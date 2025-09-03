user icon
icon

Red Bull op scherp: Verstappen deelt felle waarschuwing uit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull op scherp: Verstappen deelt felle waarschuwing uit
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 18:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Na een sterk weekend in Zandvoort gaat Max Verstappen aankomend weekend in Monza op jacht naar een nieuwe topprestatie. De Red Bull-coureur is realistisch, maar heeft aan de andere kant wel veel zin in het raceweekend op het legendarische Italiaanse circuit.

Verstappen is goed begonnen aan de tweede helft van het seizoen. Voor de ogen van zijn thuispubliek in Zandvoort kwalificerende hij zich als tweede achter de McLarens. Door de uitvalbeurt van Lando Norris schoof Verstappen nog een plekje op, en kwam hij op een sterke tweede plaats over de streep. Het was een welkome bonus voor het geplaagde Red Bull Racing.

Meer over Red Bull Racing Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Terugkijken op Zandvoort

Verstappen was er zelf ook tevreden mee, zo legt hij uit in zijn preview op de Italiaanse Grand Prix: "Als tweede finishen in Zandvoort was een goed resultaat voor ons en het was geweldig om dat voor eigen publiek te vieren en die support daar te ervaren."

In Monza zal niet Verstappen, maar het team van Ferrari veel worden gesteund. Het Italiaanse circuit heeft een rijke historie en is populair onder de fans en de coureurs.

Red Bull moet aan de bak

Verstappen heeft er dan ook zin in. De regerend wereldkampioen vindt verder wel dat Red Bull stappen moet gaan zetten: "Over Monza gesproken, het is een heel erg snel circuit en het heeft een rijke historie en veel gepassioneerde fans."

"Als team zijn er wel dingen die we moeten verbeteren, waaronder hoe we met de banden omgaan. Het gaat erom dat we van de kwalificatie tot aan de race blijven presteren en snel zijn tijdens de lange runs, vooral op dit circuit. Ik geniet van het old skool circuit en we zullen zien wat de week gaat brengen."

Verstappen reist naar Monza af als de nummer drie in het wereldkampioenschap. Hij lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel, zijn achterstand op de McLarens is te groot.

markos

Posts: 881

Teeeering wat een knalharde waarschuwing!! Bij Red Bull doen ze van de angst geen oog meer dicht. Straks komt Jos met den knuppel langs!

  • 2
  • 3 sep 2025 - 20:38
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • markos

    Posts: 881

    Teeeering wat een knalharde waarschuwing!! Bij Red Bull doen ze van de angst geen oog meer dicht. Straks komt Jos met den knuppel langs!

    • + 2
    • 3 sep 2025 - 20:38
  • Snelrondje

    Posts: 8.833

    Zucht, “Max kwalificeerde zich als 2e achter de McLarens”.

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 21:31

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×