De kans bestaat dat de Formule 1-kalender in 2027 een aantal nieuwe circuits krijgt. Dat heeft F1-CEO Stefano Domenicali bevestigd. Volgens de Italiaan gaat het om banen in Duitsland, Portugal en Turkije.

Afgelopen weekend vond de een-na-laatste editie van de Dutch GP op het circuit van Zandvoort plaats. De Grand Prix, waarin Oscar Piastri wist te winnen en Max Verstappen uiteindelijk tweede werd, zal in 2026 voor het laatst te bewonderen zijn. Daarna wordt er geschoven met circuits als Spa-Francorchamps en Imola, die afwisselend om het jaar op de kalender komen te staan. Daarmee probeert de Formule 1 ruimte te maken voor andere organisatoren die staan te trappelen om een plekje te veroveren.

Drie landen tonen interesse in Formule 1

Intussen hopen Duitsland, Portugal en Turkije hun rentree te maken. Het gaat daarbij om de circuits van Hockenheim, Portimão en Istanbul. Vooral Duitsland wordt vaak genoemd, aangezien het land een rijke Formule 1-historie kent met wereldkampioenen als Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Het zogenaamde ‘Netflix-effect’ speelt eveneens een rol. Door de serie Drive to Survive is de sport wereldwijd populairder dan ooit, en willen landen en steden daarvan profiteren door een race te organiseren.

Domenicali bevestigde onlangs de interesse van de drie landen. “Portugal, Turkije en recent Hockenheim hebben interesse getoond. Het belangrijkste dat potentiële gastheren moeten begrijpen, is dat er zeer weinig beschikbare plekken zijn. Wie aan tafel zit, moet financiële slagkracht hebben”, zo zei de CEO, geciteerd door Motorsport.com.

De Italiaan benadrukte dat het geen eenvoudige klus zal zijn om een deal rond te krijgen. Volgens Domenicali draait alles om geld. “Op een paar uitzonderingen na moet ik zeggen dat ongeveer 90 procent van de promotors steun ontvangt van hun overheid of gelieerde instanties. Zonder die steun is het heel moeilijk.”

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 – vanwege de stijgende populariteit – steeds meer nieuwe circuits toegevoegd aan de kalender. Naast de herintrede van onder andere Zandvoort en Imola, zijn ook Las Vegas, Miami, Qatar en volgend jaar Madrid erbij gekomen. Daarnaast wordt er nog altijd gespeculeerd over een race in Afrika, wat de mondiale uitstraling van de sport nog verder zou vergroten.