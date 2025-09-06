user icon
Norris en Piastri kunnen iconisch McLaren-record verbreken in Monza

Norris en Piastri kunnen iconisch McLaren-record verbreken in Monza
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 09:26
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Oscar Piastri en Lando Norris zijn een klasse apart, en ze hebben McLaren tot nu toe 25 trofeeën bezorgd in het huidige seizoen. Hiermee staan ze op gelijke hoogte met een teamrecord van Ayrton Senna en Alain Prost. In Monza kunnen ze dit record uit de boeken rijden.

Prost en Senna vormden eind jaren '80 een iconisch rijdersduo bij het team van McLaren. In 1988 domineerden ze de Formule 1 en wisten ze bijna alle Grands Prix te winnen. Ze stonden bij elkaar opgeteld 25 keer op het podium in 16 Grands Prix. Het is nog altijd een teamrecord, al evenaarde het huidige duo dit record in Zandvoort. Dit kregen ze voor elkaar in vijftien Grands Prix.

Senna en Prost uit de boeken rijden

De kans is dus groot dat het record van het iconische duo Senna en Prost dit weekend uit de boeken wordt gereden door Piastri en Norris. Beide coureurs worden gezien als kanshebbers voor de zege, en als ze allebei op het podium eindigen staan ze al op 27 podiums in het huidige seizoen. De kans is groot dat ze meer dan dertig keer op het podium staan, en dat is in het verleden nog maar vijf keer gebeurd in de geschiedenis van de Formule 1.

Jacht op de records

Het record van de meeste podiumplekken van een team in één seizoen staat nog altijd op naam van Mercedes. De Duitse renstal behaalde in 2016 met Lewis Hamilton en Nico Rosberg 33 podiumplekken. Ook in 2015 (32 podiumplekken), 2019 (32 podiumplekken) en 2014 (31) stonden ze zeer veel op het ereschavot. Verder heeft alleen het team van Red Bull Racing het voor elkaar gekregen om dertig of meer podiumplekken te scoren in één seizoen: 30 keer in 2023.

Norris en Piastri zijn dus hard op weg om ook deze records te evenaren en uit de boeken te rijden.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

