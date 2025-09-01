Max Verstappen finishte zijn thuisrace op Zandvoort voor de tweede keer op rij als tweede. De viervoudig wereldkampioen kon vanaf de derde startplaats niet meekomen met Oscar Piastri en zag vlak voor het einde Lando Norris uitvallen met motorproblemen. Hoewel Verstappen geen uitzicht had op de overwinning, waren de Viaplay-analisten na afloop onder de indruk van de Nederlander.

McLaren was het hele weekend een klasse apart tijdens de voorlaatste Formule 1-race op Zandvoort. Piastri en Norris pakten in de kwalificatie met een ruime voorsprong van drie tienden op nummer drie Verstappen de eerste twee startposities. Ook in de race waren zij niet bij te houden. Nadat Norris met motorpech uitviel, haalde Verstappen tijdens de safety car-situatie zachte banden, terwijl Piastri koos voor de harde compound. Maar ook op die zachte band kon de Red Bull Racing-coureur de Australiër niet bedreigen. Verstappen finishte als tweede en haalde er volgens Christijan Albers en Giedo van der Garde het maximale uit.

“Ik vind dat Max gewoon een uitstekend weekend heeft gedraaid”, stelde Albers tegenover Viaplay. “Kijk even waar hij vandaan komt, kijk hoe ze de kwalificatie weer hebben gedraaid en hoe ze dat uiteindelijk onder controle hebben gekregen”, voegde de voormalig F1-coureur daaraan toe.

Albers looft strategie Verstappen en Red Bull

Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda waren de enige coureurs die de race op de zachte band startten. De Nederlander verklaarde na afloop dat dit kwam door de slechte grip die de Red Bull had op de harde band. De Oostenrijkse renstal besloot daarom eerst op softs en daarna op mediums te rijden. Albers had daar veel respect voor.

“Waar ik echt het meeste respect voor heb, is dat zowel het team als Max toch het risico durfden te nemen om op die zachte band te starten. Compleet anders denken. Ook na de safety car kozen ze niet voor hard, maar voor medium. Als het iets harder was gaan regenen, was die medium de betere band geweest.”

Verstappen bezorgt Van der Garde bijna een hartaanval

Veel scheelde het niet of Verstappen had zijn race al in de eerste ronde beëindigd. De Nederlander passeerde bij de start Norris voor P2, maar schoof door het zand bijna de muur in. Ook Van der Garde zag dat het nipt misliep.

“Je weet dat Max op die zachte band net iets meer grip heeft. Hij dacht gewoon: ‘fuck it’ en probeerde zelfs voorbij Piastri te komen. Maar je weet dat Piastri bijna niemand buitenom voorbij laat gaan. Max gooide hem erin en had even dat momentje”, aldus Van der Garde.

Verstappen eindigde uiteindelijk als tweede achter Piastri. In het kampioenschap bedraagt zijn achterstand op de Australiër inmiddels 104 punten.