user icon
icon

Verstappen imponeert in Zandvoort ondanks machteloosheid tegen McLaren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen imponeert in Zandvoort ondanks machteloosheid tegen McLaren
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 14:09
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen finishte zijn thuisrace op Zandvoort voor de tweede keer op rij als tweede. De viervoudig wereldkampioen kon vanaf de derde startplaats niet meekomen met Oscar Piastri en zag vlak voor het einde Lando Norris uitvallen met motorproblemen. Hoewel Verstappen geen uitzicht had op de overwinning, waren de Viaplay-analisten na afloop onder de indruk van de Nederlander.

McLaren was het hele weekend een klasse apart tijdens de voorlaatste Formule 1-race op Zandvoort. Piastri en Norris pakten in de kwalificatie met een ruime voorsprong van drie tienden op nummer drie Verstappen de eerste twee startposities. Ook in de race waren zij niet bij te houden. Nadat Norris met motorpech uitviel, haalde Verstappen tijdens de safety car-situatie zachte banden, terwijl Piastri koos voor de harde compound. Maar ook op die zachte band kon de Red Bull Racing-coureur de Australiër niet bedreigen. Verstappen finishte als tweede en haalde er volgens Christijan Albers en Giedo van der Garde het maximale uit.

Meer over Max Verstappen Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

28 aug

“Ik vind dat Max gewoon een uitstekend weekend heeft gedraaid”, stelde Albers tegenover Viaplay. “Kijk even waar hij vandaan komt, kijk hoe ze de kwalificatie weer hebben gedraaid en hoe ze dat uiteindelijk onder controle hebben gekregen”, voegde de voormalig F1-coureur daaraan toe.

Albers looft strategie Verstappen en Red Bull 

Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda waren de enige coureurs die de race op de zachte band startten. De Nederlander verklaarde na afloop dat dit kwam door de slechte grip die de Red Bull had op de harde band. De Oostenrijkse renstal besloot daarom eerst op softs en daarna op mediums te rijden. Albers had daar veel respect voor.

“Waar ik echt het meeste respect voor heb, is dat zowel het team als Max toch het risico durfden te nemen om op die zachte band te starten. Compleet anders denken. Ook na de safety car kozen ze niet voor hard, maar voor medium. Als het iets harder was gaan regenen, was die medium de betere band geweest.”

Verstappen bezorgt Van der Garde bijna een hartaanval 

Veel scheelde het niet of Verstappen had zijn race al in de eerste ronde beëindigd. De Nederlander passeerde bij de start Norris voor P2, maar schoof door het zand bijna de muur in. Ook Van der Garde zag dat het nipt misliep.

“Je weet dat Max op die zachte band net iets meer grip heeft. Hij dacht gewoon: ‘fuck it’ en probeerde zelfs voorbij Piastri te komen. Maar je weet dat Piastri bijna niemand buitenom voorbij laat gaan. Max gooide hem erin en had even dat momentje”, aldus Van der Garde.

Verstappen eindigde uiteindelijk als tweede achter Piastri. In het kampioenschap bedraagt zijn achterstand op de Australiër inmiddels 104 punten. 

F1 Nieuws F1 Max Verstappen Giedo van der Garde Christijan Albers Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×