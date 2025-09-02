'Zandvoort ziet plan voor speciale Verstappen-bocht zitten'

Afgelopen weekend werd in Zandvoort de Dutch Grand Prix verreden. Volgend jaar staat de laatste editie van de race op het programma. Het racespektakel in de duinen is een groot succes, en dat komt mede door Max Verstappen. Jan Lammers ziet het wel zitten om een bocht naar hem te benoemen.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De bijzondere comeback van Zandvoort kwam vooral door de populariteit van Verstappen, die de eerste drie edities van de race wist te winnen. Afgelopen weekend werd hij voor het tweede jaar op rij verslagen, maar mocht hij wel weer het podium beklimmen.

Wil Verstappen een eigen bocht?

Eerder in het weekend werd Verstappen in een interview door Viaplay gevraagd of hij het zou zien zitten als er een bocht naar hem wordt vernoemd. Zijn reactie was duidelijk: "Als ik maar wel de bocht mag kiezen!" Gevraagd welke bocht hij dan zou kiezen, reageerde hij snel: "Het Scheivlak. Dat is een bocht waar je geen angst mag hebben, waar je niet moet inhouden."

Historische bocht

Het Scheivlak is één van de bekendste en uitdagendste bochten op het circuit van Zandvoort. De snelle rechterknik maakt sinds 1948 onderdeel uit van de lay-out, en is zeer populair onder coureurs én de fans. In de loop van de jaren zijn er met het oog op de veiligheid wel een paar dingen veranderd, maar de ziel van de bocht is behouden.

Hoe denkt Zandvoort over de plannen?

Als Jan Lammers door Motorsport.com wordt gevraagd naar de suggestie van Verstappen, moet hij lachen: "Hij heeft een mooie bocht uitgekozen! Dat is een bocht met een eigen fanclub. Maar ik denk dat de leden van die fanclub zulke die-hard supporters van Max zijn dat als hij die bocht wil hebben, ze hem dat ook wel gunnen."

"Ik denk dus dat iedereen daar wel oké mee is. Alleen ben ik niet degene die hierover gaat, dus we gaan het zien!"