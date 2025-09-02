user icon
icon

Verstappen werkt vertrek Red Bull-kopstuk tegen: "Lastig te accepteren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen werkt vertrek Red Bull-kopstuk tegen: "Lastig te accepteren"
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 16:09
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een goede band heeft met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander kan hem eigenlijk niet missen, en stelt dat hij het heel lastig te accepteren zou vinden al ze uit elkaar worden gehaald.

Verstappen werkt al sinds zijn eerste race bij Red Bull Racing samen met zijn race-engineer Lambiase. Enkele jaren geleden stelde Verstappen al dat hij ook zou vertrekken als Lambiase weg zou gaan bij het team. Hun communicatie over de boordradio zorgt vaak voor vuurwerk, maar naast de baan kunnen ze het ook goed met elkaar vinden.

Meer over Red Bull Racing Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Dit jaar moest Verstappen het echter twee raceweekenden doen zonder Lambiase aan zijn zijde. De race-engineer ontbrak vanwege privéomstandigheden tijdens de weekenden in Oostenrijk en België. Verstappen werkte toen samen met de zeer ervaren Simon Rennie. Toch was Verstappen blij toen Lambiase zich weer meldde in de pitbox van Red Bull.

Lastig te accepteren

Verstappen is blij met zijn samenwerking, zo maakt hij extra duidelijk in een video op het YouTube-kanaal van Red Bull. In gesprek met Rokt-CEO Bruce Buchanan legt hij dat uit: "Als je mij nu zou vertellen dat ik van race-engineer moet wisselen, dan is dat heel erg lastig om het te accepteren."

Goede relatie

Verstappens redenatie hiervoor is nogal duidelijk: "Simpelweg omdat dat lastig is als je een goede relatie hebt met je race-engineer. Ik hoef bijna niks te zeggen, omdat hij precies weet wat ik nodig heb en wat ik wil van de auto. Je kan dat ook goed horen over de boordradio."

"Natuurlijk botsen we zo nu en dan. Ik denk dat het voor ons ontzettend goed werkt. In hele lastige situaties tijdens de races, weten wij er altijd het maximale uit te halen. Race-engineers zijn niet altijd makkelijk. Zeker niet als je nieuw bent."

Pietje Bell

Posts: 30.679

Uit een heel leuk interview waarin Max heel relaxt en open is:

https://youtu.be/923G1s8QNAM

  • 4
  • 2 sep 2025 - 16:10
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.679

    Uit een heel leuk interview waarin Max heel relaxt en open is:

    https://youtu.be/923G1s8QNAM

    • + 4
    • 2 sep 2025 - 16:10
  • Beri

    Posts: 6.660

    In ander nieuws:
    Veekay verlengt zijn contract bij Coyne NIET

    https[:]//x[.]com/tonydindy/status/1962846079910609214?s=46&t=Hx7jePjrQm55GKcaIwUsbg

    • + 4
    • 2 sep 2025 - 16:27
    • Larry Perkins

      Posts: 59.555

      Dan luidt de vraag: Wat heeft Rinus achter de hand?
      Hoop op spectaculair nieuws...

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 16:48
    • Pietje Bell

      Posts: 30.679

      Ze zullen hem er niet uit hebben gezet en dus kan het alleen maar een verbetering zijn toch; als hij zelf is vertrokken?

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 16:53
    • Larry Perkins

      Posts: 59.555

      Precies.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 17:03
    • Beri

      Posts: 6.660

      Power officieel weg bij Penske

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 17:45
    • Beri

      Posts: 6.660

      Gokje van Beri..

      Malukas naar Penske. Veekay naar Foyt zodat hij in de Penske omgeving komt met de partnership die Foyt heeft met Penske

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 17:53
  • red

    Posts: 861

    Daarmee zegt Max ook min of meer dat hij niet weg gaat bij Red Bull Racing.
    Aangezien GP een langdurig contract heeft bij Red Bull Racing en niet zomaar met hem mee kan gaan.

    • + 2
    • 2 sep 2025 - 16:38
    • Larry Perkins

      Posts: 59.555

      RBR heeft het ook slim aangepakt door GP naast race-engineer van Max meer bevoegdheden te geven, het is maar de vraag of hij die bij een ander topteam ook zal krijgen...

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 16:51
    • Tifoso-01

      Posts: 3.812

      Misschien wil die halve Italiaan wel met Max mee mocht hij naar Ferrari gaan in 2027.
      Mag ik daarvan dromen, ja dat mag ik.

      Sep.2 - Questions are still swirling about Max Verstappen's future - with Ferrari suddenly named as a potential option for 2027.

      At Zandvoort last weekend, his father Jos revealed on Viaplay that talks with Mercedes may not have been the only ones happening recently.

      "It's not like we've talked about it particularly much this year," Verstappen senior, who co-manages his son, said. "However, a little more than in previous years.

      "We're talking about Ferrari, Mercedes and Red Bull."

      Ferrari is a surprising addition to that list. Charles Leclerc is locked in on a long-term deal, while Lewis Hamilton - only just adjusting to life in red after Mercedes - remains firmly under contract despite his struggles.

      Behind the scenes, there are fears that Formula 1 itself could lose its biggest star. Verstappen has never hidden his distaste for the 'circus' around F1, and although he has pledged loyalty to Red Bull for 2026, he has openly hinted that 2027 is wide open.

      Only days ago, the quadruple world champion admitted that if Red Bull is not title-worthy again in 2026, he would look into doing some GT3 endurance racing at the same time.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 18:42
  • snailer

    Posts: 29.468

    Tegenwerken.... geloof er niets van. Heb namelijk die video bekeken.
    Maak er van: klopt niet.

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 17:40

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×