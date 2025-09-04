user icon
Papa Perez doet bizarre Red Bull-claim: "Checo maakte Verstappen kampioen!"
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 11:22
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Sergio Perez maakte vorige week bekend dat hij in 2026 terugkeert in de Formule 1. Hij gaat rijden voor Cadillac, en gaat daar op jacht naar sportieve revanche. Zijn laatste jaar bij Red Bull was immers geen succes, maar volgens de vader van Perez stak de vork anders in de steel.

Perez beleefde in 2024 een rampzalig seizoen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Na vier seizoenen nam Red Bull afscheid van hem, en trok Perez zich terug in Mexico. Hij bleef zich actief bezighouden met zijn toekomst, en tekende vorige week een contract bij Cadillac. Bij het nieuwe F1-team gaat hij een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas.

Dat betekent ook dat Perez' vader weer zijn gezicht zal laten zien in de F1-paddock. Deze Antonio Perez Garibay staat bekend om zijn grote uitspraken. Hij beweert nu dat Perez Verstappen kampioen heeft gemaakt, en dat zijn zoon zelf wereldkampioen was geworden als het materiaal gelijkwaardig was geweest.

Opmerkelijke uitspraken

Perez Garibay spreekt zich uit tegenover het medium Victory Media: "Checo zat vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar werd Red Bull kampioen? Hopelijk gaan ze de komende vier jaar door, maar dan zonder Checo. Je zit er echter helemaal naast. Ik denk dat je naar een andere Formule 1 kijkt. Checo maakte Verstappen wereldkampioen."

'Dan was Checo wereldkampioen geworden'

De trotse Mexicaan doet daarna nog een bijzondere claim: "Als Checo in zijn laatste jaar dezelfde auto had gekregen als in zijn eerste jaar, dan zou Checo zelf ook wereldkampioen zijn geworden. Ik denk dat je naar een andere fase van de Formule 1 kijkt."

Perez Garibay looft zijn zoon: "In zijn eerste jaar had Red Bull Checo nodig om wereldkampioen te worden. Ze gaven hem een geweldige auto, en achter hem zat een zevenvoudig wereldkampioen in de persoon van Lewis Hamilton."

Beemerdude

Posts: 8.329

@HermanInDeZon; Dat Perez de held van AD 2021 werd komt voornamelijk omdat ie de bal het hele jaar al liet vallen. Verstappen heeft dat jaar NIKS aan Perez gehad, die heeft en Verstappen niet geholpen en ook niks aan punten bij Hamilton (of Bottas) weggehaald. Dus die heldenstatus heeft ie zelf g... [Lees verder]

  • 13
  • 4 sep 2025 - 12:44
Reacties (16)

  • Skoda F1

    Posts: 275

    Eens met papaperez! Maar of zijn zoon anders kampioen had geworden?

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 11:33
  • HermanInDeZon

    Posts: 134

    Klopt dat in Abu Dhabi 2021 Perez een groot aandeel had dus de statement in de titel is mits wat fantasie en goede wil nog wel van ver verantwoordbaar.

    De rest .. euh ... er waren inderdaad over de jaren een handvol races dat Perez in de buurt van Verstappen kwam ofzo.

    En -als- (niet te hard steigeren Verstappen fans, die als staat er voor een reden) ze geen gelijkwaardig materiaal kregen is dat misschien een keuze van het team geweest op basis van prestaties en talent?

    • + 1
    • 4 sep 2025 - 11:37
    • Beemerdude

      Posts: 8.329

      @HermanInDeZon; Dat Perez de held van AD 2021 werd komt voornamelijk omdat ie de bal het hele jaar al liet vallen. Verstappen heeft dat jaar NIKS aan Perez gehad, die heeft en Verstappen niet geholpen en ook niks aan punten bij Hamilton (of Bottas) weggehaald. Dus die heldenstatus heeft ie zelf gecreëerd door die 20 races ervoor te falen. Wat betreft gelijkwaardig materiaal; dat kreeg Perez over het algemeen wel. Soms wat later, maar dat had alles te maken omdat de feedback van Perez gewoon belabberd was. Die komt niet verder als dat 'het niet goed aanvoelt'. Perez heeft bij lange na niet de technische bagage die Verstappen wel heeft; die kan niet alleen aangeven wat ie voelt tot in detail, maar draagt ook bij aan de oplossing. Dus als er keuzes gemaakt moeten worden over wie - wat dan gaat het bij RBR net zo als bij alle teams; de coureur met de beste feedback krijgt updates als eerste. Zeker als diegene ook nog mijlenver voorstaat in het kampioenschap. Hulde trouwens voor de kop boven dit item; eindelijk dekt dit het verhaal!

      • + 13
      • 4 sep 2025 - 12:44
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.036

    Blijft sterk spul wat hij rookt. Ik wil ook wel wat.

    • + 2
    • 4 sep 2025 - 11:42
    • Joeppp

      Posts: 8.036

      Ach ja, die drinkt elke ochtend ook het wormpje op als ontbijt. Het is wel vermakelijk zo'n persoon.

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 11:52
  • StevenQ

    Posts: 9.694

    Die man is echt zwaar de weg kwijt

    • + 4
    • 4 sep 2025 - 11:51
  • snailer

    Posts: 29.489

    Ja ja. Papa Perez. Je zoon is de allerbeste. En hé. Verstappen heeft meermaals Perez zijn actie in AD2021 geroemd.

    En er is meen ik nog een race geweest waar Perez Hamilton een tijd heeft opgehouden. Ben even vergeten welke race. Maar dat ophouden duurde lang genoeg dacht samen met Alonso die Hamilton ook lang ophield dat Hamilton die race niet kon winnen.

    Voor de rest heeft Perez echt helemaal niets betekend. Wat dat betreft heeft in 2021 Bottas veel vaker de prustitudiaan van Hammilton kunnen spelen.
    In 2021 was de Merxedes vanaf Silverstone dominant en na de motorwissel truuk, vind ik nog steeds briljant, was de Mercedes ronduit dominant. Bottas was vrij eenvoudig in staat door strategie in de weg te rijden.

    • + 4
    • 4 sep 2025 - 11:59
    • da_bartman

      Posts: 6.064

      "En er is meen ik nog een race geweest waar Perez Hamilton een tijd heeft opgehouden." dat was Turkije. Maar dat was ook de race waar Bottas max van P1 hield. Dat zette meer zoden aan de dijk.

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 13:06
    • nr 76

      Posts: 6.799

      En de race waar Alonso Hamilton zo lang achter zich liet was Hongarije, waar Ocon uiteindelijk won.

      Nadat bij een startcrash niet alleen Verstappen, maar ook alle andere concurrentie was uitgeschakeld, herstartte Hamilton als enige van het hele veld op inters op een droge baan.
      Na een inhaalrace werd hij nog 3de, maar door de diskwalificatie van Vettel ging ie er alsnog met 18 punten vandoor.
      1 van de zeker 5 races waar Hamilton onnodig punten liet liggen. En dan is het extra zuur als je aan het eind van het seizoen 8 puntjes tekort komt....

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 14:27
    • snailer

      Posts: 29.489

      Je ziet hoe snel details vergeten raken. Daarom maak ik normaal een samenvatting van elke race. Alleen 2021 heb ik amper nog wat van teruggekeken. Laat staan dat ik alles op heb geschreven.


      Maar dank voor de correcties in ieder geval.


      Maar....
      "1 van de zeker 5 races waar Hamilton onnodig punten liet liggen."
      Dit geeft aan dat Hamilton het niet verdiende.


      Hamilton had daar en tegen enorm geluk in een aantal situaties. EN dat begon al bij race 2. Daar beschadigde hij door twee fouten in de zelfde bocht zijn auto dusdanig dat hij op een ronde zou zijn teruggekomen in de pit. En dan was reparatie niet meer mogelijk geweest. Die schade ontstond puur door zijn eigen fout. Gelukkig voor hem crashte Russell in Bottas. Rode vlag. Niet alleen kon Hamilton de auto laten repareren. Hij kwam door de rode vlag ook niet op een ronde. Daardoor kon hij naar P2 terug rijden met dat kanon.

      En zo waren er veel momenten van veel geluk voor Hamilton.

      Verstappen verdiend kampioen. Zonder enige twijfel. AD was het enige moment dat jaar waar Verstappen echt geluk had. Of je moet Baku meerekenen, waar Hamilton op p2 liggend zich dusdanog verremde dat hij geen punten haalde. Je weet wel klapband. Verstappen lag dik op p1. Perez op p2 en Hamilton op p3. Zonder de klapband had waarschijnlijk Hamilton daar 10 punten verloren. Nu was het 0 punten, terwijl het zonder de domme fout van Hamilton 25 punten plus hadden moeten zijn.

      Dus kom niet aan met zuur. Alleen de Hamilton fans trappen daar in.

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 14:52
  • jd2000

    Posts: 7.277

    Papa Perez heeft gelijk. Het materiaal was inderdaad niet gelijkwaardig. Zat inderdaad een lichtjaar verschil in kwaliteit tussen Max en Perez

    • + 5
    • 4 sep 2025 - 12:07
    • da_bartman

      Posts: 6.064

      pas maar op, want er hangt er hier een rond, die verontwaardigd is als je een coureur Materiaal noemt.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 13:00
  • NicoS

    Posts: 19.313

    Het is niks dat Perez weer terugkomt, maar dan krijg je dit cadeautje er ook weer bij…;)

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 12:39
  • da_bartman

    Posts: 6.064

    ""Als Checo in zijn laatste jaar dezelfde auto had gekregen als in zijn eerste jaar, dan zou Checo zelf ook wereldkampioen zijn geworden." Dat denk ik niet, ik denk dat als checo iedere race in de auto van 2021 was gestart, hij ook iedere een DSQ achter zijn naam zou krijgen, die voldeed al sinds 2022 niet meer aan de reglementen.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 12:58
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.703

    Misschien tijdens 2021 hier en daar wat geholpen.. maar daarna niet echt.. Komt ook doordat RB de snelste of dominante auto had en Verstappen was simpelweg sneller waardoor hij tevens wereldkampioen werd. Als Perez tijdens die 3 jaar iets sneller was dan Verstappen - dan was hij kampioen geworden maar ja... hij was niet sneller.. en aan het einde zelfs te traag. Wishful thinking van papa Perez dus.
    En nee, ik ben geen Verstappen-fan. Wel respect voor hem maar geen fan dus.

    • + 2
    • 4 sep 2025 - 13:08
  • Larry Perkins

    Posts: 59.583

    "En als Checo voor 2021 jaren in de Mercedes met raketmotor had gereden en daarna in de RB, dan was ie tienvoudig wereldkampioen geweest, minimaal", aldus papa Perez.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 13:34

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

