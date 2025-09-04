user icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen is geen fan van de toekomstplannen van de Formule 1. De koningsklasse van de autosport overweegt kortere Grands Prix en meer sprintraces op te nemen in de komende kalenders, maar Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat hij daar niets van wil weten.

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Monza voor de GP van Italië. Op het legendarische, razendsnelle circuit liet F1-CEO Stefano Domenicali weten dat er drastische veranderingen overwogen worden. Zo zou de sport meer sprintraces willen introduceren en worden de zondagse races mogelijk ingekort.

Verstappen ziet niets in toekomstplannen

Verstappen reageerde glashelder op die plannen. De viervoudig wereldkampioen ziet niets in de ideeën van de FOM. “Iedereen weet natuurlijk hoe ik over sprintraces denk, maar de lengte van de races is prima”, aldus Verstappen tegenover de internationale pers. “Soms duurt het anderhalf uur en soms iets langer. Soms heb je een spannende wedstrijd en soms is het echt saai en val je bijna in slaap. Zo zit sport nu eenmaal in elkaar. Je kunt het niet altijd spannend maken, want als het altijd spannend is, wordt het ook saai. Dan weet je dat er continu veel veranderingen plaats kunnen vinden.”

Verstappen is traditioneel

De Nederlander benadrukte dat hij geen voorstander is van grote ingrepen om kunstmatig spektakel te creëren. “Dat is niet altijd hoe je het wilt zien. Er moeten verrassingen blijven. Soms kan het verrassend spannend zijn, soms verrassend saai. Ik ben meer een traditioneel type.”

Volgens Verstappen is het veel belangrijker dat de verschillen tussen de teams kleiner worden. Op dit moment lijkt McLaren over de beste auto te beschikken, maar daarachter ontlopen Red Bull, Ferrari en Mercedes elkaar nauwelijks. “Ik vind het belangrijker dat alle teams dichter bij elkaar zitten, want dan krijg je sowieso meer gevechten op de baan. Over het algemeen, als je naar het seizoen kijkt en je McLaren even weglaat, valt het allemaal best mee.”

Flexwing

Posts: 119

Ben het helemaal eens met max

  • 8
  • 4 sep 2025 - 17:14
  • Flexwing

    Posts: 119

    Ben het helemaal eens met max

    • + 8
    • 4 sep 2025 - 17:14
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.295

      Ik ook, behalve als hij aan kunstmatige maatregelen denkt om de verschillen tussen teams te verkleinen. Om een voorbeeld te noemen: extra gewicht omwille van vermogen of snelheid of die klote DRS. En maak ze nu eindelijk weer wat kleiner.

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 17:26
    • LucaF1

      Posts: 439

      ik niet... ;-))

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 17:39
    • Freek-Willem

      Posts: 6.181

      @rxm, ik lees nergens dat Verstappen kunstmatig de verschillen wil verkleinen. Ik denk dat de regels zo moeten zijn dat het vanzelf dichter naar elkaar gaat. En dat is eigenlijk alleen met stabiliteit in de regels. Alleen is dat ook niet altijd goed want dan is er weinig (r)evolutie wat voor een technische sport als F1 een doodsteek kan zijn.

      En ik ben het overigens helemaal met je eens dat startgewicht niet hoort. Mindere teams hebben al het voordeel van meer windtunneltijd.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 18:04
  • Pietje Bell

    Posts: 30.727

    Max vandaag over de sprintraces:

    “Iedereen weet natuurlijk hoe ik over sprintraces denk, maar de lengte van de races
    is prima”, aldus Verstappen tegenover de internationale pers.

    Domenicali over de sprintraces en Max:

    Domenicali stelt wel dat de Formule 1 niet de MotoGP gaat volgen, waar elk weekend een sprintrace wordt georganiseerd. Hij stelt wel dat de coureurs enthousiast zijn, en dat zou ook gelden voor Max Verstappen: "Wat de coureurs betreft waren er eerst achttien tegen en twee voor, en dat is nu omgekeerd het geval."

    "We hebben het besproken tijdens het diner in Oostenrijk en iedereen was voor. Zelfs Max, met wie ik één-op-één heb gesproken, begint te zeggen dat het zinnig is. Ik zie dus bij iedereen verandering. Uiteindelijk zijn de coureurs gewoon geboren om te racen."


    Max heeft kennelijk nog steeds dezelfde afkeer tegen de sprintraces.
    Volgens Domenicali echter niet, maar die beweert ook dat alle fans van de sprintraces
    houden.

    • + 6
    • 4 sep 2025 - 17:19
    • Larry Perkins

      Posts: 59.584

      Daar dacht ik ook meteen aan, die smeerpijp van een Domenicali liegt alles naar zich toe!

      • + 4
      • 4 sep 2025 - 19:40
    • AUDI_F1

      Posts: 3.273

      Als ik denk aan de laatste sprintraces dan zie ik vaak een optocht, 2 of 3 inhaalacties en dat is het. Als dat zo doorgaat dan gaan ze zeker denken aan een Revese grid. Dan ben je echt kunstmatig bezig.

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 20:01
  • Pietje Bell

    Posts: 30.727

    hondaracingf1
    en
    2 anderen

    Captain @maxverstappen1 at the controls ✈️

    Max in de AlphaTauri Honda Jet:

    www.instagram.com/p/DOLydV9DCu_/

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 17:48
    • Pietje Bell

      Posts: 30.727

      Dank voor het alsnog plaatsen van deze link na 5 uur!
      Ik mocht geen haakjes meer gebruiken en heb dat dus niet gedaan.
      Het nadeel is dus dat het pas na 5 uur geplaatst wordt!
      Ik heb nl 5 min geleden nog gekeken en toen stond het er nog steeds niet.
      Heb het om 20:20u nogmaals geplaatst en dat is dus na 2 ½ uur geplaatst.

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 22:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.243

    Iemand zou die parasiet van de F1, Stefano Domenicali, eens 'n flinke knal onder z'n kanis moeten geven.

    Ik stel dan ook iemand voor die daar ervaring mee heeft....ik zeg niet wie natuurlijk...

    • + 1
    • 4 sep 2025 - 18:02
    • Freek-Willem

      Posts: 6.181

      Jij gooit de knuppel weer in het hoenderhok @ouw

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 18:05
    • Snork

      Posts: 21.727

      Tsja, maar ik denk dat Russell daar geen zin heeft. Gaan z’n nageltjes afbreken enzo.
      En zo wordt de F1 een kunstmatig gedoe en Russell is daar dus schuldig aan.

      • + 6
      • 4 sep 2025 - 18:15
  • oale

    Posts: 778

    Volkomen ridicuul om sport aan te passen aan de spanningsboog van jonge mensen.

    • + 4
    • 4 sep 2025 - 18:21
  • Pietje Bell

    Posts: 30.727

    hondaracingf1
    en
    2 anderen

    Captain @maxverstappen1 at the controls ✈️

    Max in de AlphaTauri Honda Jet:

    www.instagram.com/p/DOLydV9DCu_/

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 20:20
    • Pietje Bell

      Posts: 30.727

      Zie mijn reactie hierboven over deze link.

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 22:58

