Toto Wolff heeft een steek onder water uitgedeeld aan Red Bull Racing. Aankomend seizoen zal het Formule 1-reglement volledig op de schop gaan, waardoor de kaarten opnieuw geschud zullen gaan worden. Wolff verwacht dat Red Bull, dat hun eigen motor gaan bouwen, dan tegen de nodige obstakels aan zal lopen.

De F1 zal volgend jaar een metamorfose krijgen. De motor, aerodynamica en het chassis zullen allemaal veranderd gaan worden. Momenteel is McLaren oppermachtig, maar dit biedt Ferrari, Mercedes, Red Bull en Aston Martin de kans om het stokje over te nemen.

Red Bull gaat, na een aantal succesvolle jaren met Honda, hun eigen motor ontwerpen. In samenwerking met Ford, zal Max Verstappen volgend jaar voorzien worden van een eigen krachtbron. Wolff heeft zijn bedenkingen bij het initiatief van Red Bull en liet zich lachend uit.

Wolff haalt lacherig uit naar Red Bull

Na afloop van de Dutch GP op het circuit van Zandvoort, schoof Wolff aan bij de Nederlandse pers. Daar liet de teambaas van Mercedes zijn lichten schijnen over de nieuwe reglementen en daar had hij scherpe opmerkingen voor Red Bull. “Zij zullen shit zijn volgend jaar”, zei Wolff met een knipoog.

Wolff benadrukte daarbij dat een snelle motor niet over één nacht ijs gaat. “Mijn eerste antwoord zou zijn dat ze een Mount Everest te beklimmen hebben. Onze motorenafdeling is over tientallen jaren gegroeid. Als je kijkt hoe de Red Bull-motor tot stand gekomen is, dan was dat vooral doordat Christian Horner niet zat te wachten op de relatie met Porsche.”

Tóch sluit Wolff Red Bull niet uit

Maar Wolff zal Red Bull niet uitsluiten. De Oostenrijker, die onlangs bevestigde dat Mercedes doorgaat met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, ziet Red Bull tot veel in staat. “Ze hebben in ieder geval de kracht om vanaf nul iets op te bouwen en denken misschien wel op een andere manier. Dat kan tot innovatie en een verrassend product leiden. De kansen lijken voor hen minder gunstig, maar voor hetzelfde geld vliegen ze ineens met die motor. En zelfs als dat niet zo is, dan staat er in het reglement dat je meer tijd op de testbanken krijgt als de motor meer dan drie procent tekortschiet.”