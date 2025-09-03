Wolff deelt belangrijk doel voor Mercedes in Monza

Het team van Mercedes heeft een wisselvallig weekend achter de rug. In Zandvoort wist Andrea Kimi Antonelli geen punten te scoren, terwijl George Russell knap naar voren kwam. Teambaas Toto Wolff kijkt vooruit naar de Italiaanse Grand Prix, waar hij op een constanter weekend hoopt.

De race op het circuit van Zandvoort was afgelopen weekend een groot spektakel. Mercedes-coureurs Russell en Antonelli speelden een hoofdrol bij de chaos die ontstond in de duinen. Russell vocht een fel duel uit met Ferrari-coureur Charles Leclerc, en dat leverde hem de nodige schade op.

Leclerc duwde zich langs de Mercedes van Russell, waarbij de wagen van de Brit schade op liep. Hij verloor veel onderdelen waarop Mercedes het besluit nam om Antonelli een voordeel te geven. De Italiaan mocht gaan jagen op Leclerc, maar ging veel te enthousiast bocht 3 in. Hij ramde de Ferrari uit de race, en kreeg twee tijdstraffen. Hierdoor viel hij buiten de punten, terwijl Russell zich knap opwerkte naar de vierde plek.

'Moeten constanter presteren'

In Italië wil Mercedes beter voor de dag komen, zo stelt teambaas Toto Wolff. In de preview van Mercedes spreekt hij zich uit: "We gaan naar Monza met als doel een constanter en makkelijker weekend te hebben dan in Zandvoort."

"Op sommige momenten leek het er daar op dat we de snelheid hadden voor de strijd voor het podium. Ondanks dat hij als elfde startte, wist Kimi goede progressie te boeken. Als hij Leclerc niet had geraakt, dan had hij kunnen vechten met de coureurs voor hem. De race van George werd ook verstoord door een incident met een Ferrari. Hij leverde goed werk door punten te scoren met P4, ondanks dat hij flinke vloerschade had."

Belangrijk weekend voor Mercedes

Voor Mercedes wordt de race in Monza belangrijk, want het is Antonelli's thuisrace: "De Italiaanse Grand Prix is een speciaal weekend met een geweldige sfeer. Voor Kimi is dit zijn tweede thuisrace van het seizoen. Dit is voor hem bijzonder, maar we weten zeker dat zijn focus voor de volle honderd procent ligt op het leveren van een goed resultaat."