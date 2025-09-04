Andrea Kimi Antonelli heeft uitgebreid teruggeblikt op zijn teleurstellende F1-weekend tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort. De Italiaan beëindigde daar de race van Charles Leclerc door zijn Ferrari in de muur te rijden. Antonelli gaf zijn fout toe tijdens de persconferentie voorafgaand aan de GP van Italië in Monza.

Voor Antonelli was het raceweekend op Zandvoort er een om snel te vergeten. De Mercedes-coureur kwam niet verder dan Q2 in de kwalificatie en in de race tikte hij Leclerc, die vlak voor hem reed, uit de wedstrijd. Door de tijdstraf van tien seconden die hij daarna van de stewards kreeg, eindigde Antonelli niet hoger dan P16. In de afgelopen vijf races heeft de Italiaan slechts één keer punten gescoord.

Na afloop van de race bood Antonelli meteen zijn excuses aan bij Ferrari, maar gespaard werd hij niet. Jacques Villeneuve haalde hard uit naar de jonge Mercedes-rijder en stelde zelfs de vraag of Antonelli momenteel wel goed genoeg is voor de Formule 1.

Antonelli relativeert slecht weekend op Zandvoort

“Het contact met Leclerc vond plaats, dat was niet ideaal”, aldus Antonelli op de persconferentie. “Op dat moment wilde ik ervoor gaan, omdat het voelde alsof het mijn enige kans was. Dat was jammer en volledig mijn eigen schuld. Het is fijn om twee races achter elkaar te hebben, omdat ik dit momentum kan meenemen, zeker nu ik zag dat het tempo beter was.”

Antonelli en Mercedes zijn nu beland op het pijlsnelle circuit van Monza, waar zij na Imola de tweede thuisrace van het seizoen rijden. De 19-jarige coureur hoopt daar het vertrouwen en ritme terug te vinden.

Antonelli kan zich herpakken in thuisrace

“Toen ik zei dat ik beter voorbereid zou zijn, was Imola mijn eerste thuisrace en gebeurde er veel. Ik heb mijn energie toen niet optimaal beheerd. Toen ik weer in de auto zat, voelde ik me niet 100 procent gefocust”, legt Antonelli uit. “De belangrijkste les is om mijn energie gedurende het hele weekend zo goed mogelijk te verdelen.”