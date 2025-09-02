user icon
Is Antonelli goed genoeg voor de F1? "Misschien is het te veel voor hem"

  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 12:46
  • comments 21
  • Door: Jeroen Immink

De Formule 1-carrière van Andrea Kimi Antonelli kent voorlopig een serieuze terugval. De jonge Italiaan begon sterk bij Mercedes, maar de voorbije races stapelden de tegenvallers zich op. Ook in Zandvoort kende hij een dramatisch weekend. Jacques Villeneuve spaarde hem niet en haalde scherp uit.

Antonelli kreeg dit seizoen de kans bij Mercedes als opvolger van Lewis Hamilton, die na maar liefst zes rijderstitels naar Ferrari vertrok. De Italiaan maakte indruk met zijn snelheid en pakte in Canada zelfs een podiumplaats. Sindsdien gaat het echter bergafwaarts. In de laatste vijf races verzamelde hij amper één punt en op Zandvoort ging het helemaal mis. Antonelli tikte Ferrari-coureur Charles Leclerc in de muur, wat hem een tijdstraf van tien seconden opleverde.

Daar bleef het niet bij, want ook in de pitstraat ging de tiener in de fout. Hij reed te hard en kreeg nog eens vijf seconden straf bovenop zijn eerdere penalty. Villeneuve vond het onbegrijpelijk. “Een zet die je misschien in de Formule 4 of Formule 3 zou zien van een onervaren coureur”, zei de wereldkampioen van 1997 bij PlanetF1.

Villeneuve ging nog even verder in zijn monoloog over Antonelli De voormalig wereldkampioen haalde stevig uit naar de jonge Italiaan. “In de Formule 1 maak je fouten omdat je op de limiet zit. Maar dit was niet eens dat, het was gewoon slecht ingeschat. Hij had dat niet moeten doen. Misschien is de Formule 1 gewoon te veel voor hem.”

Antonelli, nog maar 19 jaar, staat nu zwaar onder druk. Zijn teamgenoot George Russell verzamelde inmiddels al 120 punten meer in het kampioenschap. Veel tijd om te herstellen krijgt hij niet, want volgend weekend wacht al zijn thuisrace op Monza. Daar zal hij moeten laten zien dat hij meer is dan een talent dat te vroeg in de Formule 1 werd gedropt. Een meevaller voor hem, is dat Mercedes teambaas Toto Wolff al bevestigd heeft dat zowel Russell, als Antonelli volgend jaar zullen rijden voor het Duitse team. 

Tony

Posts: 1.532

Wat heeft hij gisteren misdaan?

  • 11
  • 2 sep 2025 - 13:18
Reacties (21)

  • NicoS

    Posts: 19.304

    Die jongen komt er wel, maar is niet de sensatie die hem toegeschreven werd.
    Hij had nog een jaartje F2 moeten doen.
    Zal volgend jaar vast wat beter gaan.

    • + 6
    • 2 sep 2025 - 12:54
    • Patrace

      Posts: 6.202

      Dat dus.
      Hij is gewoon iets te vroeg naar de F1 gehaald. Hij heeft de snelheid wel, maar in de F1 komt er nog wel meer bij kijken. Hij maakt gewoon rookie foutjes zoals de meeste jonge, onervaren coureurs. Alleen de meesten maken dergelijke fouten in de luwte van de F2.
      Omdat jij nu in de F1 rijdt, wordt hij ook vergeleken met andere rookies. Men houdt geen rekening met zijn leeftijd of zo.
      Zelfs Verstappen, wellicht wel de beste F1 coureur ooit, maakte rookie foutjes en kreeg kritiek. Alleen was ook snel duidelijk dat hij wel goed genoeg en speciaal was. Antonelli is een talent maar niet zo uitzonderlijk als Verstappen. Daarom had hij ook een jaartje langer in F2 moeten blijven.

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 13:16
    • Maximo

      Posts: 9.530

      In de F1 krijg je alleen lang de tijd om te rijpen als je Lance Stroll heet, voor de rest geldt dat je als Rookie lang niet presteert je afgedaan bent.

      Dat voelt Kimi ook en is een neerwaartse spiraal waar hij misschien niet zo maar uit gaat komen bij Mercedes. Misschien een jaartje reserve coureur en dan weer proberen is beter dan maar aan blijven rommelen.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 13:55
    • Joeppp

      Posts: 8.031

      @Maximo, in de F1 krijg je wel tijd om te rijpen alleen bij een topteam krijg je die tijd niet. Kijk naar Bortoleto, Bearman, Lawson etc. Allemaal jongens die in mindere auto's mogen rijpen en fouten mogen maken. Dat kan alleen niet bij een topteam.

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 14:47
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.860

    Wat heb ik hem vervloekt gisteren....

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 13:07
    • Tony

      Posts: 1.532

      Wat heeft hij gisteren misdaan?

      • + 11
      • 2 sep 2025 - 13:18
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.860

      @Tony ben je nu zo dom?

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 14:09
    • Joeppp

      Posts: 8.031

      Leclerc fan is traag van begrip Tony, die begon gisteren pas met vloeken over wat zondag gebeurd was.

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 15:00
    • NicoS

      Posts: 19.304

      Als er een overwinning of kampioenschap op het spel had gestaan voor Charles, ja dan kun je iemand wel vervloeken.
      Maar in dit geval….. het kan nou eenmaal gebeuren, er is geen opzet in het spel.
      Jammer, meer niet….

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 15:04
  • Damon Hill

    Posts: 19.271

    JA, volmondig JA! Natuurlijk is hij goed genoeg voor de F1, alleen is deze jongen misschien net iets te vroeg gebracht, maar dat hoeft geen probleem te zijn.

    Wat alleen wel het probleem is, is dat mensen... zoals wel vaker, enkel zwart-wit kunnen kijken. Die denken óf dat Antonelli de nieuwe Verstappen is, óf dat (zoals deze titel suggereert) hij niet goed genoeg is voor de F1. Beide onjuist. Antonelli is waarschijnlijk niet iemand van de buitencategorie zoals Schumacher, Senna of Verstappen. Maar het is wel degelijk een interessant talent die het ver kan schoppen in de F1.

    Antonelli heeft vooral tijd nodig, en die gaat hij ook krijgen van Mercedes.

    • + 2
    • 2 sep 2025 - 13:10
  • shakedown

    Posts: 1.393

    Antonelli is absoluut F1 materiaal. Maar, zoals we al veel vaker hebben lopen roepen op deze site: Nu nog niet. Had hem nog een jaartje F2 laten rijden. En daarna een jaartje in de luwte bij Williams.

    Maar onze Toto was niet geduldig genoeg. Nu had hij ook niet veel opties Hamilton weg, Verstappen niet beschikbaar, en eigenlijk geen echte goede opties voor de midden/lange termijn. Wie had er anders in moeten stappen, terwijl je wel een nieuw talent in huis hebt, die je als de nieuwe Verstappen neer hebt gezet?

    Toto was zeker een beetje in paniek en werd gedreven door de waan van de dag. Wat dat betreft was het een goede, moedige en ook wel te verklaren keuze om voor Antonelli te kiezen. Dat het te snel voor hem komt, is inmiddels wel duidelijk.

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 13:12
    • Franz Hermann

      Posts: 34

      Materiaal? Ik kom het wel vaker tegen, maar ik vind het vrij denigrerend om een atleet "materiaal" te noemen. Vreemde trend dit.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 13:30
    • shakedown

      Posts: 1.393

      @ franz first time on the internet??

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 13:43
    • shakedown

      Posts: 1.393

      Materiaal is een gewone uitdrukking welke al jaren gebruikt wordt. niets geen trend. Het ageren daarop is een trend. De woke train is on full speed...

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 13:45
    • nr 76

      Posts: 6.791

      Wtf heeft dit met woke te maken?

      • + 3
      • 2 sep 2025 - 13:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.271

      @Nr76,
      Of "woke" de juiste term is betwijfel ik, maar waar op gedoeld wordt is dat we in een tijd leven dat je bijna niets meer mag of kan zeggen en dat ieder woordje "verkeerd" of "tenentrappend" opgevat kan worden. En het is feitelijk treurig dat we in zo een tijdperk aanbelandt zijn. Het is net alsof iedereen non-stop op scherp staat en een vingertje naar elkaar wil wijzen als de ander een "misstap" maakt.

      De luchtigheid van vroeger is weg.

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 14:01
    • nr 76

      Posts: 6.791

      Daar kan ik me wel in vinden, Damon. Maar de term woke slaat hier natuurlijk nergens op.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 14:17
    • Damon Hill

      Posts: 19.271

      @Nr.76,
      Dat komt omdat "woke" tegenwoordig meer een "kapstok-term" is geworden waar men meerdere dingen aanhangt, die soms niets met woke te maken hebben.

      Op zich is wat hier gebeurde een typisch voorbeeld van waar de wereld heen gaat.

      Shakedown noemt Antonelli "F1 materiaal". Met die uitspraak is helemaal niets mis. Hij geeft Antonelli zelfs een compliment en bedoelt het louter positief.

      Franz Hermann reageert vervolgens enorm verontwaardigd, iets wat typerend is voor deze tijd. Als men een verkeerd woordje gebruikt (in dit geval "F1 materiaal bij een persoon") is er ineens tegen een zeer been geschopt, terwijl Antonelli niet eens meeleest op deze site.

      En dát vind ik inderdaad een slechte zaak. Meteen zo zwaar verontwaardigd doen terwijl Shakedown gewoon iets positiefs zei. Maar inderdaad, het valt niet onder de kapstok "woke". Eerder onder "selectief verontwaardigd gedrag", wat je anno 2025 helaas veel te vaak tegenkomt.

      • + 1
      • 2 sep 2025 - 14:32
    • shakedown

      Posts: 1.393

      Woke en Selectieve verontwaardiging zijn twee concepten die niet hetzelfde, maar zijn wel wel nauw met elkaar verbonden in het hedendaagse maatschappelijke debat.

      De kritiek op 'woke' is vaak dat het een vorm van selectieve verontwaardiging is, terwijl aanhangers het juist zien als een noodzakelijke correctie op de selectieve verontwaardiging van de heersende cultuur. Het perspectief dat je kiest, hangt dus sterk af van hoe je de huidige sociale en politieke landschap interpreteert.

      Woke is dan niet helemaal de juiste term. Ik ben Gen X. Blijkbaar begrijp ik dat hele gedoe niet zo goed.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 14:53
  • Plextor

    Posts: 104

    Ik snap de hype rond Antonelli nog niet goed op de moment...

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 13:15
  • MustFeed

    Posts: 10.121

    "Een zet die je misschien in de Formule 4 of Formule 3 zou zien van een onervaren coureur"

    Ik heb Villeneuve in zijn tijd nog veel vreemdere dingen zien doen. Tuurlijk was het een fout van Antonelli en je moet niet te veel van dit soort fouten maken, maar laten we nou niet gaan doen alsof andere coureurs zoiets nooit overkomt. Ik vind het een beetje flauw om het op deze manier te framen.

    • + 2
    • 2 sep 2025 - 13:54

