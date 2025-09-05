Verstappen steunt Red Bull: "Het is echt geen ramp"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze kampen met de nodige problemen, en ze kunnen Max Verstappen geen titelwaardige auto geven. De Nederlander haalt zijn schouders op, en stelt dat de problemen veel minder groot zijn dan mensen denken.

Verstappen maakt dit jaar geen kans meer op de wereldtitel. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is groot, en op de baan is hij ook niet in staat om hen bij te houden. Verstappen moet het doen met dagsuccesjes, en het is nog maar de vraag of hij kan presteren in Monza.

'Het is geen ramp'

Op de mediadag in Monza werd Verstappen door de internationale media gevraagd naar de problemen van Red Bull. Hij weigert enorm kritisch te zijn: "Het is anders. Dit jaar kamp ik niet echt met grote instabiliteitsproblemen. Natuurlijk zijn we niet zo competitief als we zouden willen. Het is meer dat ik sneller zou willen gaan. De auto laat dat echter niet toe. Het is geen ramp om mee te rijden."

Verstappen wil er niet iets groots van maken: "Het is zoals het is. Een ander team heeft het beter gedaan dan wij. Het is gewoon niet zo makkelijk, want als het wel makkelijk was, dan zou iedereen in de Formule 1 het voor elkaar kunnen boksen. Het is gewoon een zeer gecompliceerde sport en kleine details kunnen een groot verschil maken. We zijn niet verschrikkelijk en rijden ook niet achteraan."

Valt het allemaal wel mee?

Valt het eigenlijk wel mee? "Ik sta nog steeds derde in het wereldkampioenschap. Ik heb races gewonnen, maar de standaarden in dit team zijn heel erg hoog, en we doen mee om te winnen, niet om tweede of derde te worden. Soms voelt het niet goed aan. Willen we beter zijn? Iedereen wil beter zijn in dit team."

Red Bull werkt hard door

Bij Red Bull blijft men dan ook hard doorwerken: "Niemand houdt van verliezen, maar helaas kun je de situatie niet afdwingen. Je moet samenwerken om het probleem te begrijpen. We doen dat, maar we zijn nooit tevreden. Zelfs in 2023, toen we bijna elke race wonnen, waren er nog steeds dingen die we beter wilden doen."