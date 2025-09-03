user icon
icon

Wolff haalt lacherig uit naar Verstappen en Red Bull: "Die zijn shit volgend jaar"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff haalt lacherig uit naar Verstappen en Red Bull: "Die zijn shit volgend jaar"
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 16:46
  • comments 17
  • Door: Jeroen Immink

Toto Wolff heeft een steek onder water uitgedeeld aan Red Bull Racing. Aankomend seizoen zal het Formule 1-reglement volledig op de schop gaan, waardoor de kaarten opnieuw geschud zullen gaan worden. Wolff verwacht dat Red Bull, dat hun eigen motor gaan bouwen, dan tegen de nodige obstakels aan zal lopen. 

De F1 zal volgend jaar een metamorfose krijgen. De motor, aerodynamica en het chassis zullen allemaal veranderd gaan worden. Momenteel is McLaren oppermachtig, maar dit biedt Ferrari, Mercedes, Red Bull en Aston Martin de kans om het stokje over te nemen. 

Meer over Red Bull Racing Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Red Bull gaat, na een aantal succesvolle jaren met Honda, hun eigen motor ontwerpen. In samenwerking met Ford, zal Max Verstappen volgend jaar voorzien worden van een eigen krachtbron. Wolff heeft zijn bedenkingen bij het initiatief van Red Bull en liet zich lachend uit. 

Wolff haalt lacherig uit naar Red Bull

Na afloop van de Dutch GP op het circuit van Zandvoort, schoof Wolff aan bij de Nederlandse pers. Daar liet de teambaas van Mercedes zijn lichten schijnen over de nieuwe reglementen en daar had hij scherpe opmerkingen voor Red Bull. “Zij zullen shit zijn volgend jaar”, zei Wolff met een knipoog. 

Wolff benadrukte daarbij dat een snelle motor niet over één nacht ijs gaat. “Mijn eerste antwoord zou zijn dat ze een Mount Everest te beklimmen hebben. Onze motorenafdeling is over tientallen jaren gegroeid. Als je kijkt hoe de Red Bull-motor tot stand gekomen is, dan was dat vooral doordat Christian Horner niet zat te wachten op de relatie met Porsche.”

Tóch sluit Wolff Red Bull niet uit

Maar Wolff zal Red Bull niet uitsluiten. De Oostenrijker, die onlangs bevestigde dat Mercedes doorgaat met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, ziet Red Bull tot veel in staat. “Ze hebben in ieder geval de kracht om vanaf nul iets op te bouwen en denken misschien wel op een andere manier. Dat kan tot innovatie en een verrassend product leiden. De kansen lijken voor hen minder gunstig, maar voor hetzelfde geld vliegen ze ineens met die motor. En zelfs als dat niet zo is, dan staat er in het reglement dat je meer tijd op de testbanken krijgt als de motor meer dan drie procent tekortschiet.”

Politik

Posts: 9.525

Artikel 30 augustus j.l.:

'Wolff lacht om Red Bull: "Ze zijn sowieso shit!"

Zijn ze hier zo radeloos op zoek naar op sensatie beluste en nietszeggende artikelen, dat ze hier binnen een week tijd twee keer hetzelfde plaatsen?

  • 16
  • 3 sep 2025 - 16:56
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes GP Italië 2025

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.525

    Artikel 30 augustus j.l.:

    'Wolff lacht om Red Bull: "Ze zijn sowieso shit!"

    Zijn ze hier zo radeloos op zoek naar op sensatie beluste en nietszeggende artikelen, dat ze hier binnen een week tijd twee keer hetzelfde plaatsen?

    • + 16
    • 3 sep 2025 - 16:56
    • Skoda F1

      Posts: 270

      Wolff lacht niet zo vaak. Dus dat mag nog wel een keertje benoemd worden.

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 17:04
    • Pietje Bell

      Posts: 30.706

      Dat is de tweede keer dat je hier een schrijver vandaag afbrandt @Politik.
      Je weet dat deze schrijver sinds maandag voor deze site werkt?
      Moet hij alle voorgaande artikelen dan lezen voordat hij een bericht schrijft?!

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 17:14
    • Kampsie

      Posts: 1.498

      Verrek ja, een nieuwe auteur, het viel me al op dat er geen domme fouten in zitten.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 17:40
    • Politik

      Posts: 9.525

      @Pietje Bell,

      Het is de EERSTE keer vandaag dat ik kritisch ben op een schrijver.

      Wel bij de feiten blijven aub!

      Om op je vraag terug te komen: ja, hij moet als hij nieuw is, zich erin verdiepen wat hier reeds als 'nieuws' is gebracht. Kost niet veel tijd hoor, aangezien 'nieuws' slechts een aantal dagen relevant is en je dus ook maar een aantal dagen hoeft terug te scrollen in het nieuwsoverzicht.

      Dat hij, ondanks dat hij nieuw is, doorgaat met hetzelfde telegraaf gehalte, is al erg genoeg.

      Vraag aan jou: ga je vanaf nu op iedereen die kritisch op het journalistieke niveau van deze website is, de maat nemen met je moraliserende toontje?

      • + 9
      • 3 sep 2025 - 17:45
    • Joeppp

      Posts: 8.034

      @Pietje, het lijkt mij dat als je ergens voor gaat werken je wel weet wat je gaat doen en je daar even op inleest. Natuurlijk moet je weten wat er al geplaatst is!!!! Dat is toch het minste wat je op dag 1 even kan doen, of gaan we het hele weekend weer herbeleven.

      • + 6
      • 3 sep 2025 - 17:50
    • Pietje Bell

      Posts: 30.706

      Klopt @Kampsie en de opbouw is ook zoals het hoort te zijn.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 17:53
    • Kampsie

      Posts: 1.498

      @Pietje, ja dit geeft mij hoop.

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 17:54
    • Pietje Bell

      Posts: 30.706

      Hij heeft al veel artikelen voor een andere F1 site geschreven.
      Weet niet of hij dat nog steeds doet.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 17:57
    • Larry Perkins

      Posts: 59.576

      Geef @Politik niet vaak gelijk maar dit keer wel.

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 18:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.239

      Ze hebben de nieuwe red*cteur goed geïnstrueerd....
      de kunst van het herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen....

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 19:11
    • Larry Perkins

      Posts: 59.576

      Ze hebben de nieuwe red*cteur goed geïnstrueerd....
      de kunst van het herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen....

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.239

      Goed gezegd Larry....ik ben het helemaal met je eens.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:29
    • Larry Perkins

      Posts: 59.576

      Goed gezegd Larry....ik ben het helemaal met je eens.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:31
    • Pietje Bell

      Posts: 30.706

      Politik

      @Pietje Bell,

      Het is de EERSTE keer vandaag dat ik kritisch ben op een schrijver.

      Wel bij de feiten blijven aub!
      ---------------------------------------------------------------------------

      Neem me niet kwalijk @Politik. Die discussie begon gisteren over die andere schrijver. Ik dacht dat dat vandaag was, omdat er vanmorgen nog een reactie op kwam waar ik een notificatie van kreeg. Excusez moi!

      -------------------------------------

      Politik

      'De McLaren wist op gebruikte harde banden van Max Verstappen op de zachte band weg te rijden'

      Feitelijk zegt de schrijver hier dat Mclaren op gebruikte harde banden van Verstappen reed.🙈🙈

      2 sep 2025 - 09:50
      ------------------------------------------------------------------------

      Politik

      @Pietje Bell,

      Nee, die zin klopt geen ene moer van.

      Dan had er moeten staan:
      'De McLaren wist op gebruikte harde banden BIJ Max Verstappen, die op de zachte band reed, weg te rijden'

      Is gewoon dramatisch Nederlands, wat hier geschreven wordt.

      Nu wordt het zo geformuleerd alsof de gebruikte harde banden van Max Verstappen zijn.

      2 sep 2025 - 14:41
      --------------------------------------------------------------------------

      Politik

      Zoals de schrijver het formuleert is het zeer onduidelijk en loopt het qua stijl gewoon niet lekker.
      Natuurlijk bedoelt de schrijver het laatste, maar formuleert hij het gewoon zeer onduidelijk en taalkundig gewoon slecht.
      Zijn formulering is onduidelijk en amateuristisch.
      We mogen op een serieus medium toch wel een stukje fatsoenlijke en duidelijke stijl qua schrijven verwachten?

      2 sep 2025 - 20:08

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:58
    • Politik

      Posts: 9.525

      En wat wil.je hiermee nu zeggen?
      Dat ik.niet kritisch mag zijn op de manier hoe hier, zowel inhoudelijk als repterend als taalkundig journalistiek bedreven wordt?

      Prima dat jij het niet met mijn mening eens bent hè. Kan ik prima mee leven.

      Maar je moraliserende gedrag staat me gewoon erg tegen.

      • + 5
      • 3 sep 2025 - 20:20
    • Joeppp

      Posts: 8.034

      Jeroen denkt inmiddels ook: waar ben ik in godsnaam aan begonnen...

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 20:28

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×