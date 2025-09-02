Alonso: "Verstappen wordt wereldkampioen bij Racing Bulls"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. In Zandvoort kon Isack Hadjar van Red Bulls zusterteam Racing Bulls Verstappen zelfs eenvoudig bijhouden. Volgens Fernando Alonso zou Verstappen met gemak wereldkampioen worden in een bolide van Racing Bulls.

Het team van Red Bull hoopte dit jaar te kunnen vechten met de concurrentie van McLaren. Al snel werd duidelijk dat ze alleen konden rekenen op regerend wereldkampioen Verstappen. In de openingsfase van het seizoen maakte hij het Oscar Piastri en Lando Norris vaak het leven zuur, maar al snel begon de achterstand te groeien.

Foutloos weekend

Inmiddels is het duidelijk dat de McLarens een klasse apart zijn. Verstappen heeft het zwaar, en moet het hebben van weekenden waar hij boven zichzelf kan uitstijgen. In Zandvoort was dat het geval, en werkte hij een foutloos weekend af. Dat leverde hem een tweede plaats op, wat mede kwam door een uitvalbeurt van McLaren-coureur Norris.

Snelle Hadjar

Verstappen deelde het podium met racewinnaar Piastri én Racing Bulls-coureur Isack Hadjar. De jonge Fransman was als vierde gestart, en kon de Red Bull van Verstappen goed volgen. Het zorgde voor veel verhalen, want de Racing Bull lijkt soms zelfs beter te zijn dan de Red Bull.

Wordt Verstappen wereldkampioen bij Racing Bulls?

Hadjar had zich ook al als vierde gekwalificeerd, en dat ontlokte een bijzondere uitspraak bij Fernando Alonso. Bij het Spaanse AS sprak de Aston Martin-coureur zich uit: "Racing Bulls heeft altijd al een vliegtuig gehad. Als Verstappen in die auto had gezeten, dan zou hij vechten om de wereldtitel. We zagen dat begin dit jaar al bij Tsunoda. Die reed bij Racing Bulls altijd in de top zes, maar komt nu vaak niet verder dan Q1."

Een spectaculaire overstap van Verstappen naar Racing Bulls lijkt er niet in te zitten. Red Bull-adviseur Helmut Marko torpedeerde het plan direct na de race.