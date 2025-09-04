user icon
Alles of niets voor Hamilton op Monza: "Het gaat moeilijk worden"

Alles of niets voor Hamilton op Monza: "Het gaat moeilijk worden"
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 16:07
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton beleeft een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari, maar de Brit weigert de moed te laten zakken. Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië in Monza sprak de zevenvoudig wereldkampioen uitgebreid over zijn tegenslagen, zijn aanpassing bij Ferrari én de straf die hij dit weekend incasseert.

Toen Hamilton werd gevraagd of dit zijn moeilijkste seizoen in de Formule 1 is, gaf hij een genuanceerd antwoord. “Ik herinner me niet elk seizoen, dus ik wil het niet vergelijken. Ik herinner me dat 2009 niet geweldig was, 2010, ’11, ’12, ‘22, ;23... er zijn er dus genoeg”, legde hij uit op de persconferentie. “Maar ik leef mijn droom. Ik ben naar Ferrari verhuisd om daar te racen. Ik heb het hele afgelopen jaar gehad om me daarop voor te bereiden. Er zijn veel aanpassingen geweest en ze hebben alles gedaan om het mij naar de zin te maken.”

Hamilton blijft strijdbaar

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Hamilton optimistisch. “Eerlijk gezegd denk ik dat hoe moeilijker het is, hoe beter je ervan wordt. Dit jaar was zwaar, maar het bereidt je voor op betere dagen en we zullen er sterker door worden.”

Toch kreeg de Brit deze week een fikse domper te verwerken. Hamilton werd door de wedstrijdleiding tijdens de Dutch GP op Zandvoort bestraft en kreeg een gridstraf van vijf plaatsen. “Ik kwam thuis en zag dat ik deze straf had gekregen, en ik was eerlijk gezegd echt geschokt. Het is niet zwart-wit: ik heb wel gas teruggenomen, maar volgens hen niet genoeg”, aldus Hamilton.

"Het gaat moeilijk worden dit weekend"

De zevenvoudig wereldkampioen noemt de straf streng, maar wil zich er niet door laten ontmoedigen. “De straf en de strafpunten zijn behoorlijk hard, maar ik zal ervan leren. Het wordt moeilijk dit weekend, de kwalificatie is spannend en vijf plaatsen terugvallen is niet geweldig als je voor het eerst met Ferrari naar Monza gaat. Maar het geeft me meer om voor te vechten en motiveert me alleen maar.”

Hamilton en Ferrari hopen ondanks de tegenslag de Italiaanse fans in Monza iets moois te bieden.

  • Redcarsmatter

    Posts: 5.291

    Hij was al thuis toe hij zijn straf vernam. Eigenlijk is dat nog het meest chokerend.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 16:11

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

