user icon
icon

Alonso geen fan van nieuwe F1-plannen: "Eerder een maatschappelijk probleem"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alonso geen fan van nieuwe F1-plannen: "Eerder een maatschappelijk probleem"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft met een aantal uitspraken voor opschudding gezorgd in de sport. Hij zinspeelde op kortere races, meer sprints en een ander weekendformat. Weinig coureurs hebben enthousiast gereageerd op deze plannen, en Fernando Alonso maakt dat heel erg duidelijk.

Domenicali zorgde deze week voor de nodige onrust door een aantal bijzondere uitspraken te doen in een interview. Volgens Domenicali duren de Grands Prix simpelweg te lang voor de jonge fans, en hebben ze meer behoefte aan hoogtepunten. Hij suggereerde dat er misschien moet worden nagedacht over kortere races.

Meer over Fernando Alonso Voormalig F1-coureur en teamgenoot Fernando Alonso gearresteerd

Voormalig F1-coureur en teamgenoot Fernando Alonso gearresteerd

1 sep
 Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

Russell moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Alonso

30 aug

De Italiaanse CEO van de sport kwam met nog een aantal andere ideeën naar buiten. Domenicali stelde dat vrije trainingen alleen leuk zijn voor specialisten en dat er moet worden nagedacht over meer sprintraces. Volgens hem zouden de meeste coureurs fan zijn van de sprints, maar Max Verstappen liet al doorschemeren dat hij niet zo'n fan is van Domenicali's proefballonnetjes.

Is het een probleem van de sport?

Ook ervaren rot Fernando Alonso is kritisch. Tijdens de FIA-persconferentie grapte de Spanjaard dat hij dit waarschijnlijk niet meer gaan mee maken als coureur: "Ik denk niet dat het een probleem is van de sport. Je hoeft het waarschijnlijk niet te veranderen, maar Stefano weet het beter dan de rest van ons. Dus als hij denkt dat het nodig is, dan zijn we in goede handen bij hem. Maar ik weet het niet."

Voetbalwedstrijden

Alonso wijst naar andere sporten: "Voetbalwedstrijden duren ook best lang. Wanneer ik voor de televisie zit, dan kan ik niet de volle negentig minuten met al mijn concentratie bekijken. Ik ga even naar de keuken, kom weer terug, er zijn altijd momenten van afleiding. En niemand heeft het over voetbalwedstrijden van een uur of zo. Het is eerder een probleem van de maatschappij of van de kinderen, maar niet van de sport. Dus die verandering is waarschijnlijk niet nodig."

Paulie

Posts: 4.373

ik denk dat het nodig is met de nieuwe generatie autosport fans, ik pleit ook voor 24 uurs races die niet langer duren dan 1 uur

  • 3
  • 5 sep 2025 - 10:25
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Fernando Alonso Stefano Domenicali Aston Martin GP Italië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.247

    De rijen moeten gesloten worden en alle coureurs-neuzen moeten dezelfde kant op staan.....men moet onderhand die verrekte parasiet ter verantwoording roepen en zijn achterlijke plannen linea recta in de vuilbak donderen......en het liefst die Stefano Domenicali erachter aan.

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 10:25
  • Paulie

    Posts: 4.373

    ik denk dat het nodig is met de nieuwe generatie autosport fans, ik pleit ook voor 24 uurs races die niet langer duren dan 1 uur

    • + 3
    • 5 sep 2025 - 10:25
  • DraconianDevil

    Posts: 934

    Wat een fantastische foto! Twee van mijn grote helden! Fernando Alonso en Evert van Kakhiel.nl!

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 10:41
  • Larry Perkins

    Posts: 59.588

    Wat ik alle eerder typte: Die kl*te rotjeugd dus!

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 11:16
    • Rocks

      Posts: 1.002

      Teveel energy drinks en allemaal adhd geen rust in de kont maar werken ho maar 😎

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 11:39

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×