Verstappen naar Racing Bulls? Marko geeft antwoord op bizar vraagstuk

  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 08:48
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam in Zandvoort als tweede over de streep. De Nederlander liet zijn landgenoten juichen, maar was niet happy met zijn team Red Bull. Volgens sommigen zou Verstappen het veel beter doen in een auto van zusterteam Racing Bulls, maar daar kan Helmut Marko alleen maar om lachen.

In Zandvoort stonden er niet één, maar twee coureurs uit de Red Bull-stal op het podium. Naast Verstappen mocht ook Racing Bulls-coureur Isack Hadjar juichen. De jonge Fransman reed een puike race, en wist in het kielzog van Verstappen te blijven. Hij hield een aantal veel snellere auto's achter zich, en profiteerde van de uitvalbeurt van Lando Norris.

Marko onder de indruk van Hadjar

Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van de prestaties van zijn oogappeltje. Hij maakte geen fout, en bleef de hele tijd in de buurt van Verstappen, zo stelt Marko bij De Telegraaf: "En dat terwijl hij continu onder druk stond, maar hij deed helemaal niets verkeerd. Het is heel erg indrukwekkend. Als hij niet zoveel had hoeven verdedigen, had hij nog dichterbij Max gezeten."

Verstappen naar Racing Bulls?

Het leek er soms op dat de wagen van Racing Bulls het veel beter deed dan de auto van grote broer Red Bull Racing. Op sociale media vragen fans zich al tijden af wat er zou gebeuren als Verstappen gaat rijden met de Racing Bull, en die vraag heeft de paddock inmiddels ook bereikt.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso stelde in een perspraatje dat Verstappen zou vechten om de wereldtitel als hij voor Racing Bulls zou rijden. Nu het seizoen qua titelkansen voorbij is voor Verstappen, zou Red Bull het in ieder geval kunnen overwegen. Marko moet daar om lachen, en reageert op de uitspraak die Alonso deed: "We zullen het nooit weten." Marko lijkt deze sensationele rijderswissel dus uit te sluiten.

NicoS

Posts: 19.292

Hoe weet jij dat?

  • 5
  • 1 sep 2025 - 09:08
Reacties (13)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.292

    Nee natuurlijk niet, wat een onzin.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 08:52
  • HermanInDeZon

    Posts: 113

    Wie zegt dat hij in een Racing Bulls veel sneller zou zijn dan bvb een Hadjar?

    Allicht wel iets, maar echt geen "tienden" zoals in de RB tov zijn teamgenoten

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 08:54
    • NicoS

      Posts: 19.292

      Hoe weet jij dat?

      • + 5
      • 1 sep 2025 - 09:08
    • This Guy 33

      Posts: 301

      Alonso zegt dat toch?

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 09:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 113

      Niet.

      Maar ik ga er van uit dat het voornaamste probleem van de huidige Red Bull is dat hij een belachelijk klein operating window heeft en heel wat "problemen" heeft waar je moet rond rijden. In zo'n wagens zie je dat het verschil tussen "goede" en "grote" rijders enorm is ( kijk naar Schumacher in bvb de Benetton van 94/95)

      Wanneer je iet-of-wat meer conventionele, gebalanceerde auto's hebt zal uiteraard iemand als een Verstappen altijd nog sneller zijn dan "goede" rijders maar dat verschil gaat echt geen 3-4 tienden per ronde zijn volgens mij.

      • + 2
      • 1 sep 2025 - 09:13
    • Damon Hill

      Posts: 19.246

      @Herman,
      Bij Schumacher zagen we dat niet alleen in 1994 en 1995, maar bijvoorbeeld ook nog in 1996, 1997 en 1998. Irvine won in die jaren geen enkele race en kwam nog steeds niet in de buurt van Schumacher. Pas in 1999 ging Irvine races winnen, maar daar was een flinke portie geluk voor nodig. In Australië gingen de McLarens stuk en had Schumacher pech. In Oostenrijk deed Schumacher niet mee (gebroken been) en botste Coulthard tegen Hakkinen op. In Duitsland had Irvine een teamorder van Salo nodig en in Maleisië had Irvine een teamorder van Schumacher nodig. Kortom, hij won nog steeds geen enkele race op eigen kracht en pakte in zijn hele Ferrari tijd 0 poles.

      Senna reed ook zijn teamgenoten bijna allemaal op een hoopje, behalve Prost. En ook Prost vernietigde vaak zijn teamgenoten, zelfs Mansell.

      Verstappen past in dat rijtje van coureurs die absurd goed zijn, exceptioneel zijn.

      Het klopt dat de Racing Bull makkelijker te besturen en af te stellen is, maar je kan er wel vanuit gaan dat Verstappen minstens 0,3 sec per ronde sneller is dan de onervaren Hadjar, waarschijnlijk zelfs meer.

      • + 4
      • 1 sep 2025 - 09:21
    • NicoS

      Posts: 19.292

      Ja, zou kunnen maar dat zullen we nooit weten hè.
      Dus meer dan een aanname is deze conclusie niet.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:24
    • HermanInDeZon

      Posts: 113

      @Damon doubt it - echt.

      Toen waren de verschillen tussen rijders sowieso groter.

      Volgens mij is het verschil Verstappen-Hadjar echt niet veel groter dan bvb Russell-Antonelli in dezelfde auto

      En waarschijnlijk ga ik nu weer duizenden reacties van blinde fanboys krijgen die gaan lopen beweren dat ik Verstappen onderschat, wat ik heus niet doe - hij is de beste rijder van het veld (waarschijnlijk) maar hij is echt niet de God waar sommigen hem hier voor houden

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 09:25
    • Damon Hill

      Posts: 19.246

      @Herman,
      Je haalt Russell - Antonelli aan als voorbeeld, en dat is eigenlijk ironisch. Het verschil tussen Russell en Antonelli dit jaar is enorm te noemen. Los van het feit dat Russell bijna altijd een flinke klap sneller is, is Russell ook veel meer constant. Antonelli maakt de laatste tijd een hoop fouten en pakt barweinig punten. Zelfs Albon in de Williams heeft nu volgens mij evenveel punten, terwijl de Mercedes natuurlijk een veel, veel, veel betere auto is.

      En overigens, niemand is God. Senna, Schumacher, Verstappen.... het zijn / waren allemaal mensen, die soms fouten maakten en mindere periodes hebben gekend.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 09:39
  • nutstree

    Posts: 601

    Zou verstappen niet allang gevraagd hebben om in de simulator de RB racing setup te proberen?

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:11
    • NicoS

      Posts: 19.292

      Wat heb je daaraan?
      De RBR is een andere auto met andere eigenschappen.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:24
  • racepace1

    Posts: 545

    Wordt tijd dat Max zijn eigen team opzet, en dan zelf rijden :)

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.246

      Het lijkt misschien niet direct voor de hand liggend, maar ik denk dat Aston Martin op de lange termijn nog steeds een hele goede keuze kan zijn, om een aantal redenen:

      1. Adrian Newey
      2. Honda
      3. Zelfs de 2025-auto is imo veel beter dan de coureurs doen lijken. Alonso is 43 jaar oud en al volledig over zijn top heen, maar "lijkt" soms nog goed omdat Stroll naast hem zit. En Stroll "lijkt" misschien soms niet heel langzaam omdat hij de oude Alonso soms bij kan benen. Maar ik denk dat er zelfs in deze 2025-auto al veel, veel meer potentie zit dan mensen denken. En dan te bedenken dat Newey niets gedaan heeft met deze auto, en hij zich er in 2026 pas echt mee gaat bemoeien.

      Verstappen bij Aston Martin als duidelijke 1e rijder met Newey als ontwerper en een Honda achterin... en Lawrence Stroll met oneindig veel geld om erin te pompen, ik denk dat anderen hun borst dan nat kunnen maken.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 09:58

