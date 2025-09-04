Max Verstappen is geen fan van de toekomstplannen van de Formule 1. De koningsklasse van de autosport overweegt kortere Grands Prix en meer sprintraces op te nemen in de komende kalenders, maar Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat hij daar niets van wil weten.

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Monza voor de GP van Italië. Op het legendarische, razendsnelle circuit liet F1-CEO Stefano Domenicali weten dat er drastische veranderingen overwogen worden. Zo zou de sport meer sprintraces willen introduceren en worden de zondagse races mogelijk ingekort.

Verstappen ziet niets in toekomstplannen

Verstappen reageerde glashelder op die plannen. De viervoudig wereldkampioen ziet niets in de ideeën van de FOM. “Iedereen weet natuurlijk hoe ik over sprintraces denk, maar de lengte van de races is prima”, aldus Verstappen tegenover de internationale pers. “Soms duurt het anderhalf uur en soms iets langer. Soms heb je een spannende wedstrijd en soms is het echt saai en val je bijna in slaap. Zo zit sport nu eenmaal in elkaar. Je kunt het niet altijd spannend maken, want als het altijd spannend is, wordt het ook saai. Dan weet je dat er continu veel veranderingen plaats kunnen vinden.”

Verstappen is traditioneel

De Nederlander benadrukte dat hij geen voorstander is van grote ingrepen om kunstmatig spektakel te creëren. “Dat is niet altijd hoe je het wilt zien. Er moeten verrassingen blijven. Soms kan het verrassend spannend zijn, soms verrassend saai. Ik ben meer een traditioneel type.”

Volgens Verstappen is het veel belangrijker dat de verschillen tussen de teams kleiner worden. Op dit moment lijkt McLaren over de beste auto te beschikken, maar daarachter ontlopen Red Bull, Ferrari en Mercedes elkaar nauwelijks. “Ik vind het belangrijker dat alle teams dichter bij elkaar zitten, want dan krijg je sowieso meer gevechten op de baan. Over het algemeen, als je naar het seizoen kijkt en je McLaren even weglaat, valt het allemaal best mee.”