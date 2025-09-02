user icon
Alonso: "Verstappen wordt wereldkampioen bij Racing Bulls"
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. In Zandvoort kon Isack Hadjar van Red Bulls zusterteam Racing Bulls Verstappen zelfs eenvoudig bijhouden. Volgens Fernando Alonso zou Verstappen met gemak wereldkampioen worden in een bolide van Racing Bulls.

Het team van Red Bull hoopte dit jaar te kunnen vechten met de concurrentie van McLaren. Al snel werd duidelijk dat ze alleen konden rekenen op regerend wereldkampioen Verstappen. In de openingsfase van het seizoen maakte hij het Oscar Piastri en Lando Norris vaak het leven zuur, maar al snel begon de achterstand te groeien.

Foutloos weekend

Inmiddels is het duidelijk dat de McLarens een klasse apart zijn. Verstappen heeft het zwaar, en moet het hebben van weekenden waar hij boven zichzelf kan uitstijgen. In Zandvoort was dat het geval, en werkte hij een foutloos weekend af. Dat leverde hem een tweede plaats op, wat mede kwam door een uitvalbeurt van McLaren-coureur Norris.

Snelle Hadjar

Verstappen deelde het podium met racewinnaar Piastri én Racing Bulls-coureur Isack Hadjar. De jonge Fransman was als vierde gestart, en kon de Red Bull van Verstappen goed volgen. Het zorgde voor veel verhalen, want de Racing Bull lijkt soms zelfs beter te zijn dan de Red Bull.

Wordt Verstappen wereldkampioen bij Racing Bulls?

Hadjar had zich ook al als vierde gekwalificeerd, en dat ontlokte een bijzondere uitspraak bij Fernando Alonso. Bij het Spaanse AS sprak de Aston Martin-coureur zich uit: "Racing Bulls heeft altijd al een vliegtuig gehad. Als Verstappen in die auto had gezeten, dan zou hij vechten om de wereldtitel. We zagen dat begin dit jaar al bij Tsunoda. Die reed bij Racing Bulls altijd in de top zes, maar komt nu vaak niet verder dan Q1."

Een spectaculaire overstap van Verstappen naar Racing Bulls lijkt er niet in te zitten. Red Bull-adviseur Helmut Marko torpedeerde het plan direct na de race. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.229

Heeft Fernando zuurstof te weinig en alcohol teveel gehad afgelopen weekend.
Ja, of hij rookt iets wat ik ook wel zou willen proberen.

  • 1
  • 2 sep 2025 - 10:09
Reacties (4)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.229

    Heeft Fernando zuurstof te weinig en alcohol teveel gehad afgelopen weekend.
    Ja, of hij rookt iets wat ik ook wel zou willen proberen.

    • + 1
    • 2 sep 2025 - 10:09
    • Regenrace

      Posts: 1.945

      Wat me bij Alonso vooral opviel was dat ie zijn race-engineer over de radio te kakken zette. En da's ook niet voor het eerst.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 10:18
    • HermanInDeZon

      Posts: 125

      @Regenrace denk dat Alonso zo stilaan begint te beseffen dat hij nooit meer een race zal willen ...

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 10:20
    • HermanInDeZon

      Posts: 125

      winnen natuurlijk :)

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 10:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

