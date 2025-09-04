Papa Perez doet bizarre Red Bull-claim: "Checo maakte Verstappen kampioen!"

Sergio Perez maakte vorige week bekend dat hij in 2026 terugkeert in de Formule 1. Hij gaat rijden voor Cadillac, en gaat daar op jacht naar sportieve revanche. Zijn laatste jaar bij Red Bull was immers geen succes, maar volgens de vader van Perez stak de vork anders in de steel.

Perez beleefde in 2024 een rampzalig seizoen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Na vier seizoenen nam Red Bull afscheid van hem, en trok Perez zich terug in Mexico. Hij bleef zich actief bezighouden met zijn toekomst, en tekende vorige week een contract bij Cadillac. Bij het nieuwe F1-team gaat hij een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas.

Dat betekent ook dat Perez' vader weer zijn gezicht zal laten zien in de F1-paddock. Deze Antonio Perez Garibay staat bekend om zijn grote uitspraken. Hij beweert nu dat Perez Verstappen kampioen heeft gemaakt, en dat zijn zoon zelf wereldkampioen was geworden als het materiaal gelijkwaardig was geweest.

Opmerkelijke uitspraken

Perez Garibay spreekt zich uit tegenover het medium Victory Media: "Checo zat vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar werd Red Bull kampioen? Hopelijk gaan ze de komende vier jaar door, maar dan zonder Checo. Je zit er echter helemaal naast. Ik denk dat je naar een andere Formule 1 kijkt. Checo maakte Verstappen wereldkampioen."

'Dan was Checo wereldkampioen geworden'

De trotse Mexicaan doet daarna nog een bijzondere claim: "Als Checo in zijn laatste jaar dezelfde auto had gekregen als in zijn eerste jaar, dan zou Checo zelf ook wereldkampioen zijn geworden. Ik denk dat je naar een andere fase van de Formule 1 kijkt."

Perez Garibay looft zijn zoon: "In zijn eerste jaar had Red Bull Checo nodig om wereldkampioen te worden. Ze gaven hem een geweldige auto, en achter hem zat een zevenvoudig wereldkampioen in de persoon van Lewis Hamilton."