'Zandvoort ziet plan voor speciale Verstappen-bocht zitten'
  • Gepubliceerd op 02 sep 2025 09:26
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Afgelopen weekend werd in Zandvoort de Dutch Grand Prix verreden. Volgend jaar staat de laatste editie van de race op het programma. Het racespektakel in de duinen is een groot succes, en dat komt mede door Max Verstappen. Jan Lammers ziet het wel zitten om een bocht naar hem te benoemen.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De bijzondere comeback van Zandvoort kwam vooral door de populariteit van Verstappen, die de eerste drie edities van de race wist te winnen. Afgelopen weekend werd hij voor het tweede jaar op rij verslagen, maar mocht hij wel weer het podium beklimmen. 

Wil Verstappen een eigen bocht?

Eerder in het weekend werd Verstappen in een interview door Viaplay gevraagd of hij het zou zien zitten als er een bocht naar hem wordt vernoemd. Zijn reactie was duidelijk: "Als ik maar wel de bocht mag kiezen!" Gevraagd welke bocht hij dan zou kiezen, reageerde hij snel: "Het Scheivlak. Dat is een bocht waar je geen angst mag hebben, waar je niet moet inhouden."

Historische bocht

Het Scheivlak is één van de bekendste en uitdagendste bochten op het circuit van Zandvoort. De snelle rechterknik maakt sinds 1948 onderdeel uit van de lay-out, en is zeer populair onder coureurs én de fans. In de loop van de jaren zijn er met het oog op de veiligheid wel een paar dingen veranderd, maar de ziel van de bocht is behouden.

Hoe denkt Zandvoort over de plannen?

Als Jan Lammers door Motorsport.com wordt gevraagd naar de suggestie van Verstappen, moet hij lachen: "Hij heeft een mooie bocht uitgekozen! Dat is een bocht met een eigen fanclub. Maar ik denk dat de leden van die fanclub zulke die-hard supporters van Max zijn dat als hij die bocht wil hebben, ze hem dat ook wel gunnen."

"Ik denk dus dat iedereen daar wel oké mee is. Alleen ben ik niet degene die hierover gaat, dus we gaan het zien!"

Franz Hermann

Posts: 30

Scheivlak moet gewoon scheivlak blijven.
En Bosuit gewoon Bosuit😉

  • 4
  • 2 sep 2025 - 09:41
F1 Nieuws Max Verstappen Jan Lammers Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 998

    Verscheitvlak 😎

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 09:36
    • Rocks

      Posts: 998

      Geef het circuit zijn naam; Autodrome Max Verstappen 😎

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 09:52
  • Franz Hermann

    Posts: 30

    Scheivlak moet gewoon scheivlak blijven.
    En Bosuit gewoon Bosuit😉

    • + 4
    • 2 sep 2025 - 09:41
    • vroegerwasallesbeter

      Posts: 3

      precies, jij snapt het. bocht 9, 10 en 13 hebben nog geen namen. daar mag verstappen uit kiezen.!

      • + 2
      • 2 sep 2025 - 09:47
    • Franz Hermann

      Posts: 30

      Precies. Vroeger was alles beter.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 09:51
  • Politik

    Posts: 9.519

    Zou niet meer dan logisch zijn als één van de allergrootste F1 coureurs allertijden in zijn eigen land een bocht naar hem vernoemd krijgt.

    • + 3
    • 2 sep 2025 - 09:45
    • HermanInDeZon

      Posts: 125

      Die twee andere viervoudig wereldkampioenen hebben ook geen bocht in eigen land hoor ;)

      Vanaf vijf heb je er blijkbaar wel recht op -- of toch ten minste op een recht stuk :)

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 10:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.229

      Welk land dan?
      België?
      Monaco?
      Nederland?
      Of mss Portugal waar volgens de krant Max gaat wonen.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 10:04
  • MacGyver

    Posts: 3.934

    Lammers heeft een legendarische carriere achter de rug, wk sportscars, 24h lemans, etc

    1 van de 3 naamloze bochten mag absoluut vernoemd worden naar Lammers.

    Gijs van Lennep bij leven eren met een bocht zou ook mooi zijn.

    Hoe heet ze ook alweer, dame die racetr in de jaren ‘60/‘70 en gewoon vooraan meedeed, geef de laatste zonder naam aan haar.

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 10:23

