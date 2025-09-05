Uitgesproken Marko vindt Hadjar beter dan Antonelli

Isack Hadjar reist naar Italië af met een F1-podium op zijn naam. Afgelopen weekend kwam hij in Zandvoort als derde over de streep, en dat was voor veel mensen een verrassing. Helmut Marko vindt dit niet bijzondere, en suggereert ook dat Hadjar beter is dan Andrea Kimi Antonelli.

Hadjar is bezig met een goed debuutseizoen in de Formule 1. Hij liet veel goede dingen zien, en maakt weinig brokken. De Fransman wordt zelfs al in verband gebracht met een overstap naar het grote Red Bull Racing in 2026. Hadjar houdt zich nu vooral bezig met zijn huidige seizoen, en beleefde in Zandvoort zijn beste race tot nu toe.

Geen verrassing

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij veel vertrouwen heeft in Hadjar. Als hij in een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt gevraagd of deze podiumplaats een verrassing was, komt hij met een opvallend antwoord: "Nee, niet echt verrassend. Al helemaal als je kijkt naar zijn weg naar de Formule 1 en wat hij heeft bereikt. Maar u papegaaide Toto Wolff na over hoe geweldig Kimi Antonelli echt is."

De verwachtingen voor het supertalent Antonelli waren zeer hoog, en hij begon ook sterk aan het seizoen. Toen het Formule 1-circus in Europa arriveerde ging het echter steeds minder met hem, en vielen zijn prestaties steeds meer tegen.

Is Hadjar beter dan Antonelli?

Als er wordt gesteld dat men toch moet toegeven dat Antonelli het best goed deed, haalt Marko zeer hard uit: "Ja, maar hij had tienduizend kilometer aan trainingen gereden in een twee jaar oude auto waarmee Mercedes hem dag en nacht liet trainen. Hadjar had voor dit seizoen misschien vijfhonderd kilometer in een Formule 1-auto gereden!"

Hadjar staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap met 37 WK-punten achter zijn naam. Antonelli staat zevende met 64 punten.