De Dutch GP op het circuit van Zandvoort was opnieuw een weekend om snel te vergeten voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen vouwde zijn Ferrari in de muur en kreeg na afloop ook nog een gridstraf voor de volgende race in Italië. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher weet intussen niet meer wat hij met Hamilton aan moet en uitte stevige kritiek.

Hamilton werd begin dit seizoen met veel bombarie naar Ferrari gehaald als opvolger van Carlos Sainz. De Brit, goed voor zeven wereldtitels en talloze records, moest de Scuderia opnieuw naar de top brengen. Tot nu toe loopt het echter uit op een nachtmerrie. Hamilton haalde dit jaar nog geen enkel podium en ook in de kwalificaties is teamgenoot Charles Leclerc doorgaans de meerdere. Daarmee blijft de overstap naar Ferrari voorlopig ver verwijderd van het succes waarop de tifosi hadden gehoopt.

Ook in Zandvoort ging het mis. Bij het uitkomen van de eerste kombocht verloor Hamilton de controle over zijn Ferrari en klapte hard in de muur. Zijn race zat er meteen op, al kon hij wel ongedeerd uitstappen. Daarmee bleef het voor hem bij nul punten. Na afloop kwam er nog een tegenvaller bovenop, want de wedstrijdleiding bestrafte hem met vijf startplaatsen gridstraf voor Monza. De reden: Hamilton zou te hard hebben gereden tijdens een dubbele gele vlag-situatie.

Schumacher kritisch op Hamilton

Ralf Schumacher keek met verbazing naar de misser van de Brit. “Ik raak langzamerhand de draad kwijt. Aan de ene kant kan hij het, maar onder enorme druk maakt hij zichzelf compleet vast”, analyseerde de Duitser bij Sky.

De voormalig coureur ging nog verder. “Het is momenteel triest om hem zo te zien. Ook al blijft de snelheid er, er speelt gewoon te veel omheen. Wanneer er niet snel iets verandert, weet ik niet hoe hij het beste geadviseerd kan worden: om daar te blijven of om iets anders te doen.”

Hamilton staat nu voor een cruciale fase. Komend weekend rijdt hij zijn eerste race met Ferrari op Monza, voor de ogen van honderdduizenden tifosi. Van pole position zal hij er alvast niet starten, want zijn gridstraf van vijf plaatsen staat al vast. De druk neemt dus alleen maar toe.

Pietje Bell

Posts: 30.680

Wat een verademing dat er vandaag gewoon normale titels boven de artikelen staan.
Hopelijk heeft dat geen negatieve invloed op het aantal niet geregistreerde lezers.

  • 5
  • 2 sep 2025 - 16:07
  • shakedown

    Posts: 1.397

    geen podium? sprint race winnen is geen podium? Ok het is geen echte race, maar toch. Er zijn punten mee te verdienen...

    Denk dat die andere schumacher staat te trappelen om het zitje over te nemen...

    En toch heb ik ergens het gevoel dat deze blamage niet aan Hamilton blijft kleven. Ferarri an sich is een drama. Daar kan niemand meer iets van maken en is niet aan Hamilton te danken...

    • + 3
    • 2 sep 2025 - 15:26
    • HarryLam

      Posts: 4.843

      Nou......wat Hammie is aan te rekenen is dat hij zich niet kan of wil aanpassen aan een significant andere auto dan de mercedes.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 17:42
  • shakedown

    Posts: 1.397

    Ander wild idee... Aston Martin? Zou het wel tof vinden...

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 15:54
    • Damon Hill

      Posts: 19.272

      Waarom toch altijd maar de wens dat (te) oude coureurs (te) lang doorgaan? Bij de MotoGP wilden fans ook dat Valentino Rossi tot in den treure door zou gaan. Op gegeven moment was hij zo slecht dat hij zowat achteraan reed en vaak crashte, omdat hij te oud was geworden.

      Wat wil je? Dat Hamilton doorgaat tot zijn 45e en Alonso tot zijn 50e? De prestaties worden dan met het jaar slechter, en op gegeven moment wordt het zelfs beschamend. Waarom zou je de grote F1 helden zo willen zien lijden? Ik snap dat gewoon nooit. Je wil toch ook dat coureurs ofwel op hun hoogtepunt stoppen, ofwel op het punt dat ze nog redelijk goed waren maar het beste er vanaf is.

      Ik hoop dat Hamilton na 2026 stopt, en ik hoop ook dat Alonso na 2026 stopt. Ik wil ze niet zien lijden. Ik wil niet zien als ze de ene blamage afwisselen met de andere blamage. Het is mooi geweest zo.

      • + 4
      • 2 sep 2025 - 15:58
    • shakedown

      Posts: 1.397

      Verschil is, is dat Alonso idd te oud is voor prestaties. Maar wel lol heeft in het racen. Althans tot dusver. Hamilton heeft nog een paar goede jaren in zich. Ik ben absoluut geen fan vand e persoon Hamilton, maar als racer zie ik wel in dat hij nog wel kan leverden. Daarom zou ik het wel leuk vinden als hij met een goed jaar Aston Martin zijn F1 carrière kan afsluiten.

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 16:19
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.816

      Omdat die wens totaal irrelevant is? Van zowel DH als de andere kant die wilt dat ze doorgaan?

      Als een 40’er nog plezier haalt uit zijn werk dan is dat toch voldoende om door te gaan?

      Het lijkt mij zeer onwenselijk dat wij gaan zitten bepalen wie wel of niet moet/mag doorgaan met zijn/haar carrière. In welke tak dan ook.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 17:54
  • Pietje Bell

    Posts: 30.679

    Wat een verademing dat er vandaag gewoon normale titels boven de artikelen staan.
    Hopelijk heeft dat geen negatieve invloed op het aantal niet geregistreerde lezers.

    • + 5
    • 2 sep 2025 - 16:07
    • Pietje Bell

      Posts: 30.679

      Dat laatste omdat volgens het beheer die groep vele malen groter is dan de geregistreerde leden.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 17:32
  • arie51

    Posts: 723

    Het probleem is dat Hamilton waarschijnlijk niet zo goed is als zijn imago, Met een sprieure Mercedes heeft hij lang kunnen regeren maar met een mindere auto blinkt hij niet meer uit en is zijn colega zelfs sneller. Ik ben bang dat zijn eindpunt in de formule 1 in zicht komt.

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 17:25

