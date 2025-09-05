Alonso geen fan van nieuwe F1-plannen: "Eerder een maatschappelijk probleem"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft met een aantal uitspraken voor opschudding gezorgd in de sport. Hij zinspeelde op kortere races, meer sprints en een ander weekendformat. Weinig coureurs hebben enthousiast gereageerd op deze plannen, en Fernando Alonso maakt dat heel erg duidelijk.

Domenicali zorgde deze week voor de nodige onrust door een aantal bijzondere uitspraken te doen in een interview. Volgens Domenicali duren de Grands Prix simpelweg te lang voor de jonge fans, en hebben ze meer behoefte aan hoogtepunten. Hij suggereerde dat er misschien moet worden nagedacht over kortere races.

De Italiaanse CEO van de sport kwam met nog een aantal andere ideeën naar buiten. Domenicali stelde dat vrije trainingen alleen leuk zijn voor specialisten en dat er moet worden nagedacht over meer sprintraces. Volgens hem zouden de meeste coureurs fan zijn van de sprints, maar Max Verstappen liet al doorschemeren dat hij niet zo'n fan is van Domenicali's proefballonnetjes.

Is het een probleem van de sport?

Ook ervaren rot Fernando Alonso is kritisch. Tijdens de FIA-persconferentie grapte de Spanjaard dat hij dit waarschijnlijk niet meer gaan mee maken als coureur: "Ik denk niet dat het een probleem is van de sport. Je hoeft het waarschijnlijk niet te veranderen, maar Stefano weet het beter dan de rest van ons. Dus als hij denkt dat het nodig is, dan zijn we in goede handen bij hem. Maar ik weet het niet."

Voetbalwedstrijden

Alonso wijst naar andere sporten: "Voetbalwedstrijden duren ook best lang. Wanneer ik voor de televisie zit, dan kan ik niet de volle negentig minuten met al mijn concentratie bekijken. Ik ga even naar de keuken, kom weer terug, er zijn altijd momenten van afleiding. En niemand heeft het over voetbalwedstrijden van een uur of zo. Het is eerder een probleem van de maatschappij of van de kinderen, maar niet van de sport. Dus die verandering is waarschijnlijk niet nodig."