing Bulls. In de afgelopen dagen deelde Ralf Schumacher een soortgelijke mening, al liet Helmut Marko weten dat dit niet zou gaan gebeuren.

Hoe denkt Verstappen over deze zaak?

In Monza werd Verstappen ook gevraagd naar een mogelijk avontuur in een wagen van Racing Bulls. Bij de internationale media liet Verstappen weet niet bezig te zijn met een soort autowissel: "Nee, niet echt, nee. Ik moet mij gewoon op mijn eigen taken richten. We moeten begrijpen wat wij beter kunnen gaan doen, want we kunnen écht beter."

'Houd ik me niet mee bezig'

Volgens Verstappen heeft het ook helemaal geen nut om te gaan rijden in een auto van Racing Bulls. Hij maakt een einde aan de verhalen van de afgelopen dagen: "We gaan de race er niet mee winnen en het gaat op dit moment dus niet genoeg zijn om McLaren te verslaan. Dus het is niet iets waar ik me op dit moment mee bezig houd."

Hoe is de situatie bij Red Bull?

Bij Red Bull ligt alle focus op Verstappen en zijn jacht op succes. Er wordt dan ook vaak gesteld dat de auto volledig om hem heen is gebouwd. Verstappen heeft het dit jaar echter ook vaak zwaar in zijn Red Bull-bolide, al hebben zijn teamgenoten het vaak zwaarder gehad.

Verstappens huidige teamgenoot Yuki Tsunoda kan bijvoorbeeld amper om de punten vechten, terwijl hem dat begin dit seizoen wel lukte bij Racing Bulls.

Rocks

Posts: 1.003

Alle coureurs staan onder contract bij Red Bull 😎

  • 3
  • 5 sep 2025 - 11:47
Reacties (12)

Login om te reageren
  • Mick34

    Posts: 1.230

    Misschien willen HUGO en VISA wel een mooie som geld neerleggen als marketingstunt om Max voor 1 wedstrijd die auto te zien. Het kampioenschap is toch al over.

    En belangrijker... Ik denk dat Max met de Racing Bull in Mexico kan winnen. Deze auto is daar sterk en Max ook.

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 11:38
  • Pietje Bell

    Posts: 30.733

    De RB21 is aangepast voor Monza.

    pbs.twimg.com/medi(...)IWW7?format=jpg&;name=large

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 11:41
  • HermanInDeZon

    Posts: 138

    Zou wel een enorm schandalige zet zijn van Red Bull corporation om één van de twee vaste rijders van Racing Bulls aan de kant te zeten voor één of meerdere races voor Verstappen

    Uiteindelijk hebben die twee niets misdaan en is het ook wel hun verdienste dat het team dit jaar zo goed gaat !

    Zou wel "next level" rijders slecht behandelen daar zijn -- nu ook al degenen die het goed doen er uit knikkeren

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 11:44
    • Rocks

      Posts: 1.003

      Alle coureurs staan onder contract bij Red Bull 😎

      • + 3
      • 5 sep 2025 - 11:47
    • HermanInDeZon

      Posts: 138

      Ik weet dat ze het kunnen (en nog zouden durven ook), het zou gewoon extreem grof zijn :)

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 11:52
    • Vallie

      Posts: 448

      Je hoeft niet niets misdaan te hebben om aan de kant geschoven te worden. Zo werkt dat niet in de meeste sporten. Vooral niet in F1. Als er iemand beter is en die kan htet kampioenschap winnen schuiven ze je gewoon aan de kant. Niks schandalig aan, en is te verwachten en de normale gang van zaken. Dit is geen vrienden club ofzo.

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 11:56
    • VestAan

      Posts: 734

      Hoezo aan de kant zetten, een stoelwissel.is niet aan de kant zetten.

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 12:04
    • NicoS

      Posts: 19.314

      Een discussie houden over iets wat sowieso niet gebeuren gaat….
      Ik zie het nut niet…..;)

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 12:06
  • Pietje Bell

    Posts: 30.733

    Gebruikt aantal PU onderdelen tot vandaag:

    pbs.twimg.com/medi(...)-TwV?format=jpg&;name=4096x4096

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 11:51
  • Need5Speed

    Posts: 3.185

    Er is exact 1 coureur die het goed doet in de Red Bull en juist die zou naar Racing Bulls moeten?

    Tuurlijk...

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 12:26
  • Mailliw

    Posts: 106

    Max zal heus wel in de simulator van de Racing Bull hebben gereden om kijken hoe deze aanvoelt.
    Dat kan de fia toch niet controleren. Dus moet wel inzage hebben in beide auto's

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 12:33
  • Pietje Bell

    Posts: 30.733

    Voor wie ook in mode geïnteresseerd is: De Nederlandse vriend van Max, Mark Cox
    is tot voor enkele jaren model geweest voor oa Versace en Giorgio Armani die
    gisteren op 91 jarige leeftijd is overleden. Hij heeft een paar berichten gepost.
    Hij is op de groepsfoto links van Armani te zien. Hij is nu Personal Trainer in Soest.

    i.imgur.com/1yRCqCW.mp4

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 13:05

