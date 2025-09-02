Verstappen werkt vertrek Red Bull-kopstuk tegen: "Lastig te accepteren"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een goede band heeft met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander kan hem eigenlijk niet missen, en stelt dat hij het heel lastig te accepteren zou vinden al ze uit elkaar worden gehaald.

Verstappen werkt al sinds zijn eerste race bij Red Bull Racing samen met zijn race-engineer Lambiase. Enkele jaren geleden stelde Verstappen al dat hij ook zou vertrekken als Lambiase weg zou gaan bij het team. Hun communicatie over de boordradio zorgt vaak voor vuurwerk, maar naast de baan kunnen ze het ook goed met elkaar vinden.

Dit jaar moest Verstappen het echter twee raceweekenden doen zonder Lambiase aan zijn zijde. De race-engineer ontbrak vanwege privéomstandigheden tijdens de weekenden in Oostenrijk en België. Verstappen werkte toen samen met de zeer ervaren Simon Rennie. Toch was Verstappen blij toen Lambiase zich weer meldde in de pitbox van Red Bull.

Lastig te accepteren

Verstappen is blij met zijn samenwerking, zo maakt hij extra duidelijk in een video op het YouTube-kanaal van Red Bull. In gesprek met Rokt-CEO Bruce Buchanan legt hij dat uit: "Als je mij nu zou vertellen dat ik van race-engineer moet wisselen, dan is dat heel erg lastig om het te accepteren."

Goede relatie

Verstappens redenatie hiervoor is nogal duidelijk: "Simpelweg omdat dat lastig is als je een goede relatie hebt met je race-engineer. Ik hoef bijna niks te zeggen, omdat hij precies weet wat ik nodig heb en wat ik wil van de auto. Je kan dat ook goed horen over de boordradio."

"Natuurlijk botsen we zo nu en dan. Ik denk dat het voor ons ontzettend goed werkt. In hele lastige situaties tijdens de races, weten wij er altijd het maximale uit te halen. Race-engineers zijn niet altijd makkelijk. Zeker niet als je nieuw bent."