'Red Bull moet Tsunoda per direct vervangen door Hadjar'

Jacques Villeneuve is onder de indruk van Isack Hadjar. De Franse-rookie behaalde zijn eerste podium in zijn Formule 1-carrière. Villeneuve is onder de indruk van Hadjar en denkt dat hij nu per direct naar Red Bull Racing moet.

Hadjar staat momenteel op de gedeelde negende positie met Nico Hülkenberg. De Frans-Algerijn is erg populair geworden bij de analisten en zo ook bij oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve.

Goede coureur

Jacques Villeneuve loofde de coureur al vooraf zijn podium op Zandvoort. "Ik denk dat ze al weten wie hij is, wat hij waard is. Ze hebben hem nu vijf jaar gehad binnen het junior- en hoofdteam van Red Bull. Ze weten dat hij niet goed genoeg is", vertelt de Canadees aan Sky Sports.

Yuki Tsunoda is niet goed genoeg voor een topteam als Red Bull, zo zegt Villeneuve: "Hij heeft zijn piek bereikt. Hij heeft gepiekt. En hij is daar alleen maar gekomen dankzij Honda, en Honda trekt zich terug." Honda wordt volgend seizoen de partner van Aston Martin, maar die blijven met Lance Stroll en Fernando Alonso rijden.

Topteams

Volgens Villeneuve zijn topteams niet op zoek naar coureurs die slechts kunnen meedraaien. Zij zoeken coureurs die wereldkampioen kunnen worden. De absolute beste rijders van de wereld. Volgens Villeneuve behoort Yuki Tsunoda niet tot deze coureurs: "Wanneer je een team als Red Bull of McLaren bent, wil je twee coureurs die kunnen vechten, omdat twee coureurs het team omhoog brengen," legt hij uit.

"Er zijn geen voor de hand liggende antwoorden, dat is het probleem. Maar ze weten dat hij niet goed genoeg is. Dus, wat doe je dan? Houd je de coureur waarvan je weet dat hij zijn rondjes zal rijden en misschien wat punten scoort, maar je niet zal helpen de auto te ontwikkelen of het team vooruit te stuwen – of waag je een gok met iemand anders?"