Verstappen reageert op mogelijke overstap naar Racing Bulls

Max Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn Red Bull-bolide is lastig te besturen, en volgens sommigen zou hij het beter doen in een auto van zusterteam Racing Bulls. Verstappen kan niet zoveel met deze beweringen.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Zandvoort als tweede over de streep. Achter de Nederlander kwam Isack Hadjar als derde over de streep, in een bolide van Racing Bulls. Aston Martin-coureur Fernando Alonso had eerder al gezegd dat Verstappen kampioen zou worden in een bolide van Racing Bulls. In de afgelopen dagen deelde Ralf Schumacher een soortgelijke mening, al liet Helmut Marko weten dat dit niet zou gaan gebeuren.

Hoe denkt Verstappen over deze zaak?

In Monza werd Verstappen ook gevraagd naar een mogelijk avontuur in een wagen van Racing Bulls. Bij de internationale media liet Verstappen weet niet bezig te zijn met een soort autowissel: "Nee, niet echt, nee. Ik moet mij gewoon op mijn eigen taken richten. We moeten begrijpen wat wij beter kunnen gaan doen, want we kunnen écht beter."

'Houd ik me niet mee bezig'

Volgens Verstappen heeft het ook helemaal geen nut om te gaan rijden in een auto van Racing Bulls. Hij maakt een einde aan de verhalen van de afgelopen dagen: "We gaan de race er niet mee winnen en het gaat op dit moment dus niet genoeg zijn om McLaren te verslaan. Dus het is niet iets waar ik me op dit moment mee bezig houd."

Hoe is de situatie bij Red Bull?

Bij Red Bull ligt alle focus op Verstappen en zijn jacht op succes. Er wordt dan ook vaak gesteld dat de auto volledig om hem heen is gebouwd. Verstappen heeft het dit jaar echter ook vaak zwaar in zijn Red Bull-bolide, al hebben zijn teamgenoten het vaak zwaarder gehad.

Verstappens huidige teamgenoot Yuki Tsunoda kan bijvoorbeeld amper om de punten vechten, terwijl hem dat begin dit seizoen wel lukte bij Racing Bulls.