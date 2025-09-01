Verstappen naar Racing Bulls? Marko geeft antwoord op bizar vraagstuk

Max Verstappen kwam in Zandvoort als tweede over de streep. De Nederlander liet zijn landgenoten juichen, maar was niet happy met zijn team Red Bull. Volgens sommigen zou Verstappen het veel beter doen in een auto van zusterteam Racing Bulls, maar daar kan Helmut Marko alleen maar om lachen.

In Zandvoort stonden er niet één, maar twee coureurs uit de Red Bull-stal op het podium. Naast Verstappen mocht ook Racing Bulls-coureur Isack Hadjar juichen. De jonge Fransman reed een puike race, en wist in het kielzog van Verstappen te blijven. Hij hield een aantal veel snellere auto's achter zich, en profiteerde van de uitvalbeurt van Lando Norris.

Marko onder de indruk van Hadjar

Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van de prestaties van zijn oogappeltje. Hij maakte geen fout, en bleef de hele tijd in de buurt van Verstappen, zo stelt Marko bij De Telegraaf: "En dat terwijl hij continu onder druk stond, maar hij deed helemaal niets verkeerd. Het is heel erg indrukwekkend. Als hij niet zoveel had hoeven verdedigen, had hij nog dichterbij Max gezeten."

Verstappen naar Racing Bulls?

Het leek er soms op dat de wagen van Racing Bulls het veel beter deed dan de auto van grote broer Red Bull Racing. Op sociale media vragen fans zich al tijden af wat er zou gebeuren als Verstappen gaat rijden met de Racing Bull, en die vraag heeft de paddock inmiddels ook bereikt.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso stelde in een perspraatje dat Verstappen zou vechten om de wereldtitel als hij voor Racing Bulls zou rijden. Nu het seizoen qua titelkansen voorbij is voor Verstappen, zou Red Bull het in ieder geval kunnen overwegen. Marko moet daar om lachen, en reageert op de uitspraak die Alonso deed: "We zullen het nooit weten." Marko lijkt deze sensationele rijderswissel dus uit te sluiten.