Wolff deelt belangrijk doel voor Mercedes in Monza
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 15:24
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft een wisselvallig weekend achter de rug. In Zandvoort wist Andrea Kimi Antonelli geen punten te scoren, terwijl George Russell knap naar voren kwam. Teambaas Toto Wolff kijkt vooruit naar de Italiaanse Grand Prix, waar hij op een constanter weekend hoopt.

De race op het circuit van Zandvoort was afgelopen weekend een groot spektakel. Mercedes-coureurs Russell en Antonelli speelden een hoofdrol bij de chaos die ontstond in de duinen. Russell vocht een fel duel uit met Ferrari-coureur Charles Leclerc, en dat leverde hem de nodige schade op.

Leclerc duwde zich langs de Mercedes van Russell, waarbij de wagen van de Brit schade op liep. Hij verloor veel onderdelen waarop Mercedes het besluit nam om Antonelli een voordeel te geven. De Italiaan mocht gaan jagen op Leclerc, maar ging veel te enthousiast bocht 3 in. Hij ramde de Ferrari uit de race, en kreeg twee tijdstraffen. Hierdoor viel hij buiten de punten, terwijl Russell zich knap opwerkte naar de vierde plek.

'Moeten constanter presteren'

In Italië wil Mercedes beter voor de dag komen, zo stelt teambaas Toto Wolff. In de preview van Mercedes spreekt hij zich uit: "We gaan naar Monza met als doel een constanter en makkelijker weekend te hebben dan in Zandvoort."

"Op sommige momenten leek het er daar op dat we de snelheid hadden voor de strijd voor het podium. Ondanks dat hij als elfde startte, wist Kimi goede progressie te boeken. Als hij Leclerc niet had geraakt, dan had hij kunnen vechten met de coureurs voor hem. De race van George werd ook verstoord door een incident met een Ferrari. Hij leverde goed werk door punten te scoren met P4, ondanks dat hij flinke vloerschade had."

Belangrijk weekend voor Mercedes

Voor Mercedes wordt de race in Monza belangrijk, want het is Antonelli's thuisrace: "De Italiaanse Grand Prix is een speciaal weekend met een geweldige sfeer. Voor Kimi is dit zijn tweede thuisrace van het seizoen. Dit is voor hem bijzonder, maar we weten zeker dat zijn focus voor de volle honderd procent ligt op het leveren van een goed resultaat."

Snork

Posts: 21.724

Als het doel niet behaald wordt, weet dan nu alvast dat dit de schuld gaat zijn van Russell. Hoe dan ook.

  • 1
  • 3 sep 2025 - 17:59
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Italië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 21.724

    Als het doel niet behaald wordt, weet dan nu alvast dat dit de schuld gaat zijn van Russell. Hoe dan ook.

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 17:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.237

      Ook al rijdt hij helemaal achteraan, hij is en blijft schuldig.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:04

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
