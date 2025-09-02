De Dutch GP op het circuit van Zandvoort was opnieuw een weekend om snel te vergeten voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen vouwde zijn Ferrari in de muur en kreeg na afloop ook nog een gridstraf voor de volgende race in Italië. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher weet intussen niet meer wat hij met Hamilton aan moet en uitte stevige kritiek.

Hamilton werd begin dit seizoen met veel bombarie naar Ferrari gehaald als opvolger van Carlos Sainz. De Brit, goed voor zeven wereldtitels en talloze records, moest de Scuderia opnieuw naar de top brengen. Tot nu toe loopt het echter uit op een nachtmerrie. Hamilton haalde dit jaar nog geen enkel podium en ook in de kwalificaties is teamgenoot Charles Leclerc doorgaans de meerdere. Daarmee blijft de overstap naar Ferrari voorlopig ver verwijderd van het succes waarop de tifosi hadden gehoopt.

Ook in Zandvoort ging het mis. Bij het uitkomen van de eerste kombocht verloor Hamilton de controle over zijn Ferrari en klapte hard in de muur. Zijn race zat er meteen op, al kon hij wel ongedeerd uitstappen. Daarmee bleef het voor hem bij nul punten. Na afloop kwam er nog een tegenvaller bovenop, want de wedstrijdleiding bestrafte hem met vijf startplaatsen gridstraf voor Monza. De reden: Hamilton zou te hard hebben gereden tijdens een dubbele gele vlag-situatie.

Schumacher kritisch op Hamilton

Ralf Schumacher keek met verbazing naar de misser van de Brit. “Ik raak langzamerhand de draad kwijt. Aan de ene kant kan hij het, maar onder enorme druk maakt hij zichzelf compleet vast”, analyseerde de Duitser bij Sky.

De voormalig coureur ging nog verder. “Het is momenteel triest om hem zo te zien. Ook al blijft de snelheid er, er speelt gewoon te veel omheen. Wanneer er niet snel iets verandert, weet ik niet hoe hij het beste geadviseerd kan worden: om daar te blijven of om iets anders te doen.”

Hamilton staat nu voor een cruciale fase. Komend weekend rijdt hij zijn eerste race met Ferrari op Monza, voor de ogen van honderdduizenden tifosi. Van pole position zal hij er alvast niet starten, want zijn gridstraf van vijf plaatsen staat al vast. De druk neemt dus alleen maar toe.