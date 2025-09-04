In beeld: Verstappen en co arriveren in Monza voor mediadag

Het raceweekend op het circuit van Monza is van start gegaan. De coureurs hebben zich gemeld in de paddock voor de traditionele mediadag. Vrijwel alle coureurs zijn al op de gevoelige plaat vastgelegd, en dat geldt ook voor regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Verstappen arriveert normaal gesproken vrij laat in de paddock als hij zich niet hoeft te melden bij een persconferentie van de FIA. Hij landde vanochtend al vroeg op het vliegveld van Milaan met zijn privéjet, en hij verscheen vanmiddag voor het eerst dit weekend in de paddock. Veel andere coureurs waren daar al aanwezig, en ze voerden zelfs al hun eerste gesprekken met de internationale media.

Ferrari in de spotlight

Ook de Ferrari-coureurs werden veelvuldig op de foto gezet door de aanwezige fans en fotografen. De Italiaanse renstal rijdt dit weekend niet alleen een thuisrace, ze brengen ook een eerbetoon aan de legendarische Oostenrijkse coureur Niki Lauda. Ze hebben de livery aangepast, terwijl Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook in de paddock verschenen in de speciale teamkleding voor dit weekend. Ferrari heeft voor dit weekend gekozen voor blauwe teamkleding, wat een verwijzing is naar Lauda en de titel van de Oostenrijker in 1975.

Speciale logo's

Ook de omgeving en het circuit zelf zorgen voor mooie plaatjes op deze mediadag. De kombocht van het oude circuit van Monza blijft bijvoorbeeld een publiekstrekker, terwijl Pirelli dit weekend uitpakt om hun jubileum van vijfhonderd races in de Formule 1 te vieren. Ze hebben hiervoor hun logo aangepast, wat ook te zien is op de sponsoruitingen op het rechte stuk. Dit speciale logo was overigens ook al te zien in Zandvoort, maar dit weekend rijdt Pirelli hun thuisrace en zijn ze de titelsponsor van de Grand Prix.

Voor de coureurs begint het echte werk morgen pas, als de vrije trainingen op het programma staan. Rookies Alex Dunne (McLaren) en Paul Aron (Alpine) komen dan ook in actie, en ze hebben zich al gemeld in de paddock.