user icon
icon

F1-baas pleit voor radicale veranderingen: meer sprints, kortere races

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-baas pleit voor radicale veranderingen: meer sprints, kortere races
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 14:09
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2021 introduceerde men de sprintraces, en die zijn niet meer verdwenen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is tevreden, maar is ook een voorstander van veranderingen. Hij komt met een aantal radicale voorstellen.

Dit seizoen staat er zes sprintraces op het programma. Nadat er eerder al werd gesprint in China, Miami en België, volgen er in de komende maanden nog sprintraces in Austin, Brazilië en Qatar. Niet iedereen is fan van deze sprints, en het format is in de afgelopen jaren meerdere keren flink aangepast. De kritiek op de sprints is dan ook niet verdwenen, maar hier komt geen antwoord op. De hoge heren van de sport zijn immers tevreden.

Meer over Stefano Domenicali Domenicali flirt met Verstappen: "Willen hem niet verliezen"

Domenicali flirt met Verstappen: "Willen hem niet verliezen"

2 sep
 Comeback bekende GP mogelijk: "Maar tijd dringt"

Comeback bekende GP mogelijk: "Maar tijd dringt"

22 aug

Meer sprintraces

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zinspeelt op nog meer veranderingen. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Eén van de onderwerpen die op tafel ligt is het format dat we in de komende jaren gaan gebruiken, te beginnen met de sprintweekenden."

"We moeten weten of we er meer moeten hebben, hoe we dat kunnen doen en of we misschien verschillende formats gaan gebruiken. We moeten meerdere gesprekken met de teams gaan voeren om de koers te kunnen bepalen."

Vrije trainingen

Volgens Domenicali is er veel steun voor extra sprintraces: "Promotors pushen voor dit format en de coureurs zijn ook geïnteresseerd. Ik provoceer misschien een beetje, maar de vrije trainingen zijn alleen interessant voor de specialisten. Mensen die meer actie willen zien, willen liever een sprintweekend. Op vrijdag is er dan meer om over te praten, er is immers een kwalificatie, maar ik begrijp ook dat het onderdeel moet worden van de F1-cultuur."

Hoe denken de coureurs erover?

Domenicali stelt wel dat de Formule 1 niet de MotoGP gaat volgen, waar elk weekend een sprintrace wordt georganiseerd. Hij stelt wel dat de coureurs enthousiast zijn, en dat zou ook gelden voor Max Verstappen: "Wat de coureurs betreft waren er eerst achttien tegen en twee voor, en dat is nu omgekeerd het geval."

"We hebben het besproken tijdens het diner in Oostenrijk en iedereen was voor. Zelfs Max, met wie ik één-op-één heb gesproken, begint te zeggen dat het zinnig is. Ik zie dus bij iedereen verandering. Uiteindelijk zijn de coureurs gewoon geboren om te racen."

Kortere races

Domenicali wil nog meer zaken veranderen. Zo stelt hij dat het jongere publiek de huidige races te lang vinden: "We zien dat de highlights het op veel van onze kanalen goed doen. Voor de mensen die zijn opgegroeid met het huidige format is de huidige situatie prima. Er is echter een grotere groep die de belangrijke momenten wil zien. Het gaat momenteel goed, maar daarom mogen we ook niet op onze lauweren rusten. We moeten nadenken over iedere stap." 

Rocks

Posts: 1.001

Ik pleit voor ontslag van alle bobo,s 😎

  • 14
  • 3 sep 2025 - 14:10
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.001

    Ik pleit voor ontslag van alle bobo,s 😎

    • + 14
    • 3 sep 2025 - 14:10
    • Freek-Willem

      Posts: 6.178

      Hear hear.

      En ontslag van mafkezen. En in dit geval valt Stefano onder allebei

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 14:47
    • Pietje Bell

      Posts: 30.705

      Ze hadden die Domenicali allang een schop onder zijn achterste moeten geven. Die verpest de hele F1.

      • + 5
      • 3 sep 2025 - 14:50
    • Larry Perkins

      Posts: 59.576

      Niks ontslaan dan krijgen ze nog een premie mee, gewoon vierendelen en kielhalen, en wat er dan nog over is afslachten. Uiteraard Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1 als eerste!
      ______________________________

      "Zo stelt hij dat het jongere publiek de huidige races te lang vinden."

      Altijd maar weer die kl*te rotjeugd die het voor ons - die het land weer hebben opgebouwd en hun directe nakomelingen - verpesten.
      Hup, naar heropvoedingskampen met die rotjeugd, dat zal die kl*te rotjeugd leren!

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 18:17
  • red slow

    Posts: 3.199

    Ik denk juist dat je GP afstand moet vergrote naar 350km. Hierdoor krijg je meer pitstop. Kan je tanken weer toestaan en word betrouwbaarheid weer een dingetje.

    • + 5
    • 3 sep 2025 - 14:18
  • Pietje Bell

    Posts: 30.705

    Die man is echt helemaal van het padje!!
    Die sprintraces waren zo geweldig en ingevoerd voor de jongelui die niet zo'n grote
    spanningsboog hadden en geen 1½ uur naar een GP konden kijken en nu moet alsnog
    de GP ingekort worden??!
    Ook las ik dat de VT's op vrijdag moeten verdwijnen.
    En alle coureurs zijn voor sprintraces?? Geloof er geen z*k van!!

    Potential changes have already been discussed with drivers and F1 CEO Stefano Domenicali claims a majority is in favour – and that fans and race promoters alike are "tired of free practice" on Fridays

    Formula 1 weekend formats are likely to undergo radical changes as the category adapts to cater for younger audiences and shorter attention spans, according to F1 CEO Stefano Domenicali.

    Packing the calendar with more sprint events, adjusting the format of these races, and shortening the grands prix themselves have already been discussed with stakeholders including the drivers themselves. Domenicali claims a majority is now in favour of such measures.

    “I have to say that aside from some older die-hard fans, everyone wants sprint weekends. Promoters push for this format and now the drivers are interested as well.

    “I’m being a bit provocative, but free practice appeals to super-specialists; people who want to see more action prefer a sprint weekend. There’s more to discuss and comment on from Friday – there’s a qualifying session – but I understand it has to become part of F1 culture.

    “The direction is clear: I can guarantee that in a few years there will be demand to have all weekends with the same format.

    En meer onzin van hetgeen hij uitkraamt is hier te lezen:

    autosport >>> f1-shorter-races-sprints-reverse-grids-coming

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 14:39
  • van lotje,g

    Posts: 1.069

    Ik vermoed dat dan veel fans het voor gezien houden.

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 14:44
    • HermanInDeZon

      Posts: 133

      Veel van de oudere fans (veertigers als ik) misschien.

      Maar het zou wel passen in de hele "media vriendelijkheid" waar de F1 naar toe aan het evolueren is.

      Ik geloof wel dat jongeren echt niet zitten te wachten op races van anderhalf uur. Niks duurt geen anderhalf uur meer - zelfs de 10-minuten-Youtube filmpjes zijn voor boomers als ik terwijl de jeugd TikTokt en naar shorts kijkt

      Ik zit ook niet te wachten op DJ's die prominenter aanwezig zijn tijdens raceweekends, rijders die één-voor-één worden geïntroduceerd voor races of zelfs de hele interviews na de race voor het publiek door één of andere lokale held of Rosberg/Button als ze geen held vinden. Voor mij was die stoffige FIA zaal prima

      Maar al die zaken moeten handenvol geld kosten en toch blijven ze er mee doorgaan dus er zal wel een (groot) publiek voor zijn zeker?


      We gaan zowaar Bernie nog missen op deze manier ;)

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 15:31
    • Pietje Bell

      Posts: 30.705

      "Ik geloof wel dat jongeren echt niet zitten te wachten op races
      van anderhalf uur. "

      Ze hebben er anders ook geen moeite mee om 2½-3 uur in de bioscoop te zitten en naar een film te kijken. Soms niet eens met een pauze om iets te drinken te halen. En wat te denken van uren achter elkaar op hun mobiel en/of PC?!

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 15:40
    • HermanInDeZon

      Posts: 133

      Op hun mobieltje en/of hun PC zijn ze echt geen uren achter elkaar gefocust op één ding, zeker niet als het passief is (dus kijken naar iets en niet iets zelf doen als spelletjes)

      Heb jij kinderen? Ikzelf heb tieners in huis, waarvan één ook grote F1 fan is, en die volgt alle races maar met mobieltje in hand om Snaps te sturen of weet ik veel wat anders te doen tijdens de race als er even niets gebeurt.

      Ze volgen het wel, maar heb het gevoel niet zo "intensief" als wij

      Zie ik trouwens ook als ze bijvoorbeeld een film of een serie kijken, dat ze dan alsnog met andere dingen ook bezig zijn. Idem met vrienden of vriendinnen van hen die hier langs komen.

      Tijden veranderen

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 15:54
    • Larry Perkins

      Posts: 59.576

      @HermanInDeZon als jij een veertiger bent dan ben jij geen boomer...

      Boomers, of Babyboomers, zijn over het algemeen mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1964. In 2025 betekent dit dat Babyboomers tussen de 61 en 79 jaar oud zijn.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 18:25
  • JV fan

    Posts: 2.893

    Nee langere races juist , iedergeval 1 langere van minstens 400Km

    • + 3
    • 3 sep 2025 - 15:02
    • TylaHunter

      Posts: 10.456

      Eens. Denk dat F1 races tegenwoordig te snel zijn. Echter... Nemen we Sao Paulo 2002 en 2022... dan is 2022 Russell zijn zege bijna 7 minuten langzamer dan die van Schumacher. Dus willen ze de races korter, dan kan de afstand hetzelfde blijven... maar moeten de auto's lichter en de banden beter. Want op pure snelheid in listige omstandigheden, was Kevin Magnussen bijna 1,5 seconden sneller dan Montoya in droog/warme omstandigheden. En gezien het om een Haas ging (achterhoede auto vs williams destijds subtop) zou je daar nog wel een seconde bij op mogen rekenen. 2,5 seconden * 71 = 2 minuut 57 ongeveer eraf... Dus races kunnen gewoon 10 minuten sneller dan vandaag de dag gaat.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:15
  • DRS-zone

    Posts: 379

    Ik stem voor. Die sprintweekends zijn echt mega boeiend en veel beter dan de saaie weekenden met 3 vrije trainingen!

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 16:23
  • Skoda F1

    Posts: 270

    Domenicali..Swipe links!

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 20:01

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (60)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×