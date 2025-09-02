user icon
Lawson doet nieuwe onthulling over Red Bull-ontslag

  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 16:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Liam Lawson is bezig met een lastig jaar in de Formule 1. Hij begint nu zijn draai te vinden bij Racing Bulls, maar werd begin dit seizoen na twee races gedegradeerd bij Red Bull Racing. Op openhartige wijze kijkt hij nu terug op dat pijnlijke moment.

Lawson werd eind vorig jaar aangekondigd als de vervanger van Sergio Perez bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander begon vol goede moed aan het seizoen, maar was niet in staat Max Verstappen bij te houden. In Australië en China zakte hij door het ijs, waarna Red Bull keihard ingreep. Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, en werd vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner heeft het enorm zwaar, maar lijkt het seizoen wel te mogen afmaken.

'Ik was daar nog nooit geweest'

Lawson voelt zich nu weer op zijn plek bij Racing Bulls. Hij kijkt in gesprek met Sky Sports open en eerlijk terug op zijn korte periode bij Red Bull Racing: "Het is lastig, want als ik terugkijk naar hoe het voor me was, dan was ik daar voor twee races op twee circuits waar ik nog nooit was geweest."

Enorme denkfout

Volgens Lawson heeft hij daar een flinke denkfout gemaakt: "Als ik daarnaar terugkijk, dan was ik misschien naïef om te denken dat ze me de tijd zouden geven om me aan te passen. Dat was volgens mij de benadering. Dus ja, het was heel erg zwaar."

Steun voor onfortuinlijke Tsunoda

Lawsons opvolger Tsunoda heeft het nu ook heel erg zwaar bij Red Bull. Dat geeft Lawson geen beter gevoel, hij legt zelfs een spreekwoordelijke arm om Tsunoda's schouder: "Ik voel zeker sympathie voor een coureur die worstelt op die positie. Het is namelijk een heel erg zware sport, en het is nooit fijn om te zien dat iemand zo aan het worstelen is in zo'n omgeving."

Larry Perkins

Posts: 59.555

[i] "Lawson doet nieuwe onthulling over Red Bull-ontslag." [/i]

De oude onthullingen waren al op...

  • 2
  • 2 sep 2025 - 17:24
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.560

    "Lawson doet nieuwe onthulling over Red Bull-ontslag."

    De oude onthullingen waren al op...

    • + 2
    • 2 sep 2025 - 17:24
    • Babs

      Posts: 29

      Ja, brekend en bizar en een verbazingwekkend genadeloze waarschuwing.
      Is de Bingo-kaart nu vol? ;-)

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 17:34
  • Rogier hier

    Posts: 6.690

    Tja Liam, in de Red Bull bakte je er niks van en bij Racing Bulls kun je ook al niet winnen van je teamgenoot. Kortom, gewogen en te licht bevonden?

    Als Red Bull het slim doen, dan vervangen ze Lawson voor een talent, laten ze Hadjar nog een jaar verder rijpen en zoek je een solide 2e coureur voor naast Max. Want Tsunoda zie ik ook geen toekomst hebben bij Red Bull. Wie dan wel? Drugovich? Wel wat ouder, maar staat er nu al wel erg lang naast? Bortoleto? Max en hij kennen elkaar goed, maar is die bereid om een zekere Audi toekomst in te ruilen voor onzekerheid bij Red Bull? Of weten ze een Gasly of Albon weer terug te halen? Suggesties? Iemand?

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 18:16
    • Vallie

      Posts: 446

      Ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat ze hem nog een jaar moeten geven. Want ik ben van de opinie dat die helemala niet zo slecht is. Maar hij heeft nu een een dreun te verwerken.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 18:27
    • Rogier hier

      Posts: 6.690

      @Vallie, ik ben het met je eens, maar ik vrees dat ‘ome Marko’ er anders over denkt en dat dit daarom het laatste seizoen van Lawson is

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 19:58

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

