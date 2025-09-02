De Formule 1-carrière van Andrea Kimi Antonelli kent voorlopig een serieuze terugval. De jonge Italiaan begon sterk bij Mercedes, maar de voorbije races stapelden de tegenvallers zich op. Ook in Zandvoort kende hij een dramatisch weekend. Jacques Villeneuve spaarde hem niet en haalde scherp uit.

Antonelli kreeg dit seizoen de kans bij Mercedes als opvolger van Lewis Hamilton, die na maar liefst zes rijderstitels naar Ferrari vertrok. De Italiaan maakte indruk met zijn snelheid en pakte in Canada zelfs een podiumplaats. Sindsdien gaat het echter bergafwaarts. In de laatste vijf races verzamelde hij amper één punt en op Zandvoort ging het helemaal mis. Antonelli tikte Ferrari-coureur Charles Leclerc in de muur, wat hem een tijdstraf van tien seconden opleverde.

Daar bleef het niet bij, want ook in de pitstraat ging de tiener in de fout. Hij reed te hard en kreeg nog eens vijf seconden straf bovenop zijn eerdere penalty. Villeneuve vond het onbegrijpelijk. “Een zet die je misschien in de Formule 4 of Formule 3 zou zien van een onervaren coureur”, zei de wereldkampioen van 1997 bij PlanetF1.

Villeneuve ging nog even verder in zijn monoloog over Antonelli De voormalig wereldkampioen haalde stevig uit naar de jonge Italiaan. “In de Formule 1 maak je fouten omdat je op de limiet zit. Maar dit was niet eens dat, het was gewoon slecht ingeschat. Hij had dat niet moeten doen. Misschien is de Formule 1 gewoon te veel voor hem.”

Antonelli, nog maar 19 jaar, staat nu zwaar onder druk. Zijn teamgenoot George Russell verzamelde inmiddels al 120 punten meer in het kampioenschap. Veel tijd om te herstellen krijgt hij niet, want volgend weekend wacht al zijn thuisrace op Monza. Daar zal hij moeten laten zien dat hij meer is dan een talent dat te vroeg in de Formule 1 werd gedropt. Een meevaller voor hem, is dat Mercedes teambaas Toto Wolff al bevestigd heeft dat zowel Russell, als Antonelli volgend jaar zullen rijden voor het Duitse team.