Max Verstappen werd dit jaar in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Hij koos er echter voor om Red Bull Racing trouw te blijven, maar een toekomstige overstap sluit hij niet uit. Hij zet de deur ook op een kier voor een stap naar Ferrari.

Verstappen wordt gezien als de beste coureur in de Formule 1. In de afgelopen jaren bewees hij meerdere keren dat hij onverslaanbaar kan zijn, en dat hij het beste uit zichzelf en zijn auto kan halen. Kenners suggereren dat elk team open zou staan voor de komst van Verstappen, en afgelopen zomer leek het er heel eventjes op dat hij op de markt kwam. In Hongarije bevestigde Verstappen dat hij gewoon bij Red Bull bleef.

Stapt Verstappen over naar Ferrari?

Nu het Formule 1-circus is gearriveerd op het circuit van Monza, wordt er ook gekeken naar Ferrari. Als Verstappen in gesprek met de Italiaanse media wordt gevraagd of hij ooit voor Ferrari wil rijden, is hij eerlijk: "Ze hebben sowieso twee coureurs onder contract staan voor volgend jaar, dus er is eigenlijk helemaal geen discussie over."

"Is er ooit een kans? Ja, er zijn in het leven altijd veel kansen voor allerlei beslissingen. Op dit moment is dat niet aan de orde, maar wie weet. Ik weet zelf niet eens voor hoelang ik nog in de Formule 1 rijd, dus er zijn voor mij nog veel onbekende factoren."

Hoe kijkt Verstappen naar Hamilton?

Afgelopen winter maakte Lewis Hamilton wel de stap naar Maranello. Hij heeft het zwaar bij Ferrari, en dat ziet Verstappen ook: "Het is altijd heel erg moeilijk om te weten wat er gebeurt. Ik kan niet kijken naar hoe hij werkt bij Mercedes, hoe hij zich persoonlijk voelt, of wat er nu in het team gebeurt. Daar heb ik helemaal geen informatie over."

"Het punt is: hij kwam in een team terecht dat al een heel sterke coureur heeft met Charles Leclerc. Het is dan nooit makkelijk om daar te beginnen en meteen je teamgenoot te verslaan, iemand die goed geïntegreerd is, het team door en door kent en de taal spreekt. Deze auto's kunnen soms best ingewikkeld zijn, zeker om echt te begrijpen waarom je wel of niet snel bent."