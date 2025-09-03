user icon
Villeneuve haalt genadeloos uit naar Tsunoda

Villeneuve haalt genadeloos uit naar Tsunoda
  Gepubliceerd op 03 sep 2025 18:46
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Jacques Villeneuve heeft snoeihard uitgehaald naar Yuki Tsunoda. De Japanner promoveerde dit seizoen van VCARB naar Red Bull Racing als vervanger van Liam Lawson. Volgens de voormalig Formule 1-wereldkampioen zou de huidige teamgenoot van Max Verstappen echter nooit de koningsklasse hebben gehaald zonder steun van Honda.

Zoals in het verleden vaker gebeurde, had Red Bull weinig geduld met de teamgenoot van Verstappen. Lawson moest na twee races al plaatsmaken voor Tsunoda en werd uit de auto gehaald. Sindsdien verzamelde de Japanner slechts negen punten en lijkt het er sterk op dat hij, net als Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez, vroeg of laat zal sneuvelen in het stoeltje naast Verstappen.

Villeneuve genadeloos voor Tsunoda

Villeneuve spaarde Tsunoda niet in zijn analyse en verwacht geen verbetering. “Ik denk dat ze allang weten wat hij waard is. Hoeveel jaar hebben ze hem nu al? Vijf jaar, in het juniorprogramma en in het hoofdteam. Ze weten dat hij niet goed genoeg is”, zo concludeerde hij bij Sky Sports F1.

De wereldkampioen van 1997 ging nog een stap verder en stelde dat Tsunoda zijn plafond al bereikt heeft. “Hij heeft zijn top bereikt. Dat was het. Hij is er alleen gekomen dankzij Honda”, klonk het snoeihard.

Is Hadjar goed genoeg voor Red Bull?

Villeneuve pleit dan ook voor een andere teamgenoot naast Verstappen bij Red Bull. De Canadees wil iemand die de Nederlander daadwerkelijk kan uitdagen. “Kom op, je wilt twee coureurs die vechten. Dat is er niet bij Red Bull. Ze weten dat hij (Tsunoda) niet goed genoeg is. Dus wat doe je dan? Hou je een coureur die misschien wat punten sprokkelt, maar je niet helpt de auto te ontwikkelen of het team vooruit te duwen? Of neem je een gok met iemand anders?”

Afgelopen weekend deed Isack Hadjar alvast een open sollicitatie naar het stoeltje naast Verstappen. De Fransman, die uitkomt voor het zusterteam van Red Bull, pakte tijdens de Dutch GP op Zandvoort zijn eerste podiumplaats in de Formule 1.

Larry Perkins

Posts: 59.576

Klopt dat de schrijvert in bovenstaand artikel niet liegt, maar verder komt het op hetzelfde neer, dus m.i. wel degelijk herkauwen.

  • 2
  • 3 sep 2025 - 19:07
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.577

    Ook dit is het herkauwen van een eerder geplaatst artikel, zie:
    'Red Bull moet Tsunoda per direct vervangen door Hadjar'
    Gepubliceerd op 01 sep 2025 20:03

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 18:54
    • Pietje Bell

      Posts: 30.707

      Ik zou het geen herkauwen willen noemen van de nieuwe aanwinst van deze site, maar over hetzelfde onderwerp nu een goed artikel schrijven.
      Kan me nog herinneren wat je van dat artikel van 1 september vond:

      "Ja, het is ongehoord en schaamteloos @MustFeed maar het heeft geen zin om er teveel woorden aan vuil te maken." 😜

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:03
    • Larry Perkins

      Posts: 59.577

      Klopt dat de schrijvert in bovenstaand artikel niet liegt, maar verder komt het op hetzelfde neer, dus m.i. wel degelijk herkauwen.

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 19:07
    • Pietje Bell

      Posts: 30.707

      Als je tussen de regels doorleest (wat je mij in een andere reactie verweet niet te doen [was 'n grapje]) probeer ik deze "nieuwe"schrijver de hand boven het hoofd te houden, want het is niet leuk als je net ergens begint om meteen kritiek te krijgen of zoals elders afgebrand te worden.
      Ja, het is een herhaling van een eerder geplaatst item, maar dan vele malen beter geschreven.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 20:07
    • Larry Perkins

      Posts: 59.577

      Had ik al in de gaten dat je dat (de hand boven het hoofd houden) deed @Pietje en dat vind ik prima. Ook eens dat de nieuwe schrijvert betere tekst aflevert, maar drie of vier stukken herkauwen..., daar mag m.i. best wat op een normale manier van gezegd worden, anders blijft het maar doorgaan.
      Het minachten van de forumleden door zijn collega's (behalve M) is iedereen een doorn in het oog.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 21:44

