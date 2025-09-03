F1-baas pleit voor radicale veranderingen: meer sprints, kortere races

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2021 introduceerde men de sprintraces, en die zijn niet meer verdwenen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is tevreden, maar is ook een voorstander van veranderingen. Hij komt met een aantal radicale voorstellen.

Dit seizoen staat er zes sprintraces op het programma. Nadat er eerder al werd gesprint in China, Miami en België, volgen er in de komende maanden nog sprintraces in Austin, Brazilië en Qatar. Niet iedereen is fan van deze sprints, en het format is in de afgelopen jaren meerdere keren flink aangepast. De kritiek op de sprints is dan ook niet verdwenen, maar hier komt geen antwoord op. De hoge heren van de sport zijn immers tevreden.

Meer sprintraces

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zinspeelt op nog meer veranderingen. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Eén van de onderwerpen die op tafel ligt is het format dat we in de komende jaren gaan gebruiken, te beginnen met de sprintweekenden."

"We moeten weten of we er meer moeten hebben, hoe we dat kunnen doen en of we misschien verschillende formats gaan gebruiken. We moeten meerdere gesprekken met de teams gaan voeren om de koers te kunnen bepalen."

Vrije trainingen

Volgens Domenicali is er veel steun voor extra sprintraces: "Promotors pushen voor dit format en de coureurs zijn ook geïnteresseerd. Ik provoceer misschien een beetje, maar de vrije trainingen zijn alleen interessant voor de specialisten. Mensen die meer actie willen zien, willen liever een sprintweekend. Op vrijdag is er dan meer om over te praten, er is immers een kwalificatie, maar ik begrijp ook dat het onderdeel moet worden van de F1-cultuur."

Hoe denken de coureurs erover?

Domenicali stelt wel dat de Formule 1 niet de MotoGP gaat volgen, waar elk weekend een sprintrace wordt georganiseerd. Hij stelt wel dat de coureurs enthousiast zijn, en dat zou ook gelden voor Max Verstappen: "Wat de coureurs betreft waren er eerst achttien tegen en twee voor, en dat is nu omgekeerd het geval."

"We hebben het besproken tijdens het diner in Oostenrijk en iedereen was voor. Zelfs Max, met wie ik één-op-één heb gesproken, begint te zeggen dat het zinnig is. Ik zie dus bij iedereen verandering. Uiteindelijk zijn de coureurs gewoon geboren om te racen."

Kortere races

Domenicali wil nog meer zaken veranderen. Zo stelt hij dat het jongere publiek de huidige races te lang vinden: "We zien dat de highlights het op veel van onze kanalen goed doen. Voor de mensen die zijn opgegroeid met het huidige format is de huidige situatie prima. Er is echter een grotere groep die de belangrijke momenten wil zien. Het gaat momenteel goed, maar daarom mogen we ook niet op onze lauweren rusten. We moeten nadenken over iedere stap."