'Red Bull moet Tsunoda per direct vervangen door Hadjar'
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 20:03
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Jacques Villeneuve is onder de indruk van Isack Hadjar. De Franse-rookie behaalde zijn eerste podium in zijn Formule 1-carrière. Villeneuve is onder de indruk van Hadjar en denkt dat hij nu per direct naar Red Bull Racing moet. 

Hadjar staat momenteel op de gedeelde negende positie met Nico Hülkenberg. De Frans-Algerijn is erg populair geworden bij de analisten en zo ook bij oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve. 

Goede coureur

Jacques Villeneuve loofde de coureur al vooraf zijn podium op Zandvoort. "Ik denk dat ze al weten wie hij is, wat hij waard is. Ze hebben hem nu vijf jaar gehad binnen het junior- en hoofdteam van Red Bull. Ze weten dat hij niet goed genoeg is", vertelt de Canadees aan Sky Sports.

Yuki Tsunoda is niet goed genoeg voor een topteam als Red Bull, zo zegt Villeneuve: "Hij heeft zijn piek bereikt. Hij heeft gepiekt. En hij is daar alleen maar gekomen dankzij Honda, en Honda trekt zich terug." Honda wordt volgend seizoen de partner van Aston Martin, maar die blijven met Lance Stroll en Fernando Alonso rijden. 

Topteams

Volgens Villeneuve zijn topteams niet op zoek naar coureurs die slechts kunnen meedraaien. Zij zoeken coureurs die wereldkampioen kunnen worden. De absolute beste rijders van de wereld. Volgens Villeneuve behoort Yuki Tsunoda niet tot deze coureurs: "Wanneer je een team als Red Bull of McLaren bent, wil je twee coureurs die kunnen vechten, omdat twee coureurs het team omhoog brengen," legt hij uit.

"Er zijn geen voor de hand liggende antwoorden, dat is het probleem. Maar ze weten dat hij niet goed genoeg is. Dus, wat doe je dan? Houd je de coureur waarvan je weet dat hij zijn rondjes zal rijden en misschien wat punten scoort, maar je niet zal helpen de auto te ontwikkelen of het team vooruit te stuwen – of waag je een gok met iemand anders?"

Reacties (3)

  • Regenrace

    Posts: 1.939

    Relnicht Villeneuve weet het weer beter. Red Bull heeft al lang bekend gemaakt dat Tsunoda het seizoen afmaakt. En gezien de lange lijst aan miskleunen die Red Bull & One Eyed Jack op haar naam heeft staan, is rust in de tent voor nu misschien ook het beste.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 20:20
  • William-E

    Posts: 480

    Gaan we weer… een zwaluw brengt nog geen zomer. En al helemaal niet in die rb dit jaar…

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 20:21
  • StevenQ

    Posts: 9.685

    Dat doen ze expres volgend jaar pas als de auto weer nieuw is

    Z weten dat deze auto gewoon erg lastig is, zelfs voor Max

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 20:22

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

