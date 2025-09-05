user icon
Uitgesproken Marko vindt Hadjar beter dan Antonelli

Uitgesproken Marko vindt Hadjar beter dan Antonelli
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 08:48
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Isack Hadjar reist naar Italië af met een F1-podium op zijn naam. Afgelopen weekend kwam hij in Zandvoort als derde over de streep, en dat was voor veel mensen een verrassing. Helmut Marko vindt dit niet bijzondere, en suggereert ook dat Hadjar beter is dan Andrea Kimi Antonelli.

Hadjar is bezig met een goed debuutseizoen in de Formule 1. Hij liet veel goede dingen zien, en maakt weinig brokken. De Fransman wordt zelfs al in verband gebracht met een overstap naar het grote Red Bull Racing in 2026. Hadjar houdt zich nu vooral bezig met zijn huidige seizoen, en beleefde in Zandvoort zijn beste race tot nu toe.

Geen verrassing

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij veel vertrouwen heeft in Hadjar. Als hij in een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt gevraagd of deze podiumplaats een verrassing was, komt hij met een opvallend antwoord: "Nee, niet echt verrassend. Al helemaal als je kijkt naar zijn weg naar de Formule 1 en wat hij heeft bereikt. Maar u papegaaide Toto Wolff na over hoe geweldig Kimi Antonelli echt is."

De verwachtingen voor het supertalent Antonelli waren zeer hoog, en hij begon ook sterk aan het seizoen. Toen het Formule 1-circus in Europa arriveerde ging het echter steeds minder met hem, en vielen zijn prestaties steeds meer tegen.

Is Hadjar beter dan Antonelli?

Als er wordt gesteld dat men toch moet toegeven dat Antonelli het best goed deed, haalt Marko zeer hard uit: "Ja, maar hij had tienduizend kilometer aan trainingen gereden in een twee jaar oude auto waarmee Mercedes hem dag en nacht liet trainen. Hadjar had voor dit seizoen misschien vijfhonderd kilometer in een Formule 1-auto gereden!"

Hadjar staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap met 37 WK-punten achter zijn naam. Antonelli staat zevende met 64 punten.

HermanInDeZon

Posts: 135

En alweer een compleet onnodige aanval van Marko
Wat een eikel

Tot volgend jaar Hadjar naar Verstappen wordt gezet en een halve seconde per ronde trager is
Dan keert dr Helmut Marko naar goede gewoonte zijn kar en gooit hem genadeloos op de straatstenen

  • 2
  • 5 sep 2025 - 09:08
  • MustFeed

    Posts: 10.132

    Dat is te verwachten. Vorig jaar in de Formule 2 had Hadjar ook een stuk hoger niveau dan Antonelli. Het verschil is natuurlijk wel dat Hadjar geen rookie meer was. Daarnaast ging Antonelli direct van F4 naar F2 en sloeg dus F3 over. Mogelijk heeft Antonelli meer talent, maar in zijn ontwikkeling is hij nog lang niet waar Hadjar is.
    Op momenten laat Antonelli het wel zien, maar zijn resultaten dit jaar zijn eigenlijk niet F1 waardig en ook voor een rookie ondermaats.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 11:33

