Red Bull op scherp: Verstappen deelt felle waarschuwing uit

Na een sterk weekend in Zandvoort gaat Max Verstappen aankomend weekend in Monza op jacht naar een nieuwe topprestatie. De Red Bull-coureur is realistisch, maar heeft aan de andere kant wel veel zin in het raceweekend op het legendarische Italiaanse circuit.

Verstappen is goed begonnen aan de tweede helft van het seizoen. Voor de ogen van zijn thuispubliek in Zandvoort kwalificerende hij zich als tweede achter de McLarens. Door de uitvalbeurt van Lando Norris schoof Verstappen nog een plekje op, en kwam hij op een sterke tweede plaats over de streep. Het was een welkome bonus voor het geplaagde Red Bull Racing.

Terugkijken op Zandvoort

Verstappen was er zelf ook tevreden mee, zo legt hij uit in zijn preview op de Italiaanse Grand Prix: "Als tweede finishen in Zandvoort was een goed resultaat voor ons en het was geweldig om dat voor eigen publiek te vieren en die support daar te ervaren."

In Monza zal niet Verstappen, maar het team van Ferrari veel worden gesteund. Het Italiaanse circuit heeft een rijke historie en is populair onder de fans en de coureurs.

Red Bull moet aan de bak

Verstappen heeft er dan ook zin in. De regerend wereldkampioen vindt verder wel dat Red Bull stappen moet gaan zetten: "Over Monza gesproken, het is een heel erg snel circuit en het heeft een rijke historie en veel gepassioneerde fans."

"Als team zijn er wel dingen die we moeten verbeteren, waaronder hoe we met de banden omgaan. Het gaat erom dat we van de kwalificatie tot aan de race blijven presteren en snel zijn tijdens de lange runs, vooral op dit circuit. Ik geniet van het old skool circuit en we zullen zien wat de week gaat brengen."

Verstappen reist naar Monza af als de nummer drie in het wereldkampioenschap. Hij lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel, zijn achterstand op de McLarens is te groot.