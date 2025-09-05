user icon
Max Verstappen sluit overstap naar Ferrari niet uit

Max Verstappen sluit overstap naar Ferrari niet uit
  Gepubliceerd op 05 sep 2025 07:36
  • comments 20
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd dit jaar in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Hij koos er echter voor om Red Bull Racing trouw te blijven, maar een toekomstige overstap sluit hij niet uit. Hij zet de deur ook op een kier voor een stap naar Ferrari.

Verstappen wordt gezien als de beste coureur in de Formule 1. In de afgelopen jaren bewees hij meerdere keren dat hij onverslaanbaar kan zijn, en dat hij het beste uit zichzelf en zijn auto kan halen. Kenners suggereren dat elk team open zou staan voor de komst van Verstappen, en afgelopen zomer leek het er heel eventjes op dat hij op de markt kwam. In Hongarije bevestigde Verstappen dat hij gewoon bij Red Bull bleef.

Nu het Formule 1-circus is gearriveerd op het circuit van Monza, wordt er ook gekeken naar Ferrari. Als Verstappen in gesprek met de Italiaanse media wordt gevraagd of hij ooit voor Ferrari wil rijden, is hij eerlijk: "Ze hebben sowieso twee coureurs onder contract staan voor volgend jaar, dus er is eigenlijk helemaal geen discussie over."

"Is er ooit een kans? Ja, er zijn in het leven altijd veel kansen voor allerlei beslissingen. Op dit moment is dat niet aan de orde, maar wie weet. Ik weet zelf niet eens voor hoelang ik nog in de Formule 1 rijd, dus er zijn voor mij nog veel onbekende factoren."

Hoe kijkt Verstappen naar Hamilton?

Afgelopen winter maakte Lewis Hamilton wel de stap naar Maranello. Hij heeft het zwaar bij Ferrari, en dat ziet Verstappen ook: "Het is altijd heel erg moeilijk om te weten wat er gebeurt. Ik kan niet kijken naar hoe hij werkt bij Mercedes, hoe hij zich persoonlijk voelt, of wat er nu in het team gebeurt. Daar heb ik helemaal geen informatie over."

"Het punt is: hij kwam in een team terecht dat al een heel sterke coureur heeft met Charles Leclerc. Het is dan nooit makkelijk om daar te beginnen en meteen je teamgenoot te verslaan, iemand die goed geïntegreerd is, het team door en door kent en de taal spreekt. Deze auto's kunnen soms best ingewikkeld zijn, zeker om echt te begrijpen waarom je wel of niet snel bent."

Phantom01

Posts: 901

Ik zou het toejuichen, als is het maar om een keer voor Ferrari te rijden.

  • 4
  • 5 sep 2025 - 08:22
Reacties (20)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.732

    Helmut Marko bij OE24.

    oe24: Kan ​​Red Bull nog op eigen kracht races winnen?
    MARKO: Op circuits als Bakoe, Austin, Jeddah of Mexico kan het – hoe sneller hoe beter.

    oe24: En Monza dit weekend?
    MARKO: Het is te vroeg. Bovendien zijn er te veel chicanes. Achter de McLarens zal
    zelfs een podiumplaats voor ons lastig zijn.     Vooraan zal Piastri de volgende race
    rustig tegemoet treden – nu het wereldkampioenschap voor hem voorbij lijkt te zijn.

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 08:05
    • Pietje Bell

      Posts: 30.732

      Max over het weekend.

      “Eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Natuurlijk waren we in Zandvoort P2 met een beetje geluk. We hebben op dat podium gestaan, maar de verschillen achter ons waren heel klein. Iedereen zat behoorlijk dicht bij elkaar. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk was om gewoon een goede kwalificatie te hebben. Want als ik op P6 of zoiets had gestaan, denk ik niet dat ik had kunnen inhalen. De kwalificatie is belangrijk, maar historisch gezien is dit circuit niet echt goed voor ons geweest, vanwege de lay-out met ook die langzame bochten erin.”

      “Dus ik weet het eigenlijk niet; ik hoop gewoon dat we morgen in een betere uitgangspositie kunnen starten dan misschien bij sommige races dit jaar. En dan zien we wel hoe competitief we zijn. Voor mij is het super duidelijk dat McLaren op een ander niveau zit, maar daarachter zit alles enorm dicht bij elkaar en hangt het ook een beetje af van of je de juiste afstelling voor het weekend vindt en alles uit de auto weet te halen.”

      Zei Max gisteren niet dat hij een nieuw format met 1 VT voldoende vindt?
      Volgens mij heeft hij altijd 3 VT's nodig om de wagen goed af te kunnen stellen.

      • + 3
      • 5 sep 2025 - 09:01
  • Phantom01

    Posts: 901

    Ik zou het toejuichen, als is het maar om een keer voor Ferrari te rijden.

    • + 4
    • 5 sep 2025 - 08:22
  • nr 76

    Posts: 6.800

    Ik geef het 50% kans.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 08:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.249

    Ik loop zo te schokken dat ik nog geen reactie kan geven.
    Ik kom hier nog op terug....

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 09:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.249

      Het is al wat minder, maar nee, ik kan nog steeds niets typen...

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 10:20
    • Freek-Willem

      Posts: 6.182

      Als je aan het schokken bent moet je gaan liggen. Heeft je vriendin er ook nog wat aan, kan ze tarzan aan de kant leggen @ouw

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 10:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.249

      Haha, ze hebben de header verandert.
      Deze reactie van mij slaat nu nergens meer op.


      Freek, wij zeiden vroeger....en nu nog....als je begint te schokken moet je die persoon in 'n vol ligbad gooien, hup, vuil wasgoed erbij en klaar binnen toen minuten.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 11:59
  • Sluweslager

    Posts: 214

    Het slechtste team op de grid waar je voor kan rijden.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 11:15
    • Remco_F1

      Posts: 3.138

      Misschien handig om uit te leggen waarom je dat vind...

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 12:46
  • Sil

    Posts: 211

    Het spijt me zeer maar ik hoop verstappen nooit bij mijn favoritie team te zien, hij past daar als persoon totaal niet.

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 11:16
    • Starscreamer

      Posts: 1.337

      Juist wel, Max doet mij denken aan Schumacher. Hij moet dan alleen de juiste mensen nog om hem heen hebben.

      • + 4
      • 5 sep 2025 - 11:19
    • Sil

      Posts: 211

      @starscreamer,
      Schumacher hield de kritiek binnenskamers, verstappen gooit wat mij betreft z’n team te vaak voor de bus. Bij Ferrari werkt dit tactiek niet, zie onder andere het nots lag van Prost in de jaren 90. Die had ook te veel kritiek die hij op straat gooide.

      • + 2
      • 5 sep 2025 - 11:24
    • Sil

      Posts: 211

      *ontslag

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 11:24
  • Regenrace

    Posts: 1.948

    Eigenlijk is dit natuurlijk weer een zoveelste hypothetische discussie, maar voorruit.
    Wie Verstappen al zo lang volgt weet dat ie conservatief is in zijn keuzes. Of gewoon nuchter.
    Om sportieve redenen hoeft ie niet over te stappen want Red Bull, Ferrari en Mercedes zijn lood om oud ijzer. Geldt natuurlijk voor AM ook - misschien zelfs achteruitgang, gecompenseerd door geld.
    Het enige team dat wel uitzicht op de titel biedt heeft geen interesse, deels omdat ze de klus overduidelijk ook zonder Verstappen af kunnen, maar ook vanwege 't kamp Verstappen-mantra: "Bij ons betaalt u de adviesprijs". Onbedoeld toont die patstelling dus een kijkje op de werkelijk ambities: portemonneetje vol is kennelijk belangrijker dan een zoveelste titel. (Vergelijk dat met destijds Senna die zo hongerig was, dat ie desnoods gratis voor het oppermachtige Williams wilde rijden - bij wijze van spreke dan).

    Zaken die de boel in beweging zetten zijn: de resultaten van 2026, het verdampen van de McLaren voorsprong, interne spanning waarbij een van hun rijders zijn heil elders zoekt, of een onvoorzien besef dat ie toch wel uitgekeken is op het RB meublair. Alleen bij het laatste zie ik een overstap naar Ferrari wel gebeuren.

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 11:33
  • FastForward

    Posts: 40

    Kunnen jullie in een volgend artikel uitzoeken of Verstappen een 'spectaculaire', of wacht doe maar een 'mogelijke' overstap naar Ferrari niet uitsluit? Als het te gewoontjes is doe dan maar 'buitenaardse' of zo. Wat maakt het ook allemaal uit weet je, het zijn maar woorden. Niemand heeft het in de gaten als je er een beetje mee rommelt.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 11:34
  • SennaS

    Posts: 10.398

    Max bewijst wederom dat hij er verstand van heeft, logisch natuurlijk met zijn statuur.
    Zo simpel is een overstap niet naar een nieuw team en een top teamgenoot zoals sommige leken beweren en de nieuwkomer afpoeieren of bashen. Des te gekker dat RBR alle 2e coureurs afpoeiert na een enkele races in een bedenkelijke auto.

    "Het punt is: hij kwam in een team terecht dat al een heel sterke coureur heeft met Charles Leclerc. Het is dan nooit makkelijk om daar te beginnen en meteen je teamgenoot te verslaan, iemand die goed geïntegreerd is, het team door en door kent en de taal spreekt. Deze auto's kunnen soms best ingewikkeld zijn, zeker om echt te begrijpen waarom je wel of niet snel bent"

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 12:15
    • SennaS

      Posts: 10.398

      en het volgende artikel gaat over Max naar Mcl en daarna Aston Martin en daarna Racing Bulls en daarna ......vul zelf maar in.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 12:17

