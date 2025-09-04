Alles of niets voor Hamilton op Monza: "Het gaat moeilijk worden"

Lewis Hamilton beleeft een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari, maar de Brit weigert de moed te laten zakken. Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië in Monza sprak de zevenvoudig wereldkampioen uitgebreid over zijn tegenslagen, zijn aanpassing bij Ferrari én de straf die hij dit weekend incasseert.

Toen Hamilton werd gevraagd of dit zijn moeilijkste seizoen in de Formule 1 is, gaf hij een genuanceerd antwoord. “Ik herinner me niet elk seizoen, dus ik wil het niet vergelijken. Ik herinner me dat 2009 niet geweldig was, 2010, ’11, ’12, ‘22, ;23... er zijn er dus genoeg”, legde hij uit op de persconferentie. “Maar ik leef mijn droom. Ik ben naar Ferrari verhuisd om daar te racen. Ik heb het hele afgelopen jaar gehad om me daarop voor te bereiden. Er zijn veel aanpassingen geweest en ze hebben alles gedaan om het mij naar de zin te maken.”

Hamilton blijft strijdbaar

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Hamilton optimistisch. “Eerlijk gezegd denk ik dat hoe moeilijker het is, hoe beter je ervan wordt. Dit jaar was zwaar, maar het bereidt je voor op betere dagen en we zullen er sterker door worden.”

Toch kreeg de Brit deze week een fikse domper te verwerken. Hamilton werd door de wedstrijdleiding tijdens de Dutch GP op Zandvoort bestraft en kreeg een gridstraf van vijf plaatsen. “Ik kwam thuis en zag dat ik deze straf had gekregen, en ik was eerlijk gezegd echt geschokt. Het is niet zwart-wit: ik heb wel gas teruggenomen, maar volgens hen niet genoeg”, aldus Hamilton.

"Het gaat moeilijk worden dit weekend"

De zevenvoudig wereldkampioen noemt de straf streng, maar wil zich er niet door laten ontmoedigen. “De straf en de strafpunten zijn behoorlijk hard, maar ik zal ervan leren. Het wordt moeilijk dit weekend, de kwalificatie is spannend en vijf plaatsen terugvallen is niet geweldig als je voor het eerst met Ferrari naar Monza gaat. Maar het geeft me meer om voor te vechten en motiveert me alleen maar.”

Hamilton en Ferrari hopen ondanks de tegenslag de Italiaanse fans in Monza iets moois te bieden.