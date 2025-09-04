user icon
icon

Formule 1 bevestigt: Drie Europese circuits maken kans voor plek op kalender

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Formule 1 bevestigt: Drie Europese circuits maken kans voor plek op kalender
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 18:46
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

De kans bestaat dat de Formule 1-kalender in 2027 een aantal nieuwe circuits krijgt. Dat heeft F1-CEO Stefano Domenicali bevestigd. Volgens de Italiaan gaat het om banen in Duitsland, Portugal en Turkije.

Afgelopen weekend vond de een-na-laatste editie van de Dutch GP op het circuit van Zandvoort plaats. De Grand Prix, waarin Oscar Piastri wist te winnen en Max Verstappen uiteindelijk tweede werd, zal in 2026 voor het laatst te bewonderen zijn. Daarna wordt er geschoven met circuits als Spa-Francorchamps en Imola, die afwisselend om het jaar op de kalender komen te staan. Daarmee probeert de Formule 1 ruimte te maken voor andere organisatoren die staan te trappelen om een plekje te veroveren.

Meer over Formule 1 Verstappen wekt verbazing bij F1-analisten: "Deze meneer neemt risico's"

Verstappen wekt verbazing bij F1-analisten: "Deze meneer neemt risico's"

2 sep
 'Volgende domper voor Norris: Brit riskeert gridstraf op Monza'

'Volgende domper voor Norris: Brit riskeert gridstraf op Monza'

3 sep

Drie landen tonen interesse in Formule 1

Intussen hopen Duitsland, Portugal en Turkije hun rentree te maken. Het gaat daarbij om de circuits van Hockenheim, Portimão en Istanbul. Vooral Duitsland wordt vaak genoemd, aangezien het land een rijke Formule 1-historie kent met wereldkampioenen als Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Het zogenaamde ‘Netflix-effect’ speelt eveneens een rol. Door de serie Drive to Survive is de sport wereldwijd populairder dan ooit, en willen landen en steden daarvan profiteren door een race te organiseren.

Domenicali bevestigde onlangs de interesse van de drie landen. “Portugal, Turkije en recent Hockenheim hebben interesse getoond. Het belangrijkste dat potentiële gastheren moeten begrijpen, is dat er zeer weinig beschikbare plekken zijn. Wie aan tafel zit, moet financiële slagkracht hebben”, zo zei de CEO, geciteerd door Motorsport.com.

De Italiaan benadrukte dat het geen eenvoudige klus zal zijn om een deal rond te krijgen. Volgens Domenicali draait alles om geld. “Op een paar uitzonderingen na moet ik zeggen dat ongeveer 90 procent van de promotors steun ontvangt van hun overheid of gelieerde instanties. Zonder die steun is het heel moeilijk.”

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 – vanwege de stijgende populariteit – steeds meer nieuwe circuits toegevoegd aan de kalender. Naast de herintrede van onder andere Zandvoort en Imola, zijn ook Las Vegas, Miami, Qatar en volgend jaar Madrid erbij gekomen. Daarnaast wordt er nog altijd gespeculeerd over een race in Afrika, wat de mondiale uitstraling van de sport nog verder zou vergroten.

StevenQ

Posts: 9.695

Met Mercedes en Audi in de F1 zou het natuurlijk vreemd zijn als Duitsland geen GP heeft

  • 1
  • 4 sep 2025 - 21:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Stefano Domenicali Red Bull Racing FOM

Reacties (4)

Login om te reageren
  • elflitso

    Posts: 1.446

    Duitsland ken zeker een goede F1 historie met Schumi en Vettel! Maar de Duitse circuits vooral door de Nederlandse F1 fans! F1 leeft niet in Duitsland ondanks dat het een echt auto-land is.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 19:30
  • dirk_F1

    Posts: 22

    Ik zou eigenlijk voorstander zijn van meer roulatie met circuits. Denk aan groepen van drie banen die elkaar afwisselen, zoals Zandvoort, Hockenheim en de Red Bull Ring. Of in het Midden-Oosten Bahrein, Qatar en Abu Dhabi. Zo krijgen meer circuits een plek op de kalender en blijft er variatie per seizoen. Bovendien wordt het voor circuits makkelijker om een GP-weekend volledig uit te verkopen.

    Eventueel zou dit ook een manier zijn om het aantal races in een jaar terug te brengen. Maar de commerciële belangen van Liberty Media zullen dat waarschijnlijk niet toelaten. Sportief gezien zou het echter een win-win zijn: meer variatie, meer circuits en een beter te behappen kalender.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 20:10
  • StevenQ

    Posts: 9.695

    Met Mercedes en Audi in de F1 zou het natuurlijk vreemd zijn als Duitsland geen GP heeft

    • + 1
    • 4 sep 2025 - 21:38
  • meister

    Posts: 4.066

    Laten we geen F1 houden in landen waar dictators aan de macht zijn.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 21:39

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×