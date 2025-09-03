Jacques Villeneuve heeft snoeihard uitgehaald naar Yuki Tsunoda. De Japanner promoveerde dit seizoen van VCARB naar Red Bull Racing als vervanger van Liam Lawson. Volgens de voormalig Formule 1-wereldkampioen zou de huidige teamgenoot van Max Verstappen echter nooit de koningsklasse hebben gehaald zonder steun van Honda.

Zoals in het verleden vaker gebeurde, had Red Bull weinig geduld met de teamgenoot van Verstappen. Lawson moest na twee races al plaatsmaken voor Tsunoda en werd uit de auto gehaald. Sindsdien verzamelde de Japanner slechts negen punten en lijkt het er sterk op dat hij, net als Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez, vroeg of laat zal sneuvelen in het stoeltje naast Verstappen.

Villeneuve genadeloos voor Tsunoda

Villeneuve spaarde Tsunoda niet in zijn analyse en verwacht geen verbetering. “Ik denk dat ze allang weten wat hij waard is. Hoeveel jaar hebben ze hem nu al? Vijf jaar, in het juniorprogramma en in het hoofdteam. Ze weten dat hij niet goed genoeg is”, zo concludeerde hij bij Sky Sports F1.

De wereldkampioen van 1997 ging nog een stap verder en stelde dat Tsunoda zijn plafond al bereikt heeft. “Hij heeft zijn top bereikt. Dat was het. Hij is er alleen gekomen dankzij Honda”, klonk het snoeihard.

Is Hadjar goed genoeg voor Red Bull?

Villeneuve pleit dan ook voor een andere teamgenoot naast Verstappen bij Red Bull. De Canadees wil iemand die de Nederlander daadwerkelijk kan uitdagen. “Kom op, je wilt twee coureurs die vechten. Dat is er niet bij Red Bull. Ze weten dat hij (Tsunoda) niet goed genoeg is. Dus wat doe je dan? Hou je een coureur die misschien wat punten sprokkelt, maar je niet helpt de auto te ontwikkelen of het team vooruit te duwen? Of neem je een gok met iemand anders?”

Afgelopen weekend deed Isack Hadjar alvast een open sollicitatie naar het stoeltje naast Verstappen. De Fransman, die uitkomt voor het zusterteam van Red Bull, pakte tijdens de Dutch GP op Zandvoort zijn eerste podiumplaats in de Formule 1.