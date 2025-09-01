Afgelopen weekend werd de voorlaatste editie van de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort verreden. Na 2026 verdwijnt de badplaats uit Noord-Holland van de Formule 1-kalender. Directeur van het evenement en voormalig F1-coureur Jan Lammers liet weten trots te zijn op alles wat rondom de GP is neergezet.

Opnieuw waren er festivalachtige taferelen in Zandvoort. Maar liefst 305.000 toeschouwers bezochten het circuit over het hele weekend, waarop Oscar Piastri zijn zevende zege van het seizoen boekte. Max Verstappen eindigde knap als tweede, nadat Lando Norris in de slotfase uitviel met motorproblemen.

Lammers trots op organisatie Zandvoort

Voor Lammers was het wederom een geslaagd evenement. “We zijn zo blij met wat we als evenement hebben neergezet”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Het doet me goed om te zien dat de mensen er echt van genieten. En dat je weet dat er volgend jaar nog één editie komt. Want: five down, one to go.”

Nog één keer en dan verdwijnt Zandvoort definitief van de kalender. Lammers benadrukte dat het circuit er alles aan zal doen om met een passend afscheid te komen. “Het is net als in de Formule 1 zelf: het kan altijd beter. Zo hebben we de afgelopen edities telkens dingen verfijnd, zoals het mobiliteitsplan. Dus ik hoop dat we het volgend jaar nog een tandje beter kunnen doen. Voor onszelf én voor het publiek.”

Volgens Lammers zal niet alleen het Nederlandse publiek de Dutch Grand Prix missen. “De Nederlandse autosportfan gaat de race in de toekomst missen, maar daar houdt het niet bij op. Ik denk dat ook FOM Zandvoort gaat missen. Die zullen ons nog vaak als voorbeeld aanhalen van hoe het eigenlijk moet.”

Voor de Nederlandse fans is de Dutch Grand Prix tot dusver een groot succes gebleken. Bij alle edities sinds de terugkeer van Zandvoort stond Verstappen telkens op het podium.