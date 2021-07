Jacques Villeneuve: "In elke andere race zou Hamilton geremd hebben"

De wereldkampioen Formule 1 van 1997 Jacques Villeneuve is teleurgesteld in Lewis Hamilton. Volgens de soms geblondeerde Canadees schatte "Lewis de situatie verkeerd in", toen hij Max Verstappen controversieel van de baan tikte en met Union Jack begon te wapperen om zijn Britse overwinning te vieren, terwijl Verstappen zich in het ziekenhuis bevond.

Dat zegt de voormalig Sauber F1-coureur in gesprek met F1-Insider.

Villeneuve had meer intelligentie verwacht van de regerend wereldkampioen die uitkomt voor het team van Mercedes. Villeneuve: "Hij had moeten weten dat hij bij die snelheid, toen hij achterop ging, in vuile lucht zou komen waardoor zijn auto in de auto van Max zou kunnen glijden."

Voor Villeneuve is helder dat Hamilton zich blind staarde op een overwinning voor zijn thuispubliek op het Britse Silverstone tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Grand Prix werd door honderduizenden voornamelijk Britse fans langs het circuit gevolgd, en Hamilton wilde net iets te graag de achterkant van de Red Bull uit zijn blikveld hebben, analyseert Villeneuve.

"Ik denk dat de druk om in zijn thuisrace niet door Max te worden verslagen, te groot was waardoor hij dit risico onbewust nam. Ik denk dat hij in elke andere race eerder van zijn gas was gegaan in die bocht."

Oud zeer

De eenvoudig wereldkampioen denkt dat Lewis Hamilton het allemaal niet met opzet deed, hij veroorzaakte de crash van Verstappen zonder kwade opzet, meent Villeneuve. De pijn van Jerez 1997 - waar Villeneuve bijna van de baan werd gereden door Michael Schumacher die zichzelf elimineerde - zit de Canadees blijkbaar nog diep. Hij kan het niet laten om een kleine sneer naar Schumacher uit te delen wanneer hij de meest recente knokpartij van Max Vertappen en Lewis Hamilton analyseert.

Zo wordt Jacques Villeneuve geciteerd: "Het is niet zo dat Lewis met opzet instuurde op Max' bolide, zoals Michael Schumacher deed in Jerez in 1997. Hij liet het er gewoon op aan komen."