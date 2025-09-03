Piastri opent de aanval op Norris en Piastri: "Er gaat spanning ontstaan!"

Oscar Piastri verwacht dat de spanningen bij McLaren zullen oplopen tussen hem en Lando Norris. Dat vertelde de Australiër nadat hij de Dutch GP op Zandvoort wist te winnen. Piastri benadrukte daarbij wel dat zijn relatie met zijn teamgenoot voorlopig nog prima is.

Norris arriveerde in 2019 bij McLaren en liet ten opzichte van zijn toenmalige teamgenoten Carlos Sainz en Daniel Ricciardo meermaals zien dat hij razendsnel kan zijn. In 2023 kwam Piastri erbij en die wist hetzelfde kunstje uit te halen ten opzichte van Norris. Sinds 2024 beschikt McLaren bovendien over een pijlsnelle auto, waardoor beide coureurs vol meestrijden om hun eerste wereldtitel.

Hamilton-Rosberg scenario aanstaande bij McLaren?

Piastri kende een uitstekend weekend op Zandvoort. In de drie vrije trainingen leek Norris sneller, maar de Australiër veroverde de pole position en reed vervolgens de hele Grand Prix aan de leiding. Daarmee pakte hij zijn zevende zege van het seizoen. Norris viel uit met motorpech, waardoor het gat tussen de twee McLaren-coureurs is opgelopen naar 34 punten.

Een scenario zoals dat van Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes lijkt daarmee steeds aannemelijker bij McLaren. Piastri en Norris waren eerder al dicht bij een crash toen Norris achterop zijn teamgenoot reed in Canada, maar van een echte aanvaring is het nog niet gekomen. Piastri erkent dat de spanningen in de toekomst waarschijnlijk zullen toenemen.

Piastri over titelstrijd met Norris

“Er zullen ongetwijfeld spanningen zijn, maar uiteindelijk vechten we voor iets waar we allebei al van droomden sinds we klein waren”, aldus Piastri tegenover The Guardian. “Onze relatie is eerlijk gezegd waarschijnlijk sterker dan die vanaf het begin was. Er zal ongetwijfeld een verliezer zijn in dit kampioenschap en dat zal niet prettig zijn, maar hoe dit seizoen ook afloopt: het is al een geweldige strijd geweest en ik denk dat er veel respect van beide kanten zal zijn.”

Komend weekend trekt het Formule 1-circus naar het ultrasnelle circuit van Monza voor de Grand Prix van Italië. Piastri kan daar zijn voorsprong op Norris verder vergroten, terwijl zijn Britse teamgenoot een gridstraf riskeert na zijn uitvalbeurt in Zandvoort.