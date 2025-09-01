user icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Afgelopen weekend werd de voorlaatste editie van de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort verreden. Na 2026 verdwijnt de badplaats uit Noord-Holland van de Formule 1-kalender. Directeur van het evenement en voormalig F1-coureur Jan Lammers liet weten trots te zijn op alles wat rondom de GP is neergezet.

Opnieuw waren er festivalachtige taferelen in Zandvoort. Maar liefst 305.000 toeschouwers bezochten het circuit over het hele weekend, waarop Oscar Piastri zijn zevende zege van het seizoen boekte. Max Verstappen eindigde knap als tweede, nadat Lando Norris in de slotfase uitviel met motorproblemen.

Lammers trots op organisatie Zandvoort

Voor Lammers was het wederom een geslaagd evenement. “We zijn zo blij met wat we als evenement hebben neergezet”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Het doet me goed om te zien dat de mensen er echt van genieten. En dat je weet dat er volgend jaar nog één editie komt. Want: five down, one to go.”

Nog één keer en dan verdwijnt Zandvoort definitief van de kalender. Lammers benadrukte dat het circuit er alles aan zal doen om met een passend afscheid te komen. “Het is net als in de Formule 1 zelf: het kan altijd beter. Zo hebben we de afgelopen edities telkens dingen verfijnd, zoals het mobiliteitsplan. Dus ik hoop dat we het volgend jaar nog een tandje beter kunnen doen. Voor onszelf én voor het publiek.”

Volgens Lammers zal niet alleen het Nederlandse publiek de Dutch Grand Prix missen. “De Nederlandse autosportfan gaat de race in de toekomst missen, maar daar houdt het niet bij op. Ik denk dat ook FOM Zandvoort gaat missen. Die zullen ons nog vaak als voorbeeld aanhalen van hoe het eigenlijk moet.”

Voor de Nederlandse fans is de Dutch Grand Prix tot dusver een groot succes gebleken. Bij alle edities sinds de terugkeer van Zandvoort stond Verstappen telkens op het podium.

Reacties (11)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.223

    Ik kom alleen maar als Andre Hazes jr en Martin Weiland acte de presence geven.....dan is het kampsjaken niveau op z'n top.....en dan als onbeduidend zoethoudertje de race van de F1, maar ja,......wie is daar nu toch in geïnteresseerd....

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 16:17
  • Dale U

    Posts: 1.739

    Max was en is de "key" factor om Zandvoort succesvol te hebben.

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 16:28
  • Beamer

    Posts: 1.777

    Tja, dan ga je naar een F1 weekend en wat zie je dan:
    - 1x het hele F1 circus (race, quali, vrije training)
    - 2x een race voor de dames
    - 1x Porsche supercup race (die voor de helft achter een safety car rondgaat)

    O ja, maar wel heel veel optredens en weet ik veel wat.

    Kijk je naar België, Silverstone e.d., dan zie je: 1x de F1, 2x F2 races, 2x F3 races, 1x Porsche supercup, demo's van oude F1 auto's en soms nog meer.

    Voor de échte autosportliefhebber (en geen festivalliefhebber) is het wel een heel mager weekend.

    Maar da's mijn mening ;-)

    • + 4
    • 1 sep 2025 - 16:29
    • Pietje Bell

      Posts: 30.653

      Dat klopt, maar daar kan de organisatie niets aan doen.
      Na de zomerstop zijn er nog 10 F1 weekends, maar slechts 2 keer een F3
      weekend en maar 4 keer een F2 weekend te beginnen in september.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 17:08
    • Canson Po

      Posts: 2.663

      Weet je toch op voorhand, moet wel zeggen dat het toch wat heeft van op tv met die zee in de achtergrond (bij hoge heli beelden), maar helaas is de baan niet echt geschikt voor hedendaagse F1 auto's, zonder die plensbui was er geen hol aan geweest.

      Ter conclusie het zal een mooie herinnering zijn / worden voor mensen die de jaren 80 races niet hebben meegemaakt.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 17:11
    • Canson Po

      Posts: 2.663

      Nog even toevoegen dat het circuit nu ook deftig in orde is voor tal van andere series wat dan weer de autosport in Nederland ten goede komt.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 17:15
    • 919

      Posts: 3.666

      Ik heb een vermakelijke race gezien gister, er gebeurde genoeg, en het blijft prachtig om Formule 1 auto's over deze technische achtbaan heen te zien gaan. Heb me echt prima vermaakt en wat mij betreft echt wel een toevoeging op de kalender, er zijn vele andere kandidaten als het om schrappen van races gaat. Ik vind het dus jammer dat Zandvoort van de kalender verdwijnt.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 17:18
    • HermanInDeZon

      Posts: 121

      "Weet je toch op voorhand, moet wel zeggen dat het toch wat heeft van op tv met die zee in de achtergrond (bij hoge heli beelden), maar helaas is de baan niet echt geschikt voor hedendaagse F1 auto's, zonder die plensbui was er geen hol aan geweest."

      Viel me gisteren op hoeveel "mooier" deze race in beeld gebracht leek dan alle anderen dit seizoen. Mooie drone (?) of heli beelden - geen idee waarom maar de camerastandpunten waren echt fantastisch

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 17:55
  • Larry Perkins

    Posts: 59.526

    F I L M P J E S …

    F1 Post-RACE Press Conference Dutch GP 2025 | Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri
    (19,52 minuten)
    https://youtu.be/vl3PlpbBuSw

    Emotionele scène: Nederlands publiek staat op en klapt voor Lando na dramatische uitvalbeurt | GP...
    (1,55 minuten)
    https://youtu.be/0dzzNmBeMC8

    Isack Hadjar hilarische allereerste afkoelruimte na allereerste podium in F1 #DutchGP
    (1,57 minuten)
    https://youtu.be/7Z40Ip5V8iA

    F1 Dutch Gp 2025 Winner | F1 Winner To day Dutch Grand Prix Podium Anthems and Celebration
    (5,52 minuten)
    https://youtu.be/Sd3RpBzTZUw

    Max Verstappen & every F1 Driver congratulate Isack Hadjar on 1st Podium | Hadjar breaks his trophy
    (8,06 minuten)
    https://youtu.be/a9g7UM0ne5M

    Dutch national anthem by Henk Poort - Formula 1 Dutch GP 2025
    (1,03 minuten)
    https://youtu.be/j2YhewVIYPY?list=RDj2YhewVIYPY
    ________________________________

    Het Wilhelmus van Henk Poort was tot nu toe de slechtste uitvoering bij de Dutch GP.
    Mag ik dat zeggen?
    Ja, dat mag ik zeggen!

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 16:43
    • Canson Po

      Posts: 2.663

      Vond die trophies wel leuk in dat Delfts blauw top gedaan!

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 17:07
    • Larry Perkins

      Posts: 59.526

      Ik ook, tevens omdat het nog echte bekers waren, heel fraai!

      Alleen..., omdat de basiskleur toch wit was, hadden ze beter (edel)metaal kunnen gebruiken in plaats van keramiek.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 17:28

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
