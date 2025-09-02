"Lawson doet nieuwe onthulling over Red Bull-ontslag."

Liam Lawson is bezig met een lastig jaar in de Formule 1. Hij begint nu zijn draai te vinden bij Racing Bulls, maar werd begin dit seizoen na twee races gedegradeerd bij Red Bull Racing. Op openhartige wijze kijkt hij nu terug op dat pijnlijke moment.

Lawson werd eind vorig jaar aangekondigd als de vervanger van Sergio Perez bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander begon vol goede moed aan het seizoen, maar was niet in staat Max Verstappen bij te houden. In Australië en China zakte hij door het ijs, waarna Red Bull keihard ingreep. Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, en werd vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner heeft het enorm zwaar, maar lijkt het seizoen wel te mogen afmaken.

'Ik was daar nog nooit geweest'

Lawson voelt zich nu weer op zijn plek bij Racing Bulls. Hij kijkt in gesprek met Sky Sports open en eerlijk terug op zijn korte periode bij Red Bull Racing: "Het is lastig, want als ik terugkijk naar hoe het voor me was, dan was ik daar voor twee races op twee circuits waar ik nog nooit was geweest."

Enorme denkfout

Volgens Lawson heeft hij daar een flinke denkfout gemaakt: "Als ik daarnaar terugkijk, dan was ik misschien naïef om te denken dat ze me de tijd zouden geven om me aan te passen. Dat was volgens mij de benadering. Dus ja, het was heel erg zwaar."

Steun voor onfortuinlijke Tsunoda

Lawsons opvolger Tsunoda heeft het nu ook heel erg zwaar bij Red Bull. Dat geeft Lawson geen beter gevoel, hij legt zelfs een spreekwoordelijke arm om Tsunoda's schouder: "Ik voel zeker sympathie voor een coureur die worstelt op die positie. Het is namelijk een heel erg zware sport, en het is nooit fijn om te zien dat iemand zo aan het worstelen is in zo'n omgeving."